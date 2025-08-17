Ezért káros az intim kapcsolat az exeddel a pszichológus szerint

Rengetegen ismerjük az érzést, mennyire meg tudja dobogtatni a szívünket, amikor egy random este bejelentezik az exünk a jól bevált „hiányzol” dumával. A szívünk szerint lehet, hogy vennénk is a cipőnket a találkozáshoz, de az agyunk azért megkérdőjelezi, hogy biztos jó ötlet-e ez. Csak ott van a testünk is, ami viszont képes teljesen figyelmen kívül hagyni a józan eszünket. Pedig egy intim kapcsolat az exeddel biztos nem segít majd a továbblépésben.
A kutatások szerint ez egyáltalán nem ritka. Egy felmérésben 792 fiatal felnőtt több mint fele vallotta be, hogy szakítás után legalább egyszer lefeküdt az exével. Ott van a megszokás, a kémia, az a fajta biztonság, amit egy idegennel nem kapsz meg azonnal. De ez a komfortzóna könnyen csapdává válhat.
Az intim együttlét nem csak fizikai élmény. Hormonok és neurotranszmitterek egész kavalkádja szabadul fel közben – oxitocin, endorfin –, amik nemcsak boldogságot okoznak, de újra és újra összekötnek azzal az emberrel, akivel együtt vagy az ágyban.
Ez csodás egy működő kapcsolatban, de mérgezően hat, ha már szakítottatok. Minden alkalommal, amikor újra együtt vagytok, egy picit visszacsempészed magad a múltba, és a tested úgy reagál, mintha még mindig pár lennétek.
Mindezekből kifolyólag; azok, akik lefekszenek az exükkel, nagyobb eséllyel ragadnak bele érzelmi huzavonába. Gyakoribb köztük a konfliktus, a félreérthető gesztusok és a „mi lenne, ha” típusú beszélgetések. Sokszor előfordul, hogy újra kialakul valamiféle elköteleződés – legalább az egyik fél részéről –, ami aztán újra és újra összetöri a szívét a pár egyik, másik vagy mindkét felének.
Az igazság az, hogy a szakítás utáni együttlét sosem lehet csak ártatlan nosztalgiázás, vagy szórakozás. Sokszor olyan érzelmi köteléket tart életben, amit épphogy el kellene engedni, ha új fejezetet akarsz/akartok kezdeni.
A volt partnerrel való tartós szexuális együttlét valószínűleg tartós kötődést alakít majd ki, az érzelmi kapcsolatot és az intimitást táplálva oly módon, hogy az majd megnehezíti a továbblépést.
– írja Cortney Warren, klinikai szakpszichológus a Psychology Today-en.
Egyszerű: ismerős, kényelmes és biztonságos. Nem kell magyarázkodni, nem kell bizonyítani, tudjátok egymás gyenge pontjait és erősségeit. Ráadásul a magány és a bizonytalanság idején az ex sokszor tűnik – bármilyen csúnyán hangzik is – a legkézenfekvőbb megoldásnak. De ez a gyors megoldás hosszú távon késlelteti a kapcsolat gyászából való felgyógyulást.
Az intim együttlét az exeddel tényleg érzelmi visszalépés elhet. Ha tényleg továbblépnél, a tested és a szíved érdekeit szolgálja, ha most nemet mondasz.
Pszichológus árulja el, hogyan lehet túljutni egy szakításon és a szívfájdalmon:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.