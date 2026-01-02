SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hatalmas robbanás történt Magyarországon, több helyről rohantak a tűzoltók

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 14:55 / FRISSÍTÉS: 2026. január 02. 14:56
Pázmánd külterületén történt a robbanás.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy konténer Pázmánd külterületén, a János tanyán. Mint kiderült, a konténerben egy gázpalack is felrobbant. A megosztott információk alapján a székesfehérvári hivatásos és pázmándi önkéntes tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.

 

