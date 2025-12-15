Ez a legtutibb módszer, amit a kozmetikusok sem szívesen árulnak el

Mi is az a face taping? A face taping, vagy más néven arctapaszozás vagy arcragasztás tulajdonképpen orvosi minőségű, rugalmas tapaszok felragasztását jelenti az arc különböző pontjaira. A cél, hogy a bőrt enyhén megemelve serkentse a nyirokkeringést, ellazítsa az arcizmokat, és csökkentse a ráncokat. Az ötlet egyébként nem új: az első ilyen terméket, a Frownies-t 1889-ben fejlesztették ki, a modern változatot pedig a japán származású orvos, Dr. Kenzo Kase tökéletesítette a kineziológiai tapaszok formájában.

A face taping magyarul arctapaszozást jelent, egy japán orvos fejlesztette ki a módszert.

A face taping helyes használata a kozmetikus szerint.

Hosszútávon nem biztos, hogy jót tesz a ráncoknak.

Face taping – ismerd meg az új trendet

Hogyan használd a kozmetikus szerint?

Az előre levágott csíkokat oda helyezed fel, ahol épp zavar valami. Például a homlokráncra, szem köré, szájzug mellé. Az egyik legismertebb a „Nap” technika. A módszer nagyon egyszerű, nem kell hozzá semmilyen orvosi tudás. Vágj le kb. 1 cm széles és 4 cm hosszú csíkokat a tapaszból. Kezdd az arcod külső részén, és haladj befelé, amikor felhelyezed őket. Ez segít finoman megemelni a bőrt. A tapaszokat úgy ragaszd fel, mintha egy napot rajzolnál az arcodra, sugaras elrendezésben. Ne húzd meg túlságosan a tapaszt, legfeljebb 5%-ban nyújtsd meg, vagyis szinte egyáltalán ne. Ez segít megelőzni az irritációt. Hagyd fenn legalább 3 órát, vagy akár egész éjszakára is, ha kényelmesnek érzed. Reggel finoman távolítsd el, és figyeld meg, mennyivel frissebbnek tűnik az arcod!

Az arctapaszozás hatékonysága azon múlik, hogy miként hat a bőr alatti szövetekre és keringésre. Dr. Marialuisa Morelli, olasz manuálterapeuta, aki arcra specializálódott kezeléseket végez, így nyilatkozott a módszerről: