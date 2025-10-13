Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az édes elégtétel lenne a legjobb stratégia? Erre számíts, ha bosszúból visszacsalod a párodat

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 21:15
együttlétbosszúszexhűtlenségpárkapcsolat
A szerelem nemcsak virágszirmok és rózsaszín köd, hanem olykor a pokol legsötétebb bugyra. Ugyanis egy rossz lépéssel pillanatok alatt összetörhetik a szívünket, ami aztán kegyetlen bosszúvágyhoz vezethet. De vajon megéri revansot venni a másikon? Most felfedjük, mik az előnyei és a hátrányai annak, ha visszacsalod a párodat.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A párkapcsolatok olykor nagyon bonyolultak és fájdalmasak tudnak lenni, hiszen csak egy ballépés kell ahhoz, hogy a hosszasan felépített bizalom másodpercek alatt romba dőljön. Mi zajlott le benned, amikor megtudtad, hogy kedvesed mással is megosztotta az ágyát? Totálisan hülyének érezted magad, amiért te mindvégig kitartottál mellette? Ha a fájdalmas ráeszmélés után neked is eszedbe jutott, hogy csupán bosszúból lefeküdj mással, érdemes előtte több dolgot is átgondolnod. Nézzük, vajon megéri-e!

Egy nő, aki megcsaláson kapja a párját, ezért bosszút forral
Valóban olyan édes a bosszú, mint mondják?
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock 

A fájdalom és a sértettség, ami belehajszol a bosszúba

Amennyiben párod megcsalt, mint ahogyan a legtöbb ember, valószínűleg te is azt szeretnéd, hogy ugyanazt a kínt érezze most, amit te. Ezért nem ritka, hogy azonnal bosszút forralunk, amivel hatalmas fájdalmat okozhatnánk a másiknak. Igazából ez ahhoz hasonlítható, mint amikor két legyet ütsz egy csapásra, hiszen revansot veszel hűtlen szerelmeden, emellett pedig lefekhetsz valakivel, akit nagyon kedvelsz. De nézzük, hogy valójában el tudod-e érni ezzel a célodat!

A megcsalás utáni bosszú előnyei

Ha bosszúból lefekszel mással, az pozitív hatással lehet az egészségedre.

  1. Az együttlét számtalan egészségügyi előnnyel jár, többek között erősíti az immunrendszert, enyhíti a stresszt, valamint pihentetőbb alváshoz vezet.
  2. Jó érzéssel tölthet el, hogy mások kívánatosnak tartanak, melynek segítségével újra rátalálhatsz szexuális vonzerődre.
  3. Emellett a bosszú egyfajta kontrollérzetet is adhat, ami magabiztossággal ruház fel.
  4. Az együttlét olyan hormonokat szabadít fel a szervezetedben, amelyek jó érzéssel töltenek el.
  5. Segít túljutni a nehéz időszakon és megszabadulni a negatív érzelmektől, például, ha megcsal valaki.
Egy férfi tetten éri csalfa barátnőjét, ezért bosszúra vágyik
Bár a bosszú hevében történő együttlétnek vannak előnyei, megvan a maga árnyoldala.
Fotó: MiniStocker / Shutterstock 

A megcsalás utáni bosszú hátrányai

A visszavágásként szolgáló együttlétből nem mindenki húz hasznot, mivel ennek a bonyolult helyzetnek megvan a maga árnyoldala is.

  1. Az aktus után még rosszabbul érezheted magad, mint előtte.
  2. Semmi garancia sincs arra, hogy a bosszú bármilyen hatást fog gyakorolni hűtlen párodra.
  3. Nem utolsó szempont, hogy az együttlét során a revans kerül fókuszba, nem pedig az örömszerzés, ezért az is lehet, hogy nem fog akkora élvezetet nyújtani.
  4. Megeshet, hogy ez még gyakrabban eszedbe fogja juttatni a sérelmeidet, amiken inkább tovább kellene lépned.
  5. Az is előfordulhat, hogy a bosszú még több negatív érzelmet fog benned generálni, például bűntudatot és szégyenérzetet.

Tehát érdemes kétszer is átgondolnod, mit teszel, mielőtt bosszúból mással is megosztanád az ágyadat.

Az alábbi videóban egy szexterapeuta és házassági szakértő a hűtlenségről és arról beszél, hogy a bosszúból fakadó megcsalás jó vagy rossz ötlet-e:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu