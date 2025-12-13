Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Csillogós szilveszteri körömtrend.

Fedezd fel a 2025-ös szilveszteri körömtrendeket: ezekkel a divatos manikűrökkel köszöntsd az új évet

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 15:15
Egy kis inspirációra vadászol? Ha szeretnél egy igazán dizájnos manikűrrel koccintani éjfélkor, akkor mutatjuk miből válogass: ezek a szilveszteri körömtrendek a legnépszerűbbek idén!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Úgy tűnik a 2025-ös szezon végére a csillogás és a glitterek új értelmet nyernek a szilveszteri körömtrendeknek köszönhetően. Játékos megoldások, különleges textúrák és kreatív festések jellemzik a legnépszerűbb újévi manikűröket. Ha te is szeretnél az évzáró partira igazán egyedi, nem mindennapi körmökkel érkezni, akkor most nagyon jó helyen jársz!

Arany francia stílusú szilveszteri körömtrend.
2025-ös szilveszteri körömtrendek: ezek a manikűrök a legnépszerűbbek idén
Fotó: Julian Photo Nail
  • A körömdizájner szerint, ilyenkor extrán népszerűek az csillogó, krómos manikűrök.
  • Idén több szín is felkerült a szilveszteri palettára.
  • A glitterek és csillogó effektek különböző textúrákban kerülnek a körmökre.

Szilveszteri körömtrendek 2025: ez az 5 manikűr kapta idén a csillogó főszerepet

Badik Dóri manikűröst és körömdizájnert is megkérdeztük az idei felhozatalról:

Az alapból díszes karácsonyi körmök után, az extrább csillogó, flash (fényvisszaverő) géllakkok, krómporok kerülnek elő, amik jól illenek a flitteres szilveszteri ruhákhoz és az éjféli tűzijáték hangulatához.

1. Arany körmök

Nem lehet mással kezdeni a sort, mint a klasszikus arany csillogással. Idén azonban egy kicsit elegánsabb formában érkezik. A körmök maradnak a naturális színeknél, a glitteres arany csak a francia végekben elevenedik meg.

2. Konfettis manikűr

Nem kicsit játékosabb irányt véve, a konfettis, színes körömdíszek is nagy népszerűségnek örvendenek az idei szezonban. Látványuk igazi bulihangulatot idéz. Ez a szilveszteri körömtrend leszámol a minimalizmussal: minél több csillogás, szín és forma, annál trendibb az eredmény.

3. Pezsgő színű köröm

Az aranyhoz hasonlóan, a pezsgő árnyalatban játszó körmök is a kihagyhatatlan, klasszikus szilveszteri manikűrök közé tartoznak, amit Dóri is megerősít: „Ilyenkor a legnépszerűbbek a csillogós, pezsgő színű géllakkok.”

Idén ez a körömtrend főként lágy, finom átmenetekben, enyhén krómos hatással dolgozik. Szóval, ha egy igazán elegáns és kifinomult manikűrrel köszöntenéd az új évet, ezt kérd a körmösödtől!

4. Szilveszteri francia

Ha szereted a franciát, ne csak az arany tónusokban gondolkozz az év végén. A csillámok maradnak, de most a sötét, mély színek kapják a fókuszt az alaprétegekben.

 A legdivatosabbak színek idén a:

  • burgundi
  • csokibarna
  • mélykék

Ezekre jöhet a glitteres fedés!

5. Krómos körmök

A krómhatású manikűrök már tarolnak egy ideje, de az ünnepi szezonban még nagyobb a rajongótáboruk. Most zöldes árnyalatokkal kombinálva hódítják meg a trendeket. Ha vadabb, futurisztikus, ugyanakkor nőies hatást keresel, ez a tökéletes választás számodra.

Ha otthon készítenéd el a szilveszteri manikűrödet, ez a videó nagy segítségedre lehet:

