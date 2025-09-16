Gyűlölöd, de kívánod? Ezért lesz belőle együttlét a pszichológus szerint

Szerelem és gyűlölet között vékony a határ. Jól tudjuk, és nem csak a filmekből vagy frappáns dalszövegekből. A legtöbben saját bőrünkön tapasztaljuk. Akit egyszer úgy igazán szerettünk, akihez egyszer igazán kötődtünk és igazán fontos volt, azt nehéz nem szeretni még egy hűtlenség vagy egy mély seb után is. A vonzalom nem múlik el, és ez az érzelmi kettősség könnyen torkollhat egy olyan együttlétbe, ahol a partnert egyszerre imádjuk, de mégis meg tudnánk fojtani egy kanál vízben.

Így lesz a gyűlöletből is együttlét.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Gyűlölet és vonzalom: hogy lehet ez egy együttlét pontos receptje?

Elméletben kevés logikátlanabb dolgot tudunk elképzelni, mint az intim vágy és az utálat szimultán érzését. Amíg az utálat elutasításra, taszításra ösztönöz, addig a vágy a lehető legintimebb kapcsolódáshoz.

A gyűlölet jellemzően elkerülésre vagy akár pusztításra motivál, míg a szeretkezés közelséget és sebezhetőséget igényel. Ennek ellenére a gyűlöletből fakadó együttlét azonban valós jelenség.

– írja Aaron Ben-Zeév, Ph.D. a Psychlogy Today-en.

Mivel a gyűlölet ugyanolyan horderővel, szenvedéllyel bírhat, mint a szeretet, könnyen átfordulhat egy testi közeledésbe – különösen az olyan esetekben, ha előtte a két fél között már létezett egy érzelmi kötelék. Ezért is olyan általános jelenség az, hogy sokan egy csúnya szakítás után is, újra ágyba bújnak az exükkel.

De nem mindegy, hogy mi az együttlét célja

Kapcsolatteremtés vagy feszültséglevezetés?

Fotó: New Africa / Shutterstock

Ben-Zeév szerint, a gyűlöletet és a békülést szolgáló szeretkezés is negatív érzelmeket csatornáz az intim együttlétbe. A különbség csak az, hogy más-más céllal.

Békülős együttlét

Ebben a felállásban a szeretkezés a kapcsolat eszköze. Egy veszekedés után, amikor sok a feszültség, az együttléttel újra kapcsolódhatnak a párok, és azért is teszik, mert ez a céljuk: a békülés, az újratalálkozás. Az együttlét maga a fehér zászló, a béke jelképe.

[...] gyakran gyengédséggel és megbékéléssel jár

– teszi hozzá Ben-Zeév, Ph.D.

Gyűlöletből fakadó együttlét

Az előzővel szemben ezt a formát a következőképpen jellemzi a szakértő:

Hajlamos önző, agresszív és néha szadista lenni.

Itt a düh és a feszültség csapódik le testi formában. Ezeket az együttléteket az ellenségeskedés és a megoldatlan konfliktusok táplálják és vezérlik mindvégig. Rövid távon izgalmat nyújt a feleknek, de szinte sosem segíti elő a békülést vagy a hosszú távú kapcsolatot. Ezért kulcsfontosságú, hogy felismerjük melyikről is van szó pontosan.

