Az édes elégtétel lenne a legjobb stratégia? Erre számíts, ha bosszúból visszacsalod a párodat

A párkapcsolatok olykor nagyon bonyolultak és fájdalmasak tudnak lenni, hiszen csak egy ballépés kell ahhoz, hogy a hosszasan felépített bizalom másodpercek alatt romba dőljön. Mi zajlott le benned, amikor megtudtad, hogy kedvesed mással is megosztotta az ágyát? Totálisan hülyének érezted magad, amiért te mindvégig kitartottál mellette? Ha a fájdalmas ráeszmélés után neked is eszedbe jutott, hogy csupán bosszúból lefeküdj mással, érdemes előtte több dolgot is átgondolnod. Nézzük, vajon megéri-e!

Valóban olyan édes a bosszú, mint mondják?

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A fájdalom és a sértettség, ami belehajszol a bosszúba

Amennyiben párod megcsalt, mint ahogyan a legtöbb ember, valószínűleg te is azt szeretnéd, hogy ugyanazt a kínt érezze most, amit te. Ezért nem ritka, hogy azonnal bosszút forralunk, amivel hatalmas fájdalmat okozhatnánk a másiknak. Igazából ez ahhoz hasonlítható, mint amikor két legyet ütsz egy csapásra, hiszen revansot veszel hűtlen szerelmeden, emellett pedig lefekhetsz valakivel, akit nagyon kedvelsz. De nézzük, hogy valójában el tudod-e érni ezzel a célodat!

A megcsalás utáni bosszú előnyei

Ha bosszúból lefekszel mással, az pozitív hatással lehet az egészségedre.

Az együttlét számtalan egészségügyi előnnyel jár, többek között erősíti az immunrendszert, enyhíti a stresszt, valamint pihentetőbb alváshoz vezet. Jó érzéssel tölthet el, hogy mások kívánatosnak tartanak, melynek segítségével újra rátalálhatsz szexuális vonzerődre. Emellett a bosszú egyfajta kontrollérzetet is adhat, ami magabiztossággal ruház fel. Az együttlét olyan hormonokat szabadít fel a szervezetedben, amelyek jó érzéssel töltenek el. Segít túljutni a nehéz időszakon és megszabadulni a negatív érzelmektől, például, ha megcsal valaki.

Bár a bosszú hevében történő együttlétnek vannak előnyei, megvan a maga árnyoldala.

Fotó: MiniStocker / Shutterstock

A megcsalás utáni bosszú hátrányai

A visszavágásként szolgáló együttlétből nem mindenki húz hasznot, mivel ennek a bonyolult helyzetnek megvan a maga árnyoldala is.

Az aktus után még rosszabbul érezheted magad, mint előtte. Semmi garancia sincs arra, hogy a bosszú bármilyen hatást fog gyakorolni hűtlen párodra. Nem utolsó szempont, hogy az együttlét során a revans kerül fókuszba, nem pedig az örömszerzés, ezért az is lehet, hogy nem fog akkora élvezetet nyújtani. Megeshet, hogy ez még gyakrabban eszedbe fogja juttatni a sérelmeidet, amiken inkább tovább kellene lépned. Az is előfordulhat, hogy a bosszú még több negatív érzelmet fog benned generálni, például bűntudatot és szégyenérzetet.

Tehát érdemes kétszer is átgondolnod, mit teszel, mielőtt bosszúból mással is megosztanád az ágyadat.