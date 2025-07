Olcsó alapozók nyárra: teszteltük melyik drogériás termékek állják ki a hőség próbáját

Bell Hypoallergenic Mat&Soft alapozó Ár: 3 010 Ft (30ml)

Fotó: Notino.hu

A nyári reggelek már önmagukban is stresszesek – nincs idő öt réteg sminkre. Emiatt is jobb, ha egy szuper BB-krémet kensz csak a fényvédő és a hidratáló fölé. Pár mozdulattal eldolgozod, és már indulhatsz is. Vannak, amik tényleg meglepően jól fednek és még plusz SPF-et is tartalmaznak.

Tipp: nyáron inkább csak ott alapozz, ahol tényleg szükség van rá: orr, áll, homlok, egy-egy piros folt. Az egységes, egészséges bőrkép sokkal természetesebb hatást kelt, és kényelmesebben is fogod érezni magad.

A drogériás kínálat ma már annyira szuper, hogy egy kis kutatással (és nem túl nagy költségvetéssel) megtalálhatod azt a terméket, ami egész nyáron hűséges társad lesz. Legyen az egy könnyed BB-krém, mattító formula vagy hidratáló alapozó – próbálj ki többfélét, és figyeld meg, melyik működik a legjobban a te arcbőröddel!

Ne felejtsd a fényvédő használatát akkor sem, ha SPF-et tartalmaz az alapozód!

