Máris rám unt? Ezért merülnek a férfiak mély álomba az együttlét után

A párkapcsolatok alapját a fizikai és az érzelmi intimitás adja, így nem is kérdés, hogy ehhez mennyire szorosan hozzátartozik az együttlét, ami erősíti a köztetek lévő köteléket és segít a bizalom elmélyítésében. A szeretkezés pedig általában összebújással és érzelmes beszélgetésekbe való bonyolódással végződik, azonban nem egyszer előfordulhat, hogy a pasid bealszik, te pedig azon töprengsz, hogy "csak erre voltál jó"? Ha egészen eddig csalódottsággal és szomorúsággal töltött el, hogy az együttlét után már nem volt ereje foglalkozni veled, akkor itt az ideje, hogy változtass a nézőpontodon!
Már az elején le szeretnénk szögezni, hogy ne vedd magadra, ha párod összebújás helyett a szundi mellett dönt! Erről ugyanis nem ő tehet, hanem a hormonok, amik miatt rátörhet az álmosság, veled ellentétben.
A férfiak ugyanis egyrészről több energiát használnak fel az együttlét során, mint a nők, továbbá olyan tényezők is hatással vannak a kimerültségükre, amelyek többek között a hormonokkal és a kielégülés elérésével hozhatók összefüggésbe. Hiszen az együttlét, amihez szorosan hozzátartoznak a gyengéd érintések is, nagyfokú energiafelhasználást követel meg és minél jobban túltengenek a vágyak, a férfiak annál jobban ki fognak merülni. Ebből pedig bátran levonhatod azt a következtetést, hogy párod nem a közöny miatt merült álomba, hanem, mert annyira kíván téged!
Az alábbi videóból megtudhatod, mit tesz az intimitás az agyaddal:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.