Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen: keresztapja vitte a halálba a kis Elizát

vonatbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 13:00
tragédiaSátoraljaújhely
Négy ember vesztette életét Sátoraljaújhelyen, köztük egy 10 éves kislány. A kis Elizabeth édesanyjával és apjával utazott, a sofőr a kislány keresztapja volt. A család összetört, a vonatbaleset Sátoraljaújhelyen is megrázott mindenkit.

Mint arról a Bors is beszámolt, egy borzalmas balesetben négy ember, köztük egy tízéves kislány vesztette életét. A vonatbaleset Sátoraljaújhelyen történt, a Mercedes egyenesen a közeledő szerelvény elé hajtott, a bent ülőknek esélyük sem volt. Úgy tudni, az autóban egy család ült: G. Bernadett, a férje, Balázs és a kislányuk, Elizabeth utasként ült a kocsiban, az autót pedig a gyermek keresztapja, P. István vezette. 

A vonatbaleset Sátoraljaújhelyen lesokkolta a helyieket
A vonatbaleset Sátoraljaújhelyen történt, a bent ülő családnak esélye sem volt    Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / BOON

Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen: ezt tudni a tragédiáról

A történtek mindenkit megráztak, beleértve a helyieket is, akik azóta is sokkos állapotban beszélgetnek a végzetes vonatbalesetről. A helyszínen lévő szemtanúk szerint ugyanis a kocsit vezető férfi döbbenetes módon hajtott a vonat elé: 

úgy tudják, hogy a piros jelzésnél több kocsi is megállt, az utánuk haladó István azonban nem sorolt be mögéjük, hanem helyette a kocsisort megelőzve vágtatott rá a sínekre. 

A bent ülőknek esélyük sem volt: a vonat hosszú métereken tolta maga előtt a kocsit, mindenki azonnal szörnyethalt. A helyszínen állítólag azonnal többen is a roncshoz rohantak, de az már felismerhetetlenségig összezúzódott: mint mondták, az egyébként masszív autó úgy nézett ki, mintha egy konzervdobozt összenyomtak volna. Ekkor már tudták: a bent ülők közül vélhetően senki sem él. 

Információink szerint egyik áldozat sem helyi volt: a család egy közeli faluban élt, míg István külföldön dolgozott, vélhetően az ünnepekre érkezett csak Magyarországra, hogy meglátogathassa szeretteit. A család azóta is romokban hever, ők sem tudják, hogy mi is történhetett azokban a végzetes percekben: 

Sajnos nem tudjuk mi sem, de azt igen, hogy húgom és a lánya, sőt a férje is áldozat, mert nem ők vezettek

 – írta bejegyzésében az asszony gyászoló testvére, Gábor. 

Azt, hogy pontosan hogyan történt a borzalmas baleset, egyelőre nem tudni. A vonaton nem sérült meg senki, az utasokat leszállították a szerelvényről. Úgy tudni, hogy a helyszínelés órákon keresztül tartott, a rendőrség pedig ezekben a percekben is vizsgálja a tragédia körülményeit. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
