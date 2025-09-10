Vajon számít, hogy milyen gyakran szeretkezünk? Hogyan befolyásolja az egészségünket a nemi életük? A cikkből kiderül!

Az együttlét valóban meghosszabbítja az életünket? A tudományos válasz meglepő

Fotó: K-Shoot Background / Shutterstock

Együttlét és a hosszú élet titkai – Meglepő kutatás látott napvilágot

Persze jó, ha szeded a vitaminokat, rendszeresen edzel és még az sem árt, ha az étkezésedre is odafigyelsz, de van egy hasonlóan hatásos – tudományosan bizonyított – módszer az egészséged megőrzésére. Ez pedig nem más, mint az intim együttlét. Miért? Olvass tovább!

A lelked profitál a testi örömökből

Az együttlét során az agyban boldogsághormnok, endorfin és oxitocin szabadulnak fel. Ezek a hormonok segítenek csökkenteni a stresszt, javítják a kedvet, szóval jobban érzed magad lelkileg, amiért a tested is hálás lesz.

Nem véletlen, hogy a kutatások azt mutatják, a rendszeres nemi élet pozitív hatással van az életminőségre, különösen a 40 év felettiek körében. Nem kell itt semmi extrára gondolni, elég egy kis közelség, egy kis érintés, összebújás a hálószobában.

Több mint örömszerzés

A nyilvánvaló okokon kívül, mint az intim kapcsolat ápolása, a már említett örömszerzés miatt is fontos az aktív nemi élet fenntartása. A 40 feletti korosztályban a szív- és érrendszeri betegségek miatt is fontos a mozgás és a stressz kezelése. Egy-egy aktus például olyan, mint egy könnyű mozgás, ami serkenti a vérkeringést, javítja a szív egészségét. Kell ennél több indok, hogy ma este összebújj a pároddal? Naugye!

Ha legközelebb a partnered fáradságra, vagy fejfájásra hivatkozik, mutasd meg neki ezt a cikket

Fotó: oneinchpunch / Shutterstock

A bringát is meg kell olajozni néha

Jobban gurul, és még tovább is bírja, nem igaz? Viccet félretéve, ragadjuk meg tudományos oldalról a témát. Egy amerikai kutatás 129 nőt vizsgált, és azt találta, hogy a rendszeresen szerelmeskedő nők telomerei – ezek a DNS-végek, a sejtjeidet védő sapkák – hosszabbak, amik lassabb öregedést jeleznek. Egy-egy beiktatott pásztoróra tehát nem csak jobb kedvre derít, hanem a sejtek megóvásának egyik természetes eszköze is lehet.

A minőség a fontos, nem a mennyiség

Nem az számít hányszor, milyen hosszan szeretkezel, hanem az, hogy valódi örömet hozzon. Az együttlét tehát nem csak testi szükséglet, hanem az életminőség egyik kulcsa is. A kutatások pedig egyre világosabban mutatják, aki jól érzi magát a bőrében – amiben a szerelmeskedés is szerepet kap – nagyobb eséllyel él hosszabb és boldogabb életet.