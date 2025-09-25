Kiderült, meddig bírja a legtöbb férfi az együttlétet – Vajon te átlagon felül teljesítesz?

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 20:45
együttlétkapcsolat
A hálószoba tele van titkokkal, azonban most fény derült az egyik örök kérdésre, ami nagy hatással van a pasik önbizalmára, valamint a nők elégedettségi szintjére. Ugyanis a szakértők felfedték, hogy mennyi ideig bírja egy átlagos férfi az együttlétet, kortól függően. Vajon te vagy párod hogyan teljesít?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az együttlét az egészséges kapcsolatok egyik alappillére, ami segít elmélyíteni a partnerek közti kötődést és hozzájárul a bizalom kiépítéséhez. Az azonban köztudott, hogy a nőknek általában több időbe telik eljutni a csúcsra, mint a férfiaknak, amiből komoly gondok adódhatnak a hálószobában. A tudósok ezért most választ adtak az örök kérdésre, hogy mennyi ideig bírja egy átlagos pasi.

Szomorú lány, aki nem élvezte az együttlétet
Köztudott, hogy a nők az együttlét során nehezebben jutnak el a csúcsra
Fotó: LightField Studios

Óriási különbségek az együttlét során – sokkal kevesebb nő jut el a csúcsra

Akár egy gyors menetről, akár egy órákig tartó szeretkezésről van szó, abban egyetérthetünk, hogy az egyik legfontosabb pillanat a kielégülés. Viszont közismert, hogy a férfiak több alkalommal jutnak el a csúcsra, mint a nők. Egy 2024-es tanulmány szerint ugyanis, míg a férfiak 95 százaléka, addig a nőknek csupán 65 százaléka jut el a csúcsra. De nézzük is a számokat!  

Ennyi ideig bírja egy átlagos férfi a hancúrt – az eredmények nem túl biztatóak

A kor mindenre hatással van, még arra is, hogy egy férfi mennyi ideig bírja az ágyban. Azonban meglepő, hogy ez a szám nem a legfiatalabbaknál a legmagasabb, de ne is kerülgessük tovább a forró kását, íme a 2025-ös kutatás eredményei.

  • 18-24 éves korosztály: 16,14 perc

A tanulmány szerint a 18 és 24 év közötti korosztálynak átlagosan 16,14 percre van szüksége ahhoz, hogy eljusson a csúcsra. A megkérdezetteknek csupán az 5 százaléka vallotta be, hogy 1-2 percig bírja, míg 13 százalékuk 3-5 percig. Emellett voltak kiugró teljesítménnyel rendelkező alanyok is (5 százalék), akik olykor még 1 óránál is tovább bírták. A 20-as években ugyanis az intim vágyak beteljesülése újdonságként hat, amit azonban egy kis idő után felvált az elképesztő állóképesség.

  • 25-34 éves korosztály: 18,29 perc

Ezekben az években még magasabbra ugrik a teljesítmény, a nők nagy örömére, mivel a kutatás szerint a férfiak 21 százaléka bírta 11 és 15 perc között, míg 15 százalékuknak 21-30 percbe telt a csúcsra jutni.  

Egy férfi egy banánt tart a kezében, ami az együttlét során elért teljesítményét szimbolizálja
A 25-34 éves korosztály teljesít a legjobban együttlét során
Fotó: Mayophoto /  Shutterstock 
  • 35-44 éves korosztály: 17,4 perc

A 40-hez közeledve és afölött látható, hogy a pasik teljesítménye ugyan nem drasztikusan, de csökken. A szakértők ezt a hormonális változásokkal és a merevedési problémákkal magyarázzák, azonban ebben az időszakban már sok párnál nagyobb hangsúlyt kapnak az újdonságok és az előjáték.

  • 45-54 éves korosztály: 14,14 perc

Még ez a szám sem olyan aggasztó, bár itt már elég nagy visszaesés figyelhető meg. Ebben a korosztályban csupán a férfiak 18 százaléka bírja 11 és 15 perc között, míg a többiek rövidebb idő alatt mennek el. Ebben pedig nagy szerepet játszanak a testi változások.

  • 55-64 éves korosztály: 11,3 perc

Ennél a korosztálynál a teljesítményt már nagyban befolyásolja az egészségi állapot és a gyógyszerek szedése, viszont ez nem jelent rosszabb elégedettségi szintet, maximum nőknél. Hölgyeim azonban semmi ok a panaszra, hiszen tagadhatatlan, hogy ennek a kornak nagy előnye a tapasztalat.

  • 65 év felett: 8,15 perc

A 65 év feletti férfiak többsége nem bírja tovább 10 percnél, azonban közel felüknél az akció nem tart tovább 3-5 percnél, ami nemigen számít soknak. Ellenben, ha a párok a kommunikációra és a köztük lévő kötelékre támaszkodnak, az elégedettség nagyot nőhet.

Az alábbi videóból megtudhatod, miért tesz jót az együttlét az agynak:

