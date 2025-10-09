A körmös megsúgta: ezeket az őszi körmöket és halloweeni mintákat kéri most mindenki

Már megvan a legközelebbi időpontod a körmösödhöz? Mert most hoztunk pár divattippet, hogy a legtrendibb őszi körmöket kérhesd – első kézből egy profi körmöstől. Badik Dóra elárulta, milyen stílusokban és díszítésekben érdemes gondolkodnod a szezonban.

Nemcsak a klasszikus bordó színek jelennek meg idén az őszi körmökön. De nem mondunk búcsút ezeknek az árnyalatoknak sem.

Fotó: Olena Rudo / Shutterstock

Őszi körömszínek

Természetesen 2025-ben sem kell lemondanod a klasszikus a színekről, amik mindig, minden helyzetben megállják a helyüket, és tökéletesen passzolnak az őszi szezon különleges hangulatához.

„A barna és a bordó árnyalatok szinte minden ősszel visszatérő kedvencek a vendégek körében.”

De a halloweeni specialitások is terítékre kerülnek októberben és novemberen, így azok is tudnak válogatni, akik szeretik a bevállalósabb árnyalatokat is kipróbálni.

„A lila, fekete és narancssárga árnyalatok is előtérbe kerülnek.”

Őszi körömformák

Nincsenek szabályok a körömformák terén:

„Mostanra annyira változatos formák alakultak ki a körmözésben, hogy mindenki a kéz- és körömformájához, illetve ízléséhez legmegfelelőbbet tudja kiválasztani” – mondja Dóra. De hozzáteszi, hogy a social médiában terjedő clean girl stílus a körömformáknál is megjelenik, ami a letisztultságra, klasszikus eleganciára épít.

„Visszatértek az egyszínű, egészen rövidre visszavett körömhosszok, természetes körömformára reszelve, ami talán szembeállítható az elmúlt évek trendjeivel.”

Az őszi körmök 2025-ös díszei

Az őszi körmök a minták terén Dóra tapasztalatai szerint idén sem lehet majd megkerülni a chrome-hatást. Ez volt az utóbbi évek legfelkapottabb díszítési technikája, és ez valószínűleg ősszel sem fog változni.

A szezon kifejezett sztárjai ezen belül is a világosabb és sötétebb barna árnyalatok chrome-poros megoldásai, amik a cappucino és a forrócsoki színeit idézik.

De ha valaki nem híve ennek az anyagnak, más divatos megoldásokhoz is fordulhat:

„Emellett az elfolyt mintás technikák is népszerűek maradnak.”

Illetve az extrább, különleges körmök kedvelőinek is bőven lesz miből válogatniuk. Úgy tűnik nemcsak a gardróbunkat, de a körmeinket is megrohamozzák idén az állatminták. Dóra szerint a leopárdminta mellett most újra nagy divat lett a tehén foltos díszítés – fekete és fehér, de akár barna árnyalatokban is: „Úgyhogy a mintakedvelők is kiélhetik a fantáziájukat.” – teszi hozzá a körmös.