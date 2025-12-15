Ez a legtutibb módszer, amit a kozmetikusok sem szívesen árulnak el

Mi is az a face taping? A face taping, vagy más néven arctapaszozás vagy arcragasztás tulajdonképpen orvosi minőségű, rugalmas tapaszok felragasztását jelenti az arc különböző pontjaira. A cél, hogy a bőrt enyhén megemelve serkentse a nyirokkeringést, ellazítsa az arcizmokat, és csökkentse a ráncokat. Az ötlet egyébként nem új: az első ilyen terméket, a Frownies-t 1889-ben fejlesztették ki, a modern változatot pedig a japán származású orvos, Dr. Kenzo Kase tökéletesítette a kineziológiai tapaszok formájában.
Az előre levágott csíkokat oda helyezed fel, ahol épp zavar valami. Például a homlokráncra, szem köré, szájzug mellé. Az egyik legismertebb a „Nap” technika. A módszer nagyon egyszerű, nem kell hozzá semmilyen orvosi tudás. Vágj le kb. 1 cm széles és 4 cm hosszú csíkokat a tapaszból. Kezdd az arcod külső részén, és haladj befelé, amikor felhelyezed őket. Ez segít finoman megemelni a bőrt. A tapaszokat úgy ragaszd fel, mintha egy napot rajzolnál az arcodra, sugaras elrendezésben. Ne húzd meg túlságosan a tapaszt, legfeljebb 5%-ban nyújtsd meg, vagyis szinte egyáltalán ne. Ez segít megelőzni az irritációt. Hagyd fenn legalább 3 órát, vagy akár egész éjszakára is, ha kényelmesnek érzed. Reggel finoman távolítsd el, és figyeld meg, mennyivel frissebbnek tűnik az arcod!
Az arctapaszozás hatékonysága azon múlik, hogy miként hat a bőr alatti szövetekre és keringésre. Dr. Marialuisa Morelli, olasz manuálterapeuta, aki arcra specializálódott kezeléseket végez, így nyilatkozott a módszerről:
A tapasz enyhe nyomást gyakorol a bőrre, ami serkenti a vér- és nyirokkeringést. Ez javítja a bőr oxigénellátását, frissebbé, feszesebbé teheti az arcot. Ha jól helyezed fel, a tapasz segíthet ellazítani az arcizmaidat, így a ráncok is enyhülhetnek – természetesen, tű vagy botox nélkül.
Hiába a sok pozitív vélemény, több szakértő is figyelmeztet: az arc izmainak mesterséges rögzítése hosszú távon akár ellentétes hatást is kiválthat. Ha ugyanis az izmokat rendszeresen „leszorítjuk”, azzal fokozott ellenállásra késztethetjük őket és ahelyett, hogy lazulnának, erősödnek, így még markánsabbá tehetik a ráncokat.
A másik gond a nem megfelelő szalag. Sokan nem eredeti kozmetikai tapaszokat használnak, hanem olyat, amit a test más részeire kell helyezni sportsérülés esetén. Ezek ragasztóanyaga nem arcra lett kitalálva, és könnyen irritációt, bőrpírt, pattanásokat vagy akár bőrsérülést is okozhat.
Ráadásul tudományos bizonyíték nincs arra, hogy ezek a tapaszok tartósan kisimítanák a ráncokat. A hatás inkább átmeneti, és leginkább finomabb ráncok esetén működhet.
Ahogy sok minden másnál, itt sincs egyértelmű válasz. Van, akinek működik, másnak nem. Ha bőrbarát tapasszal, odafigyeléssel és tudatossággal használod, akár segíthet is abban, hogy frissebb, simább legyen az arcbőröd. De ne várj csodát és ne a TikTok legyen a kozmetikusod!
