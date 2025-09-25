Kiderült, meddig bírja a legtöbb férfi az együttlétet – Vajon te átlagon felül teljesítesz?

Az együttlét az egészséges kapcsolatok egyik alappillére, ami segít elmélyíteni a partnerek közti kötődést és hozzájárul a bizalom kiépítéséhez. Az azonban köztudott, hogy a nőknek általában több időbe telik eljutni a csúcsra, mint a férfiaknak, amiből komoly gondok adódhatnak a hálószobában. A tudósok ezért most választ adtak az örök kérdésre, hogy mennyi ideig bírja egy átlagos pasi.
Akár egy gyors menetről, akár egy órákig tartó szeretkezésről van szó, abban egyetérthetünk, hogy az egyik legfontosabb pillanat a kielégülés. Viszont közismert, hogy a férfiak több alkalommal jutnak el a csúcsra, mint a nők. Egy 2024-es tanulmány szerint ugyanis, míg a férfiak 95 százaléka, addig a nőknek csupán 65 százaléka jut el a csúcsra. De nézzük is a számokat!
A kor mindenre hatással van, még arra is, hogy egy férfi mennyi ideig bírja az ágyban. Azonban meglepő, hogy ez a szám nem a legfiatalabbaknál a legmagasabb, de ne is kerülgessük tovább a forró kását, íme a 2025-ös kutatás eredményei.
A tanulmány szerint a 18 és 24 év közötti korosztálynak átlagosan 16,14 percre van szüksége ahhoz, hogy eljusson a csúcsra. A megkérdezetteknek csupán az 5 százaléka vallotta be, hogy 1-2 percig bírja, míg 13 százalékuk 3-5 percig. Emellett voltak kiugró teljesítménnyel rendelkező alanyok is (5 százalék), akik olykor még 1 óránál is tovább bírták. A 20-as években ugyanis az intim vágyak beteljesülése újdonságként hat, amit azonban egy kis idő után felvált az elképesztő állóképesség.
Ezekben az években még magasabbra ugrik a teljesítmény, a nők nagy örömére, mivel a kutatás szerint a férfiak 21 százaléka bírta 11 és 15 perc között, míg 15 százalékuknak 21-30 percbe telt a csúcsra jutni.
A 40-hez közeledve és afölött látható, hogy a pasik teljesítménye ugyan nem drasztikusan, de csökken. A szakértők ezt a hormonális változásokkal és a merevedési problémákkal magyarázzák, azonban ebben az időszakban már sok párnál nagyobb hangsúlyt kapnak az újdonságok és az előjáték.
Még ez a szám sem olyan aggasztó, bár itt már elég nagy visszaesés figyelhető meg. Ebben a korosztályban csupán a férfiak 18 százaléka bírja 11 és 15 perc között, míg a többiek rövidebb idő alatt mennek el. Ebben pedig nagy szerepet játszanak a testi változások.
Ennél a korosztálynál a teljesítményt már nagyban befolyásolja az egészségi állapot és a gyógyszerek szedése, viszont ez nem jelent rosszabb elégedettségi szintet, maximum nőknél. Hölgyeim azonban semmi ok a panaszra, hiszen tagadhatatlan, hogy ennek a kornak nagy előnye a tapasztalat.
A 65 év feletti férfiak többsége nem bírja tovább 10 percnél, azonban közel felüknél az akció nem tart tovább 3-5 percnél, ami nemigen számít soknak. Ellenben, ha a párok a kommunikációra és a köztük lévő kötelékre támaszkodnak, az elégedettség nagyot nőhet.
Az alábbi videóból megtudhatod, miért tesz jót az együttlét az agynak:
