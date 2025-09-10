Az együttlét valóban meghosszabbítja az életünket? A tudományos válasz meglepő 

Vajon számít, hogy milyen gyakran szeretkezünk? Hogyan befolyásolja az egészségünket a nemi életük? A cikkből kiderül!
Persze jó, ha szeded a vitaminokat, rendszeresen edzel és még az sem árt, ha az étkezésedre is odafigyelsz, de van egy hasonlóan hatásos – tudományosan bizonyított – módszer az egészséged megőrzésére. Ez pedig nem más, mint az intim együttlét. Miért? Olvass tovább!
Az együttlét során az agyban boldogsághormnok, endorfin és oxitocin szabadulnak fel. Ezek a hormonok segítenek csökkenteni a stresszt, javítják a kedvet, szóval jobban érzed magad lelkileg, amiért a tested is hálás lesz.
Nem véletlen, hogy a kutatások azt mutatják, a rendszeres nemi élet pozitív hatással van az életminőségre, különösen a 40 év felettiek körében. Nem kell itt semmi extrára gondolni, elég egy kis közelség, egy kis érintés, összebújás a hálószobában.
A nyilvánvaló okokon kívül, mint az intim kapcsolat ápolása, a már említett örömszerzés miatt is fontos az aktív nemi élet fenntartása. A 40 feletti korosztályban a szív- és érrendszeri betegségek miatt is fontos a mozgás és a stressz kezelése. Egy-egy aktus például olyan, mint egy könnyű mozgás, ami serkenti a vérkeringést, javítja a szív egészségét. Kell ennél több indok, hogy ma este összebújj a pároddal? Naugye!
Jobban gurul, és még tovább is bírja, nem igaz? Viccet félretéve, ragadjuk meg tudományos oldalról a témát. Egy amerikai kutatás 129 nőt vizsgált, és azt találta, hogy a rendszeresen szerelmeskedő nők telomerei – ezek a DNS-végek, a sejtjeidet védő sapkák – hosszabbak, amik lassabb öregedést jeleznek. Egy-egy beiktatott pásztoróra tehát nem csak jobb kedvre derít, hanem a sejtek megóvásának egyik természetes eszköze is lehet.
Nem az számít hányszor, milyen hosszan szeretkezel, hanem az, hogy valódi örömet hozzon. Az együttlét tehát nem csak testi szükséglet, hanem az életminőség egyik kulcsa is. A kutatások pedig egyre világosabban mutatják, aki jól érzi magát a bőrében – amiben a szerelmeskedés is szerepet kap – nagyobb eséllyel él hosszabb és boldogabb életet.
Ne hagyd ki az alábbi videót:
Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.