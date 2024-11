4 sminktrend, amiért odavannak a férfiak

Bombasztikus burgundi

Ahogy az a Fanny magazin divatanyagából is kiderül, a szezon legnépszerűbb árnyalata a burgundi, ami nemcsak az öltözékünkön mutat jól, hanem smink terén is érdemes bevetni. Ne csak a szánkra, hanem a szemhéjra is mehet ez az árnyalat.

Ismerjük meg az idei szezon legújabb sminkirányzatait, amelyeknek a segítségével garantélt, hogy a kiszemeltünket is könnyedén levesszük majd a lábáról! Fotó: pexels

1. lépés: Tüntessük el az apró bőrhibákat egy könnyed színezett arckrém segítségével.

2. lépés: Tegyük látványosabbá a pilláinkat egy dúsító spirállal.

3. lépés: Akár a szemhéjunkat is árnyalhatjuk ezzel a mélyvörös árnyalattal. Barna és zöld szeműeknek különösen előnyös.

4. lépés: A pirosító is legyen egy kicsit vörösesebb beütésű a megszokott rózsaszínes tónusok helyett.

5. lépés: Az ajkainkra kerüljön egy vadító burgundi árnyalat. A selymes fényű, matt verziók igazán látványos hatást adnak.

Termékek:

Színezett arckrém Bourjois, 3999 Ft

Dúsító szempillaspirál Bourjois, 4499 Ft

Szemhéjfesték paletta M.A.C Cosmetics, 17 100 Ft

Szemhéjfesték stick Catrice, 1749 Ft

Folyékony ajakrúzs matt hatással Douglas, 5190 Ft

MACXimal selymes matt rúzs M.A.C Cosmetics, 10 100 Ft

Matt krém pirosító Catrice, 1949 Ft

Francia könnyedség

Hangsúlyozzuk a nőiességünket sminkekkel is, és ehhez a francia hölgyek igazán jól értenek, ezért érdemes követni a példájukat: egy cicás tusvonal mindig telitalálat, ahogy a vörös rúzs is. A lényeg, hogy ne essünk túlzásba, legyünk elegánsak!

1. lépés: Válasszunk olyan alapozót, ami egyben a bőrünket is ápolja. Például egy szérum hatású verzió tökéletes.

2. lépés: A rendezett és kellően hangsúlyos szemöldök szép keretet az arcnak.

3. lépés: Húzzunk cicás vonalat, amihez használjunk vízálló tust, hogy egész nap tartós legyen.

4. lépés: Egy könnyed pír azonnal üdébbé teszi a megjelenésünket.

5. lépés: Találjuk meg az arcbőrünkhöz legjobban illő piros rúzst.

Termékek:

Szérum hatású alapozó Avon, 2899 Ft

Szemöldökspirál Catrice, 1499 Ft

Vízálló szemhéjtus trend !t up/dm.hu, 899 Ft

Pirosító Bourjous, 4199 Ft

Ajakrúzs Rimmel, 2999 Ft

Előny a természetesség

A teljesen letisztult, szinte láthatatlan smink még most is befutó. Ám a legújabb trendek szerint érdemes némi fényt belecsempészni, amit legkönnyebben különböző highlighterekkel tudunk elérni.