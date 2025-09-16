Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyűlölöd, de kívánod? Ezért lesz belőle együttlét a pszichológus szerint

együttlét
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 20:15
intimitásszexveszekedéspárkapcsolat
Furcsa dolog a vonzalom, és néha meglepő kapcsolatokban tapasztaljuk meg. Egy vita vagy veszekedés is torkollhat együttlétbe, de az még nem feltételen jelenti azt, hogy békülés a cél. Mutatjuk a pszichológia válaszát erre az összetett kérdésre.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Szerelem és gyűlölet között vékony a határ. Jól tudjuk, és nem csak a filmekből vagy frappáns dalszövegekből. A legtöbben saját bőrünkön tapasztaljuk. Akit egyszer úgy igazán szerettünk, akihez egyszer igazán kötődtünk és igazán fontos volt, azt nehéz nem szeretni még egy hűtlenség vagy egy mély seb után is. A vonzalom nem múlik el, és ez az érzelmi kettősség könnyen torkollhat egy olyan együttlétbe, ahol a partnert egyszerre imádjuk, de mégis meg tudnánk fojtani egy kanál vízben.

Együttlét után, az ágyban fekvő fiatal pár.
Így lesz a gyűlöletből is együttlét.
Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Gyűlölet és vonzalom: hogy lehet ez egy együttlét pontos receptje? 

Elméletben kevés logikátlanabb dolgot tudunk elképzelni, mint az intim vágy és az utálat szimultán érzését. Amíg az utálat elutasításra, taszításra ösztönöz, addig a vágy a lehető legintimebb kapcsolódáshoz.  

A gyűlölet jellemzően elkerülésre vagy akár pusztításra motivál, míg a szeretkezés közelséget és sebezhetőséget igényel. Ennek ellenére a gyűlöletből fakadó együttlét azonban valós jelenség.

 – írja Aaron Ben-Zeév, Ph.D. a Psychlogy Today-en. 

Mivel a gyűlölet ugyanolyan horderővel, szenvedéllyel bírhat, mint a szeretet, könnyen átfordulhat egy testi közeledésbe – különösen az olyan esetekben, ha előtte a két fél között már létezett egy érzelmi kötelék. Ezért is olyan általános jelenség az, hogy sokan egy csúnya szakítás után is, újra ágyba bújnak az exükkel

De nem mindegy, hogy mi az együttlét célja

Együttlét közben egymás kezét összekulcsoló pár.
Kapcsolatteremtés vagy feszültséglevezetés?
Fotó: New Africa / Shutterstock

Ben-Zeév szerint, a gyűlöletet és a békülést szolgáló szeretkezés is negatív érzelmeket csatornáz az intim együttlétbe. A különbség csak az, hogy más-más céllal. 

Békülős együttlét

Ebben a felállásban a szeretkezés a kapcsolat eszköze. Egy veszekedés után, amikor sok a feszültség, az együttléttel újra kapcsolódhatnak a párok, és azért is teszik, mert ez a céljuk: a békülés, az újratalálkozás. Az együttlét maga a fehér zászló, a béke jelképe. 

[...] gyakran gyengédséggel és megbékéléssel jár

 – teszi hozzá Ben-Zeév, Ph.D. 

Gyűlöletből fakadó együttlét 

Az előzővel szemben ezt a formát a következőképpen jellemzi a szakértő: 

Hajlamos önző, agresszív és néha szadista lenni.  

Itt a düh és a feszültség csapódik le testi formában. Ezeket az együttléteket az ellenségeskedés és a megoldatlan konfliktusok táplálják és vezérlik mindvégig. Rövid távon izgalmat nyújt a feleknek, de szinte sosem segíti elő a békülést vagy a hosszú távú kapcsolatot. Ezért kulcsfontosságú, hogy felismerjük melyikről is van szó pontosan.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu