Mi kerüljön a Mikulás csomagba? Ajándék ötletek a legnagyobb beauty-rajongóknak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 06:48
A csokoládé, a narancs és a mogyoró sem tűnik rossz ötletnek, ám az igazi beauty-rajongók bizonyára sokkal jobban örülnek az olyan apró meglepetéseknek, mint egy illatos testápoló, kézkrém, pirosító vagy arcmaszk. Így nekik érdemes ezt rejteni idén a Mikulás csomagba vagy a puttonyba. Segítünk a választásban!
A Mikulás csomagba persze kerülhetnek olyan klasszikus ajándékok, mint a csokoládé Mikulás, édes bonbonválogatás, de választhatunk egészségesebb alternatívákat is, például almát, narancsot, különféle aszalt gyümölcsöket, ízletes magvakat. Emellett apró tárgyi ajándékokat is elrejthetünk a csizmába, zokniba, mint például játékok, könyvek és kozmetikumok.

Mikulás csomag gyanánt egy kislány édességet töm a csizmájába.
Mikulás csomag a legnagyobb szépségrajongóknak: mutatjuk mi mehet a csizmába!
Fotó: OLGA SPIRANDY / Shutterstock 
  • A hagyományos csokoládé, mogyoró és narancs mellé a kozmetikumok is elférnek a csizmában.
  • A gyümölcs is remek ajándék, de a beauty-rajongók valami egészen másra vágynak.
  • A Mikulás csomagba rejthetünk illatos testápolókat, kézkrémeket vagy arcmaszkokat is.

Mikulás csomag felnőtteknek: a legjobb ajándékötletek beauty-rajongóknak

A Mikulás érkezése a gyerekek számára igazán varázslatos élmény, de valljuk be, felnőttként is nagy örömmel tölt el minket, ha nem marad üresen a csizmánk, és azért ott lapul valamilyen apró meglepetés a jó öreg fehér szakállútól. A Mikulás csomag összeállítása eleve remek lehetőség, hogy egy kis örömet csempésszünk az ünnepekbe. Bár az olyan klasszikusok, mint a csokoládé, mandarin, mogyoró, cukorka, elengedhetetlen részei a Mikulásnak, és megannyi alternatív megoldás közül is válogathatunk, az igazi beauty-rajongókat talán valami más hozza lázba. Szerencsére a szépségvilág lenyűgöző kínálata lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk a hozzájuk legjobban illő ajándékot. Az alábbi összeállításban ehhez hoztunk egy kis segítséget.

Szépségápolási termékek és kozmetikumok a Mikulás csomagba:

  • Secret Santa ajándékcsomag, Lush
Secret Santa ajándékcsomag, Lush
Secret Santa ajándékcsomag, Ára: 4.790 Ft
Forrás: Lush
  • Forraltbor illatú testápoló, Avon
Forraltbor illatú testápoló, Avon
Forraltbor illatú testápoló, Ára: 1.299 Ft
Forrás: Avon
  • Caramel Cuddle testvaj, The Body Shop
Caramel Cuddle testvaj, The Body Shop
Caramel Cuddle testvaj, Ára: 7.990 Ft
Forrás: The Body Shop
  • Folyékony pumpás szappan, dm.hu
Folyékony pumpás szappan, dm
Folyékony pumpás szappan, Ára: 1.135 Ft
Fotó: dm.hu
  • Winnie The Pooh festive fürdősó, Mad Beauty
Winnie The Pooh festive fürdősó, Mad Beauty
Winnie The Pooh festive fürdősó Mad Beauty, Ára: 2.040 Ft
Forrás: notino.hu
  • Téli gyümölcsvarázs haj- és testpermet, Yves Rocher
Téli gyümölcsvarázs haj- és testpermet, Yves Rocher
Téli gyümölcsvarázs haj- és testpermet, Ára: 5.799 Ft
Forrás: Yves Rocher
  • Winter wonder kézkrém, Douglas Seasonal
Winter wonder kézkrém, Douglas
Winter wonder kézkrém Douglas Seasonal,  Ára: 890 Ft
Forrás: Douglas
  • Mézeskalácsos szappan, Florinda
Mézeskalácsos szappan, Florinda
Mézeskalácsos szappan, Ára: 1.046 Ft
Fotó: Florinda
  • Elf arcmaszk, 7th Heaven
Elf arcmaszk, 7th Heaven
Elf arcmaszk, Ára: 1.499 Ft
Forrás: 7th Heaven

Ha kreatívan szeretnéd becsomagolni a Mikulás csomagba szánt ajándékokat, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:

