Komoly kockázata lehet az önkielégítésnek, és mégsem beszélünk róla

Az önkielégítést a legtöbben már tinédzser korukban gyakorolni kezdik. Szerencsére sok szó esett már arról, hogy ez egy gyakori és természetes jelenség. De még mindig nem beszélünk elég sokat és elég nyíltan a témáról. Pedig lehetnek káros hatásai is, amikre érdemes lenne felhívni a figyelmet.

Az önkielégítés nem mentes sem a fizikai, sem a mentális kockázatoktól.

Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Milyen káros hatásai lehetnek az önkielégítésnek?

Talán arról már többet hallani, hogy a túl sűrű önkielégítés olyan problémákhoz vezethet, mint a kisebb sebek, horzsolások, fájdalom.

Gyakori probléma, – amit az önkielégítés túlzásba vitt gyakorlása okoz – a párkapcsolatok intim kihűlése és új feszültségek megjelenése is olyan esetekben, amikor az önkielégítés teljesen átveszi közös intim együttlétek szerepét.

De sajnos ezek még a kisebb problémák körébe tartoznak. Komolyabb gondot jelent, hogy az önkielégítés katalizátorként működhet különböző parafíliák kialakulásában.

Az önkielégítés kulcsszerepet tölt be a parafíliák kialakulásában

– írja Michael Shelton, író, terapeuta és oktató a Psychology Today cikkében.

A parafíliák alatt olyan szexuális zavarokat értünk, amelyek társadalmilag, erkölcsileg vagy jogilag komoly problémákat vetnek fel, mint például: a pedofília, a nekrofília (holttestek iránti vonzalom) vagy koprofília (széklet iránti vonzalom).

Sok olyan parafília van, amiről nem is hallottunk még, de gyakrabban előfordulnak, mitn gondolnánk. A prafíliákat megélő személyek azonban, a legtöbbször nemhogy másoknak, saját maguknak sem vallják be vágyaikat.

A legtöbb parafíliát megélő személy hagyományosabb intim tevékenységeket folytat, és elfojtja más jellegű vágyait.

Fotó: Sasun Bughdaryan / Shutterstock

Hogyan erősíti a parafíliára való hajlamot az önkielégítés?

A parafíliák a legtöbbször az önkielégítés közben/annak hatására jelennek meg, majd egyre jobban megerősödnek. Általában már serdülőkorban elkezdenek kibontakozni, főleg olyan fiataloknál, akik diszfunkcionális családi környezetben nőnek fel, vagy esetleg túl korán élnek át olyan intim aktust, tapasztalatot, amely teljesen eltorzítja az együttléthez, intimitáshoz való viszonyulásukat.

Ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az önkielégítés veszélyei nem állnak meg a kisebb fizikai sérüléseknél. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy nem minden önkielégítés káros vagy veszélyes. Ahogyan a cikk elején is említettük; egy teljesen természetes és egészséges jelenségről beszélünk. A probléma ott kezdődhet, és ott is kell felismerni, ha a vágyak olyan irányban képesek csak kiteljesedni, amely erkölcsileg vagy társadalmilag nem elfogadható.