Máris rám unt? Ezért merülnek a férfiak mély álomba az együttlét után

A párkapcsolatok alapját a fizikai és az érzelmi intimitás adja, így nem is kérdés, hogy ehhez mennyire szorosan hozzátartozik az együttlét, ami erősíti a köztetek lévő köteléket és segít a bizalom elmélyítésében. A szeretkezés pedig általában összebújással és érzelmes beszélgetésekbe való bonyolódással végződik, azonban nem egyszer előfordulhat, hogy a pasid bealszik, te pedig azon töprengsz, hogy "csak erre voltál jó"? Ha egészen eddig csalódottsággal és szomorúsággal töltött el, hogy az együttlét után már nem volt ereje foglalkozni veled, akkor itt az ideje, hogy változtass a nézőpontodon!

Nálatok is gyakran végződnek így az együttlétek?

Tényleg veled van a baj vagy más áll az együttlét utáni szundi hátterében?

Már az elején le szeretnénk szögezni, hogy ne vedd magadra, ha párod összebújás helyett a szundi mellett dönt! Erről ugyanis nem ő tehet, hanem a hormonok, amik miatt rátörhet az álmosság, veled ellentétben.

A férfiak ugyanis egyrészről több energiát használnak fel az együttlét során, mint a nők, továbbá olyan tényezők is hatással vannak a kimerültségükre, amelyek többek között a hormonokkal és a kielégülés elérésével hozhatók összefüggésbe. Hiszen az együttlét, amihez szorosan hozzátartoznak a gyengéd érintések is, nagyfokú energiafelhasználást követel meg és minél jobban túltengenek a vágyak, a férfiak annál jobban ki fognak merülni. Ebből pedig bátran levonhatod azt a következtetést, hogy párod nem a közöny miatt merült álomba, hanem, mert annyira kíván téged!

Ezért alszanak a férfiak úgy, mint a bunda – Nézzük a konkrét tényeket

Mivel az együttlétek nagy része estére vagy éjszakára tolódik a munka és a rengeteg napi teendő miatt, ekkorra már nagyon elfáradnak, amire a szeretkezés csak rátesz még egy lapáttal. Korábbi kutatások megállapították, hogy a férfiak gyakran eljutnak a csúcsra az együttlétek során, ami számos hormont, például endorfint, oxitocint és szerotonint szabadít fel a testükben. Ennek köszönhetően pedig könnyebben kerülnek relaxált állapotba, ami hozzájárul a nyugodtabb alváshoz. A férfiak mély alvását nagyban befolyásolja a prolaktin hormon, melynek szintjére az együttlét is hatást gyakorol, ami álmosságot idéz elő. A tudósok ezzel kapcsolatban nemrég azt találták, hogy a szeretkezés négyszer több ilyen hormon felszabadulásához vezet, mint az önkielégítés. Emellett a szeretkezés során előfordul, hogy a férfiak nem vesznek annyiszor levegőt, mint általában, így szervezetük kevesebb oxigénhez jut, ami szintén hozzájárulhat a fáradtsághoz.

