Milyen színű a szemed? Mutatjuk milyen smink áll jól

A smink a nők mindennapjainak részét képezi, azonban korántsem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, milyen szín számára a leginkább megfelelő. A szemhéjfesték színének kiválasztása igazi kihívást jelenthet, ezért sokan inkább csak világos alig látható színekkel próbálkoznak. A szemhéjfesték igazi csodaként tud működik, ha a megfelelő színt használod. Nézzük, melyik szemszínhez milyen smink illik igazán!

A metálos színek kiemelik a barna árnyalatot

A barna szemszínhez, szinte minden passzol. A barnától a pasztellszíneken át az élénkig szinte bármi. A szemszín mellett egyébként érdemes a bőrtónusodat is figyelembe venned, mert a szemhéjpúder színének bizonyos mértékig ahhoz is kell passzolnia. Ha sötét a bőröd és barna a szemed, bátran választhatsz sötét árnyalatokat. Ha világosabb, inkább maradj a halványabb árnyalatoknál. A szemszínedet tökéletesen kiemeli a barna, a lila, a zöld, a kék. Emellett minden természetes árnyalat nagyon jól fog állni.

Lágy, semleges színek a világoskékhez

A kék szemszín azért különleges, mert már alapból egészen feltűnő, épp ezért nem is könnyű színt választani hozzá. A barna szemhez hasonlóan a kékhez is illenek a pasztellárnyalatok, mint a halvány rózsaszín, a barna vagy az arany, és ott vannak persze a semleges színek, amikkel tökéletesen harmonizál. Kék szemnél is van lehetőség arra, hogy a szemhéjra egyszerre több árnyalat kerüljön. Ezeket viszont érdemes úgy kiválasztani, hogy ne csak egymáshoz, de a szemedhez is passzoljanak. Az előbb említett színekből kettőt vegyítve gyönyörű árnyalatokat lehet kapni.



Zöld szemhez burgundi

Különleges szín, mert meglehetősen kevés nőnek van csodaszép, zöld szeme. Olyan cicás zöld. Viszont szerencsések abból a szempontból, hogy a legtöbb szemfesték színe jól áll nekik. A barna, a fekete, az aranyos árnyalatok, de még a barackos színek is. Számos lehetőség áll rendelkezésükre, hogy kiemeljék szemük színét, és odavonzzák a tekintetet. A kék nem a te színed.

