Hatalmas robbanás történt Magyarországon, több helyről rohantak a tűzoltók

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy konténer Pázmánd külterületén, a János tanyán. Mint kiderült, a konténerben egy gázpalack is felrobbant. A megosztott információk alapján a székesfehérvári hivatásos és pázmándi önkéntes tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.