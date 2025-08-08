Kemény, érdes, repedezett? – Ez az irigylésre méltóan puha sarok legegyszerűbb titka

A repedezett sarok egészségügyi és esztétikai szempontból is fontos kérdés, hiszen amellett, hogy kellemetlen érzést okozhat, és megjelenés szempontjából is előnytelen, akár komolyabb problémákat is előidézhet. A száraz bőr sokkal sérülékenyebb, a kevésbé rugalmas szövet könnyebben megrepedhet, amit akár a járás, a mezítláb levés vagy egy rossz lábbeli viselése is fokozhat. A következmények között a fájdalmas sebek, a vérzés, a fertőzés- és gyulladásveszély is megjelenhet. Ezeket a tüneteket érdemes megelőzni az egészségünk, és persze puha sarok érdekében, például a következő kezelési praktikákkal.
Mindössze 5 teendő, és elérheted, hogy ismét puha és egészséges legyen a sarkad:
Áztassuk langyos vagy kellemesen meleg vízben a lábunkat igény szerint kb. 10-20 percig, hogy fellazuljanak az elhalt hámsejtek. A vízhez adhatunk szódabikarbónát, ami különösen jót tesz a folyamatnak. A lábfürdő után a sarok sokkal könnyebben kezelhető, és nem okoz majd fájdalmat a következő teendő sem.
A felpuhult sarokbőrt habkővel vagy sarokreszelővel érdemes eltávolítani, ezek előtt azonban érdemes bőrradír segítségét is hívni, ami gyengéden tünteti el az elhalt hámsejteket. Célszerű ehhez olyan kozmetikumot választani, ami tisztít és hidratál egyben, továbbá tartalmaz valamilyen természetes alapanyagot, például sheavajat, kókusz- vagy jojobaolajat, kamillát vagy levendulát. A reszelést finom, körkörös mozdulatokkal végezzük, és lehetőleg ismételjük meg a következő napokban is. Így fokozatosan szabadulhatunk meg a kemény bőrrétegtől.
A megtisztított, lereszelt és immár puhább bőrre mindig szükséges hidratáló krémet tenni, ami még jobban hozzájárul a puhuláshoz, illetve a puhaság fenntartásához. A folyamatot ezért krémezéssel fejezzük be, este pedig kifejezetten vastagon vigyük fel a hidratálót, majd húzzunk fel pamut zoknit, hogy éjszaka szépen felszívódhasson a hidratálókrém.
A sarokápolást nem elég csak akkor végezni, amikor már látványos a baj, a szép bőr fenntartása érdekében rendszerességre van szükség. Ehhez hetente 1-2 alkalommal áztassunk és reszeljünk, illetve az esti fürdések után kenjük be a sarkunkat hidratálóval. Különösen fontos ez nyáron és akkor, ha sokat vagyunk talpon, például fizikai munkát végzünk. Amennyiben a sarokápolás szokássá válik, a bőr puha és rugalmas maradhat, a repedések pedig jó eséllyel nem újulnak ki.
Elengedhetetlen az életvitelünkre is odafigyelni. Kerüljük a túl vékony talpú, merev kialakítású és rosszul szellőző cipőket, hiszen ezek terhelik a sarkat és növelik a bőrkeményedés kialakulási esélyét. Sokat tehetünk azzal is, ha minden nap megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, valamint vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étrendet követünk. Az A-vitamin, a cink és az omega-3 kifejezetten segítenek javítani a bőr állapotát, vagyis nemcsak rendszeres ápolással, de életmóddal és táplálkozással is sokat tehetünk a vonzó és szép sarkakért.
Érdekel, hogyan készíthetsz sós méregtelenítő lábfürdőt? Kattints a videóra a részletekért:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.