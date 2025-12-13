Fedezd fel a 2025-ös szilveszteri körömtrendeket: ezekkel a divatos manikűrökkel köszöntsd az új évet

Úgy tűnik a 2025-ös szezon végére a csillogás és a glitterek új értelmet nyernek a szilveszteri körömtrendeknek köszönhetően. Játékos megoldások, különleges textúrák és kreatív festések jellemzik a legnépszerűbb újévi manikűröket. Ha te is szeretnél az évzáró partira igazán egyedi, nem mindennapi körmökkel érkezni, akkor most nagyon jó helyen jársz!
Badik Dóri manikűröst és körömdizájnert is megkérdeztük az idei felhozatalról:
Az alapból díszes karácsonyi körmök után, az extrább csillogó, flash (fényvisszaverő) géllakkok, krómporok kerülnek elő, amik jól illenek a flitteres szilveszteri ruhákhoz és az éjféli tűzijáték hangulatához.
Nem lehet mással kezdeni a sort, mint a klasszikus arany csillogással. Idén azonban egy kicsit elegánsabb formában érkezik. A körmök maradnak a naturális színeknél, a glitteres arany csak a francia végekben elevenedik meg.
Nem kicsit játékosabb irányt véve, a konfettis, színes körömdíszek is nagy népszerűségnek örvendenek az idei szezonban. Látványuk igazi bulihangulatot idéz. Ez a szilveszteri körömtrend leszámol a minimalizmussal: minél több csillogás, szín és forma, annál trendibb az eredmény.
Az aranyhoz hasonlóan, a pezsgő árnyalatban játszó körmök is a kihagyhatatlan, klasszikus szilveszteri manikűrök közé tartoznak, amit Dóri is megerősít: „Ilyenkor a legnépszerűbbek a csillogós, pezsgő színű géllakkok.”
Idén ez a körömtrend főként lágy, finom átmenetekben, enyhén krómos hatással dolgozik. Szóval, ha egy igazán elegáns és kifinomult manikűrrel köszöntenéd az új évet, ezt kérd a körmösödtől!
Ha szereted a franciát, ne csak az arany tónusokban gondolkozz az év végén. A csillámok maradnak, de most a sötét, mély színek kapják a fókuszt az alaprétegekben.
A legdivatosabbak színek idén a:
Ezekre jöhet a glitteres fedés!
A krómhatású manikűrök már tarolnak egy ideje, de az ünnepi szezonban még nagyobb a rajongótáboruk. Most zöldes árnyalatokkal kombinálva hódítják meg a trendeket. Ha vadabb, futurisztikus, ugyanakkor nőies hatást keresel, ez a tökéletes választás számodra.
Ha otthon készítenéd el a szilveszteri manikűrödet, ez a videó nagy segítségedre lehet:
