Az édes elégtétel lenne a legjobb stratégia? Erre számíts, ha bosszúból visszacsalod a párodat

A párkapcsolatok olykor nagyon bonyolultak és fájdalmasak tudnak lenni, hiszen csak egy ballépés kell ahhoz, hogy a hosszasan felépített bizalom másodpercek alatt romba dőljön. Mi zajlott le benned, amikor megtudtad, hogy kedvesed mással is megosztotta az ágyát? Totálisan hülyének érezted magad, amiért te mindvégig kitartottál mellette? Ha a fájdalmas ráeszmélés után neked is eszedbe jutott, hogy csupán bosszúból lefeküdj mással, érdemes előtte több dolgot is átgondolnod. Nézzük, vajon megéri-e!
Amennyiben párod megcsalt, mint ahogyan a legtöbb ember, valószínűleg te is azt szeretnéd, hogy ugyanazt a kínt érezze most, amit te. Ezért nem ritka, hogy azonnal bosszút forralunk, amivel hatalmas fájdalmat okozhatnánk a másiknak. Igazából ez ahhoz hasonlítható, mint amikor két legyet ütsz egy csapásra, hiszen revansot veszel hűtlen szerelmeden, emellett pedig lefekhetsz valakivel, akit nagyon kedvelsz. De nézzük, hogy valójában el tudod-e érni ezzel a célodat!
Ha bosszúból lefekszel mással, az pozitív hatással lehet az egészségedre.
A visszavágásként szolgáló együttlétből nem mindenki húz hasznot, mivel ennek a bonyolult helyzetnek megvan a maga árnyoldala is.
Tehát érdemes kétszer is átgondolnod, mit teszel, mielőtt bosszúból mással is megosztanád az ágyadat.
Az alábbi videóban egy szexterapeuta és házassági szakértő a hűtlenségről és arról beszél, hogy a bosszúból fakadó megcsalás jó vagy rossz ötlet-e:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.