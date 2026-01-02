Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen: keresztapja vitte a halálba a kis Elizát

Mint arról a Bors is beszámolt, egy borzalmas balesetben négy ember, köztük egy tízéves kislány vesztette életét. A vonatbaleset Sátoraljaújhelyen történt, a Mercedes egyenesen a közeledő szerelvény elé hajtott, a bent ülőknek esélyük sem volt. Úgy tudni, az autóban egy család ült: G. Bernadett, a férje, Balázs és a kislányuk, Elizabeth utasként ült a kocsiban, az autót pedig a gyermek keresztapja, P. István vezette.

A vonatbaleset Sátoraljaújhelyen történt, a bent ülő családnak esélye sem volt Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / BOON

Vonatbaleset Sátoraljaújhelyen: ezt tudni a tragédiáról

A történtek mindenkit megráztak, beleértve a helyieket is, akik azóta is sokkos állapotban beszélgetnek a végzetes vonatbalesetről. A helyszínen lévő szemtanúk szerint ugyanis a kocsit vezető férfi döbbenetes módon hajtott a vonat elé:

úgy tudják, hogy a piros jelzésnél több kocsi is megállt, az utánuk haladó István azonban nem sorolt be mögéjük, hanem helyette a kocsisort megelőzve vágtatott rá a sínekre.

A bent ülőknek esélyük sem volt: a vonat hosszú métereken tolta maga előtt a kocsit, mindenki azonnal szörnyethalt. A helyszínen állítólag azonnal többen is a roncshoz rohantak, de az már felismerhetetlenségig összezúzódott: mint mondták, az egyébként masszív autó úgy nézett ki, mintha egy konzervdobozt összenyomtak volna. Ekkor már tudták: a bent ülők közül vélhetően senki sem él.

Információink szerint egyik áldozat sem helyi volt: a család egy közeli faluban élt, míg István külföldön dolgozott, vélhetően az ünnepekre érkezett csak Magyarországra, hogy meglátogathassa szeretteit. A család azóta is romokban hever, ők sem tudják, hogy mi is történhetett azokban a végzetes percekben:

Sajnos nem tudjuk mi sem, de azt igen, hogy húgom és a lánya, sőt a férje is áldozat, mert nem ők vezettek

– írta bejegyzésében az asszony gyászoló testvére, Gábor.

Azt, hogy pontosan hogyan történt a borzalmas baleset, egyelőre nem tudni. A vonaton nem sérült meg senki, az utasokat leszállították a szerelvényről. Úgy tudni, hogy a helyszínelés órákon keresztül tartott, a rendőrség pedig ezekben a percekben is vizsgálja a tragédia körülményeit.