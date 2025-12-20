Ezeket a téli sminkbakikat örökre felejtsd el: olcsó hatást keltenek és sokkal öregebbnek tűnsz tőlük

Az arcbőrünk a korral egyre kevésbé lesz ellenálló az időjárással szemben. Könnyebben kiszárad, megfakul és a smink is gyorsabban beül a barázdákba és apró ráncokba, mint a 20-as éveinkben. Ezek a változások olyan téli sminkbakikhoz vezetnek, amik csak még előnytelenebbé, fáradtabbá teszik az arcunkat. Ezért most sorra vesszük a leggyakoribb hibákat, hogy idén télen újra ragyoghass!
A matt textúrák csak még tovább szárítják ajkaidat és minden apró repedést kiemelnek. Hiába a mély, erőteljesebb szín, a szádról hamar le fog pattogni és igénytelen hatást kelt majd. Ezt ugye te sem szeretnéd?
Helyette:
A téli sminkek legjobb katonája a színezett ajakbalzsam, ha színes ajkakra vágysz. Ezzel szép és hidratált maradhat a szád a legnagyobb fagyokban is.
Talán az egyik legkínosabb sminkhiba, amit elkövethetsz, ha rossz árnyalatú alapozót használsz. Lehet, hogy van egy bevált tónus, de télen a bőr képes 2-3 árnyalatot is világosodni. Ezért, ha ugyanazzal az alapozóval dolgozol, amit nyáron is használtál, szinte garantált a maszkhatás.
Helyette:
Válassz fél vagy 1 árnyalattal világosabb alapozót. Vásárlás előtt ellenőrizd természetes fényben is, hogy valóban egyezik-e az arcbőröd színével.
Az teljesen érthető, hogy ebben a sötét szezonban szeretnél a bronzosítóval egy kis színt vinni az arcodra, de télen ezzel extra óvatossággal kell bánni. A túl sok, vagy épp túl erős bronzer kifejezetten mesterséges hatást kelthet ilyenkor.
Helyette:
Csak egy kevésbé mély tónussal dolgozz. Vidd fel apró pontokban a naturálisan is sötétebb területekre, mint a(z):
A csípős hideg és a szél miatt gyakran könnybe lábad a szemünk. A klasszikus spirálok ilyenkor pillanatok alatt lemásznak a pilláinkról a szemünk alá. Nincs még egy sminkbaki, ami annyira fárasztaná és öregítené a tekintetet, mint a táskás pandafoltok a szem alatt.
Helyette:
Előzd meg a problémát egy vízálló szempillaspirállal, ami akkor is a helyén marad, ha egy orkánnal kell szembemenni, hogy beérj az irodába.
Télen a bőrünk sokkal hamarabb kiszárad. A nyári könnyű, vizes krémek pedig a legtöbbször nem hidratálják elég mélyen az arcot.
Helyette:
Szerezz be egy nehezebb, kicsit zsírosabb és lehetőleg hyaluronsavas hidratálót. Ez feltölti a bőrödet annyira, hogy a smink se szárítsa ki.
Mielőtt nekilátnál a téli sminkednek, próbáld ki az alábbi videóban látható arcjógát a feszesebb bőrért:
