Ezért káros az intim kapcsolat az exeddel a pszichológus szerint

Rengetegen ismerjük az érzést, mennyire meg tudja dobogtatni a szívünket, amikor egy random este bejelentezik az exünk a jól bevált „hiányzol” dumával. A szívünk szerint lehet, hogy vennénk is a cipőnket a találkozáshoz, de az agyunk azért megkérdőjelezi, hogy biztos jó ötlet-e ez. Csak ott van a testünk is, ami viszont képes teljesen figyelmen kívül hagyni a józan eszünket. Pedig egy intim kapcsolat az exeddel biztos nem segít majd a továbblépésben.

Intim kapcsolat az exeddel: nem lehet jó vége.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A kutatások szerint ez egyáltalán nem ritka. Egy felmérésben 792 fiatal felnőtt több mint fele vallotta be, hogy szakítás után legalább egyszer lefeküdt az exével. Ott van a megszokás, a kémia, az a fajta biztonság, amit egy idegennel nem kapsz meg azonnal. De ez a komfortzóna könnyen csapdává válhat.

Kémia az ex-szel

Az intim együttlét nem csak fizikai élmény. Hormonok és neurotranszmitterek egész kavalkádja szabadul fel közben – oxitocin, endorfin –, amik nemcsak boldogságot okoznak, de újra és újra összekötnek azzal az emberrel, akivel együtt vagy az ágyban.

Ez csodás egy működő kapcsolatban, de mérgezően hat, ha már szakítottatok. Minden alkalommal, amikor újra együtt vagytok, egy picit visszacsempészed magad a múltba, és a tested úgy reagál, mintha még mindig pár lennétek.

Miért nehezíti meg a továbblépést egy intim kapcsolat az exeddel?

Intim együttlét közben könnyen kialakulnak vagy felszínre törnek komolyabb érzelmek is.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Mindezekből kifolyólag; azok, akik lefekszenek az exükkel, nagyobb eséllyel ragadnak bele érzelmi huzavonába. Gyakoribb köztük a konfliktus, a félreérthető gesztusok és a „mi lenne, ha” típusú beszélgetések. Sokszor előfordul, hogy újra kialakul valamiféle elköteleződés – legalább az egyik fél részéről –, ami aztán újra és újra összetöri a szívét a pár egyik, másik vagy mindkét felének.

Az igazság az, hogy a szakítás utáni együttlét sosem lehet csak ártatlan nosztalgiázás, vagy szórakozás. Sokszor olyan érzelmi köteléket tart életben, amit épphogy el kellene engedni, ha új fejezetet akarsz/akartok kezdeni.

A volt partnerrel való tartós szexuális együttlét valószínűleg tartós kötődést alakít majd ki, az érzelmi kapcsolatot és az intimitást táplálva oly módon, hogy az majd megnehezíti a továbblépést.

– írja Cortney Warren, klinikai szakpszichológus a Psychology Today-en.