Ezeket a téli sminkbakikat örökre felejtsd el: olcsó hatást keltenek és sokkal öregebbnek tűnsz tőlük

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 12:45
A hideg hónapokban extrán nehéz dolga van a bőrünknek. Az egészséges, feszes hatás elérését megnehezíti a hideg, száraz idő. Ráadásul arcunk ilyenkor fakóbb és sápadtabb is. Ha ez még nem lenne elég, tele vagyunk olyan téli sminkbakikkal, amiket szinte minden nő elkövet, pedig kifejezetten öregítik a megjelenésünket. Ha szeretnéd ezeket idén elkerülni, fogadd meg a tippjeinket!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Az arcbőrünk a korral egyre kevésbé lesz ellenálló az időjárással szemben. Könnyebben kiszárad, megfakul és a smink is gyorsabban beül a barázdákba és apró ráncokba, mint a 20-as éveinkben. Ezek a változások olyan téli sminkbakikhoz vezetnek, amik csak még előnytelenebbé, fáradtabbá teszik az arcunkat. Ezért most sorra vesszük a leggyakoribb hibákat, hogy idén télen újra ragyoghass!

Téli sminkbakit elkövető nő alapozás közben.
Ezek a leggyakoribb téli sminkbakik. Ugye te nem követed el őket? / Fotó: 123RF
  • A szárító rúzsoktól könnyen kirepedeznek az ajkak.
  • Ezek a leggyakoribb arc- és sminkhibák a hideg hónapokban.
  • A túlzásba vitt kontúrozás természetellenes megjelenést ad az arcnak.

Téli sminkbakik, amiket jobb, ha mostantól nagy ívben elkerülsz

1. Matt rúzs

A matt textúrák csak még tovább szárítják ajkaidat és minden apró repedést kiemelnek. Hiába a mély, erőteljesebb szín, a szádról hamar le fog pattogni és igénytelen hatást kelt majd. Ezt ugye te sem szeretnéd? 

Helyette:

A téli sminkek legjobb katonája a színezett ajakbalzsam, ha színes ajkakra vágysz. Ezzel szép és hidratált maradhat a szád a legnagyobb fagyokban is.

2. Alapozó baki

Talán az egyik legkínosabb sminkhiba, amit elkövethetsz, ha rossz árnyalatú alapozót használsz. Lehet, hogy van egy bevált tónus, de télen a bőr képes 2-3 árnyalatot is világosodni. Ezért, ha ugyanazzal az alapozóval dolgozol, amit nyáron is használtál, szinte garantált a maszkhatás.

Helyette:

Válassz fél vagy 1 árnyalattal világosabb alapozót. Vásárlás előtt ellenőrizd természetes fényben is, hogy valóban egyezik-e az arcbőröd színével.

3. Túl sok kontúr

Az teljesen érthető, hogy ebben a sötét szezonban szeretnél a bronzosítóval egy kis színt vinni az arcodra, de télen ezzel extra óvatossággal kell bánni. A túl sok, vagy épp túl erős bronzer kifejezetten mesterséges hatást kelthet ilyenkor.

Helyette:

Csak egy kevésbé mély tónussal dolgozz. Vidd fel apró pontokban a naturálisan is sötétebb területekre, mint a(z):

  • homlok teteje
  • halánték
  • orrnyereg
  • áll

4. Fagyálló spirál hanyagolása

A csípős hideg és a szél miatt gyakran könnybe lábad a szemünk. A klasszikus spirálok ilyenkor pillanatok alatt lemásznak a pilláinkról a szemünk alá. Nincs még egy sminkbaki, ami annyira fárasztaná és öregítené a tekintetet, mint a táskás pandafoltok a szem alatt.

Helyette:

Előzd meg a problémát egy vízálló szempillaspirállal, ami akkor is a helyén marad, ha egy orkánnal kell szembemenni, hogy beérj az irodába.

5. Gyenge hidratálókrém

Télen a bőrünk sokkal hamarabb kiszárad. A nyári könnyű, vizes krémek pedig a legtöbbször nem hidratálják elég mélyen az arcot.

Helyette:

Szerezz be egy nehezebb, kicsit zsírosabb és lehetőleg hyaluronsavas hidratálót. Ez feltölti a bőrödet annyira, hogy a smink se szárítsa ki.

Mielőtt nekilátnál a téli sminkednek, próbáld ki az alábbi videóban látható arcjógát a feszesebb bőrért:

