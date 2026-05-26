Új otthon születik a tragédia után: akadálymentes házat építenek Agárdi Szilviék

A nehéz hónapok ellenére Agárdi Szilvi és párja, Gergő igyekeznek a jövőbe tekinteni, miután egy tűzeset következtében elvesztették családi otthonukat. A ház jelenleg teljes felújítás alatt áll, és a tervek szerint egy minden igényt kielégítő, akadálymentes tér jön létre.

Agárdi Szilvi kis betekintést engedett a jelenleg is folyó munkálatokba

– Alig több mint egy hónapja kezdődtek el a felújítási munkálatok, így jelenleg a ház szét van bombázva. Azt beszéltük a kivitelezőkkel, hogy most minden olyasmit megcsináltatunk, amit egyébként már régóta tervezünk. Például teljesen önálló konyhám, emeletem, saját eszközeim lesznek, egyszóval azon lesz a fókusz, hogy még inkább egy akadálymentesebb térben tudjak élni. Én azt szoktam mondani, hogy minden rosszban van valami jó, és azt gondolom, hogy az élet el akart terelgetni minket egy irányba. Nagyon régóta hezitáltunk ezeken az átalakításokon, de a „majd”-ból most lett. Az lenne a cél, hogy őszre mindennel elkészüljünk, de ez sajnos nem rajtunk múlik, hanem a szakemberek gyorsaságán, illetve az anyagbeszerzésen - mondta az énekesnő.

A pár jelenleg albérletben él, és bár megszokták az új környezetet, a kezdeti időszak különösen nehéz volt Szilvi számára.

A szüleimmel közös házban éltünk harminc éven át, így amikor át kellett költöznünk az albérletbe, mindent meg kellett tanulnom, hogy pontosan mi merre van. Nekem például nagyon fontos, hogy ha lerakok valamit egy helyre, akkor az ne legyen elmozdítva, mert ha csak egy kicsivel is arrébb van téve, képes vagyok tíz percig keresni, mert azt jegyeztem meg, ahova tettem. Például a konyhában a fűszereket is rendszereznem kell, de mondjuk az a szerencse, hogy a telefonomon már van egy olyan alkalmazás, ami felolvassa a tárgyakra írt szöveget, ami nagyban megkönnyíti a dolgomat

- mesélte Agárdi Szilvi.

A mindennapokban a közös főzés is fontos szerepet kap náluk, Szilvi elmondása szerint sok mindent együtt oldanak meg a konyhában is.

– Mi rendszeresen főzünk együtt Gergővel, mert ő kiváltképpen ért a húsos ételek elkészítéséhez. Általában megosztjuk a feladatokat, a hámozás és szeletelés az én reszortom szokott lenni. A fűszerezést pedig úgy oldom meg, hogy az ujjaim közé szórom a fűszert, és arról szórom rá az ételre, így érzem, hogy mennyi került a húsra. Úgyhogy mi mindig együtt főzünk, a napokban például tiramisut készítettünk. Arra viszont kifejezetten figyelek, hogy viszonylag kevésbé balesetveszélyes ételeket készítsünk – az olajos, fröcsögős fogásokat például kifejezetten kerülöm – nyilatkozta az énekesnő a Blikknek.