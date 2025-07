Még csobbanás után is tökéletes: 5 filléres vízálló smink, ami biztosan nem hagy cserben

Ebben az óriási hőségben nincs is jobb annál, minthogy megmártózzunk a medence, a Balaton vagy a tenger hűsítő vizében, ezért nem árt, ha a szempillaspirál vagy a szemceruza is túléli a vízi csúszdát. Annak érdekében, hogy megjelenésed tökéletes maradjon, vesd be az alábbi vízálló sminkeket a garantált sikerért.

Ezek a vízálló sminkek a hullámok közt sem hagynak cserben

Fotó: Henry Arden / GettyImages

5 filléres vízálló smink, ami nem hagy cserben a forróságban

A nyári smink külön fejezetet érdemel, hiszen egy forró, párás napon, főleg a strandon vagy egy medencés bulin nem biztos, hogy kedvenc terméked bírni fogja a megpróbáltatást. Ha pedig nem akarsz egy mosómedvére hasonlítani, akkor minél előbb szerezd be az alábbi termékeket!

Szemceruza, ami csobbanás után sem hagy nyomot

A szemceruza talán az egyik legsokoldalúbb eszköz, ami szinte minden nő neszeszerében ott lapul. Egy jól eltalált vonal ugyanis képes gyönyörűen kiemelni a szemet és élettel telivé varázsolni az arcot. Segítségével optikailag nagyobbnak tűnhet a tekinteted és egy kis extrát csempészhetsz megjelenésedbe.

Szemceruza Eyë Millionaire, Glover Black 001, 8 g – 789 Ft

Fotó: dm.hu

Vízálló szemhéjtus, amivel bátra alámerülhetsz

Míg a szemceruzát főként a szem alsó részén használják, addig a tus a szemhéj felső részén éri el a kívánt hatást. Az apró ecset egyetlen jól meghúzott vonallal képes csábító tekintetet varázsolni, ezzel megjelenésedet új dimenzióba emelve. Akár a visszafogottabb stílus híve vagy, akár az extrémebb tusvonalat szereted, ezzel a termékkel biztosan eléred a kívánt hatást.

Szemhéjtus liquid ink vízálló, 3 ml – 1149 Ft

Fotó: dm.hu

Vízálló szempillaspirál, az elképesztően dús és tartós pillákért

Még azok is, akik a legtermészetesebb megjelenés mellett teszik le a voksukat, használnak néhanapján szempillaspirált, hiszen csodásan megnyitja a tekintetet, miközben tökéletes keretet ad a szemnek. Az alábbi termék pedig biztosan a legjobb barátod lesz a strandon.

Szempillaspirál Reveal Waterproof Black vízálló, 7,5 ml – 3999 FT

Fotó: dm.hu

Vízálló szemöldökceruza, ami tartósan dúsítja és hangsúlyozza a szemöldököd

A szemöldökceruza rengeteget dobhat az összképen, hiszen keretet ad az arcnak. Egy jól formázott, kellően hangsúlyos szemöldök emellett kiemeli a tekintetet, így arcod frissebbnek és élettel telibbnek tűnhet. Ma már rengeteg vízálló szemöldökceruza létezik, azonban az alábbival nem nyúlhatsz mellé.