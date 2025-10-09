A körmös megsúgta: ezeket az őszi körmöket és halloweeni mintákat kéri most mindenki

Már megvan a legközelebbi időpontod a körmösödhöz? Mert most hoztunk pár divattippet, hogy a legtrendibb őszi körmöket kérhesd – első kézből egy profi körmöstől. Badik Dóra elárulta, milyen stílusokban és díszítésekben érdemes gondolkodnod a szezonban.
Természetesen 2025-ben sem kell lemondanod a klasszikus a színekről, amik mindig, minden helyzetben megállják a helyüket, és tökéletesen passzolnak az őszi szezon különleges hangulatához.
„A barna és a bordó árnyalatok szinte minden ősszel visszatérő kedvencek a vendégek körében.”
De a halloweeni specialitások is terítékre kerülnek októberben és novemberen, így azok is tudnak válogatni, akik szeretik a bevállalósabb árnyalatokat is kipróbálni.
„A lila, fekete és narancssárga árnyalatok is előtérbe kerülnek.”
Nincsenek szabályok a körömformák terén:
„Mostanra annyira változatos formák alakultak ki a körmözésben, hogy mindenki a kéz- és körömformájához, illetve ízléséhez legmegfelelőbbet tudja kiválasztani” – mondja Dóra. De hozzáteszi, hogy a social médiában terjedő clean girl stílus a körömformáknál is megjelenik, ami a letisztultságra, klasszikus eleganciára épít.
„Visszatértek az egyszínű, egészen rövidre visszavett körömhosszok, természetes körömformára reszelve, ami talán szembeállítható az elmúlt évek trendjeivel.”
Az őszi körmök a minták terén Dóra tapasztalatai szerint idén sem lehet majd megkerülni a chrome-hatást. Ez volt az utóbbi évek legfelkapottabb díszítési technikája, és ez valószínűleg ősszel sem fog változni.
A szezon kifejezett sztárjai ezen belül is a világosabb és sötétebb barna árnyalatok chrome-poros megoldásai, amik a cappucino és a forrócsoki színeit idézik.
De ha valaki nem híve ennek az anyagnak, más divatos megoldásokhoz is fordulhat:
„Emellett az elfolyt mintás technikák is népszerűek maradnak.”
Illetve az extrább, különleges körmök kedvelőinek is bőven lesz miből válogatniuk. Úgy tűnik nemcsak a gardróbunkat, de a körmeinket is megrohamozzák idén az állatminták. Dóra szerint a leopárdminta mellett most újra nagy divat lett a tehén foltos díszítés – fekete és fehér, de akár barna árnyalatokban is: „Úgyhogy a mintakedvelők is kiélhetik a fantáziájukat.” – teszi hozzá a körmös.
„Ami idén a kedvencem eddig, az szintén egy állatmintát idéző köröm, amiben megjelenik a már említett elfolyt technika is. Itt a vendég kérésére a mintát egy mélybordó színnel kombináltuk, és szerintem egy nagyon különleges köröm szett született belőle.”
A szakember szerint a vendégek igénye nagyon megosztott, mert bár sok extrém minta került a körömtrendek középpontjába ősszel, – a feltűnő, színes, mintás nyári manikűrök után, – mégis sokan inkább a visszafogottabb, egyszínű körmökhöz térnek vissza. Ehhez pedig általában a bordó, burgundi és vörös tónusokat választják.
A 3D zselével készült minták nagyon népszerűnek számítottak a nyári szezonban, így Dóra arra számít, hogy – bár a klasszikus őszi körömtrendekben még nem látja megjelenni őket – a halloweeni mintákkal újra visszatérhetnek.
Mindegy, hogy a minimalista, letisztult és elegáns körmök vagy a merész minták állnak közelebb a szívedhez, idén ősszel bőven lesz lehetőséged válogatni a trendek között.
Egyszerű őszi körmök:
