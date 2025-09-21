Együttlét után irány a zuhany? A szakértők szerint erről jobb, ha azonnal leszoksz

A legtöbb kapcsolat alapja a bizalom és az egymás közti erős kötelék, amihez az együttlét is szorosan hozzátartozik. Az állandó rohanás miatt azonban gyakran megesik, hogy betuszkolunk egy gyors menetet a túlzsúfolt napunkba és már rohanunk is tovább a dolgunkra. Persze az is előfordul, hogy a párok este adják át magukat az élvezetnek, miután még idejük is lenne kicsit összebújni, mégis rögtön a zuhany felé veszik az irányt. De vajon ez miért rossz?

Az együttlét csodás, de az azonnali zuhanyzásról inkább mondj le!

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Az esetek többségében semmit sem kellene tenned az együttlét után

Biztosan te is tisztában vagy azzal, hogy az együttlét nem egy kimondottan tiszta folyamat, ezért nem véletlen, hogy a legtöbb embernek utána az az első gondolata egy forró fürdő. Anne Hodder szakértő ugyanis a Healthlinenak elmondta, hogy „semmi sem indokolja a rutin szükségét”. A női nemi szerv ugyanis képes öntisztító üzemmódba kapcsolni, ezért Hodder szerint többet ártasz azzal, ha a kezedbe veszed az irányítást.

Sose használj szappant együttlét urán!

Emellett a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az együttlét után se a férfiak, se pedig a nők ne mossák meg magukat szappannal. A tisztálkodószer ugyanis számos vegyi anyagot tartalmaz, ami károsan hathat a nemi szervekre és irritációt okozhat. Amennyiben mindenképpen fürdeni szeretnél, messziről kerüld el a szappant!

Az együttlét csodás, de tudnod kell, mit szabad utána és mit nem

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Mellőzd a forró fürdőt együttlét után!

Ugye milyen jól esik a forró fürdő egy kimerítő szeretkezés után? A kutatások azonban azt mondják, hogy a nők az együttlét után sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre, a kockázat pedig csak fokozódhat, ha forró vizet használunk. Amennyiben szeretnéd lecsökkenteni a hüvelyi fertőzések esélyét, érdemes langyos vízzel, csupán átöblíteni magad.

Emellett az is kitűnő opció, ha a szeretkezés után nem a zuhanyt, hanem a mosdót célzod meg. A húgyhólyag kiürítése ugyanis szintén képes redukálni a fertőzések kockázatát. Ennek olyan elméletek adják az alapját, melyek szerint, ahogy a testünk megszabadul a bennünk lévő folyadéktól, eltávolítja a húgycsőbe jutott baktériumokat is.