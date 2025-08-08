Kemény, érdes, repedezett? – Ez az irigylésre méltóan puha sarok legegyszerűbb titka

A repedezett sarok egészségügyi és esztétikai szempontból is fontos kérdés, hiszen amellett, hogy kellemetlen érzést okozhat, és megjelenés szempontjából is előnytelen, akár komolyabb problémákat is előidézhet. A száraz bőr sokkal sérülékenyebb, a kevésbé rugalmas szövet könnyebben megrepedhet, amit akár a járás, a mezítláb levés vagy egy rossz lábbeli viselése is fokozhat. A következmények között a fájdalmas sebek, a vérzés, a fertőzés- és gyulladásveszély is megjelenhet. Ezeket a tüneteket érdemes megelőzni az egészségünk, és persze puha sarok érdekében, például a következő kezelési praktikákkal.

A puha sarok nem elérhetetlen cél: otthoni praktikákkal, és azok rendszeres alkalmazásával újra vonzó lehet a lábunk.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Büszkélkedj újra puha sarokkal!

Mindössze 5 teendő, és elérheted, hogy ismét puha és egészséges legyen a sarkad:

1. Első lépés: a bőr felpuhítása

Áztassuk langyos vagy kellemesen meleg vízben a lábunkat igény szerint kb. 10-20 percig, hogy fellazuljanak az elhalt hámsejtek. A vízhez adhatunk szódabikarbónát, ami különösen jót tesz a folyamatnak. A lábfürdő után a sarok sokkal könnyebben kezelhető, és nem okoz majd fájdalmat a következő teendő sem.

2. Második lépés: az elhalt hámréteg eltávolítása

A felpuhult sarokbőrt habkővel vagy sarokreszelővel érdemes eltávolítani, ezek előtt azonban érdemes bőrradír segítségét is hívni, ami gyengéden tünteti el az elhalt hámsejteket. Célszerű ehhez olyan kozmetikumot választani, ami tisztít és hidratál egyben, továbbá tartalmaz valamilyen természetes alapanyagot, például sheavajat, kókusz- vagy jojobaolajat, kamillát vagy levendulát. A reszelést finom, körkörös mozdulatokkal végezzük, és lehetőleg ismételjük meg a következő napokban is. Így fokozatosan szabadulhatunk meg a kemény bőrrétegtől.

3. Harmadik lépés: mélyhidratálás

A megtisztított, lereszelt és immár puhább bőrre mindig szükséges hidratáló krémet tenni, ami még jobban hozzájárul a puhuláshoz, illetve a puhaság fenntartásához. A folyamatot ezért krémezéssel fejezzük be, este pedig kifejezetten vastagon vigyük fel a hidratálót, majd húzzunk fel pamut zoknit, hogy éjszaka szépen felszívódhasson a hidratálókrém.