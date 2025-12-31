Egy profi sminkes titka: így varázsolj magadnak pillanatok alatt telt ajkakat

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert a telt ajkak, amelyekért a sztárok és a tartalomgyártók is egyenesen rajonganak. Nem véletlen tehát, hogy a legtöbb nő erre vágyik, de mi van akkor, ha nem szeretnél vagyonokat költeni egy-egy kezelésre? A témával kapcsolatban Medgyesi Alexandra sminkest és beauty influenszert kérdeztük, aki egy sokkal pénztárcakímélőbb, illetve tűszúrásoktól mentes megoldásról rántotta le a leplet.

A telt ajkakhoz csupán pár ecsetvonásra lesz szükséged

Fotó: Shutterstock

Az ajkak nagymértékben hozzájárulnak az arc harmonikus egyensúlyához.

Ahhoz, hogy a smink jól mutasson az ajkaidon, nagyon fontos a megfelelő ajakápolás.

A helyes sminktechnika segítségével pillanatok alatt telt ajkakat varázsolhatsz magadnak.

Könnyedén beleeshetsz több olyan hibába is, amivel ajakdúsítás helyett az ellenkező hatást éred el.

Miért olyan népszerűek a telt ajkak, és szerinted ez hogyan befolyásolja a sminkelési trendeket?

Sminkes szakmai szempontból a telt ajkak kiemelt jelentőséggel bírnak, mivel hozzájárulnak az arc harmonikus egyensúlyához, és hangsúlyozzák annak nőies karakterét. Ennek megfelelően alapvető fontosságú a megfelelő technikák alkalmazása, amelyek segítségével az ajkak optikailag teltebbé, formásabbá és arányosabbá tehetők.

Mennyire fontos az ajakápolás ahhoz, hogy az ajkak optikailag nagyobbnak tűnjenek a sminktől?

Az ajkak ápolása legalább olyan fontos, mint az arcbőr rendszeres gondozása. Ennek oka, hogy ahogyan az alapozó sem tud egyenletesen és esztétikusan eloszlani egy ápolatlan, dehidratált bőrfelszínen, ugyanúgy a rúzs sem mutat szépen a száraz, hidratálatlan ajkakon. Éppen ezért a vendégeimnek mindig azt javaslom, hogy időnként alkalmazzanak ajakradírt, hasonlóan az arcbőrön használt bőrradírozáshoz. A radírozást követően kiváló megoldás a vazelin használata, mivel hatékonyan segít megőrizni az ajkak megfelelő hidratáltságát.

Medgyesi Alexandra egy extrémebb sminkben, ahol az ombré hatású lipcombo technikát alkalmazta

Fotó: Medgyesi Alexandra

Szerinted mely sminktechnikákkal vagy sminktermékekkel lehet elérni a leglátványosabb hatást, ha az ajkak dúsításáról van szó?

Véleményem szerint nem elsősorban maga a termék a meghatározó, hanem a helyes technika alkalmazása. Az egyik leghatékonyabb beauty tippem a telt ajkak optikai eléréséhez az ombré hatású lipcombo készítése. Ennek során egy sötétebb árnyalatú ajakceruzával kontúrozom az ajkakat, majd egy világosabb tónusú rúzst viszek fel az ajkak középső részére, ezáltal optikailag növelve azok teltségét. Amennyiben mégis ki kellene emelnem egy terméket, amely különösen erősíti ezt a hatást, az mindenképpen a szájfény, én magam is napi szinten használom.