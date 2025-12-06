Mi kerüljön a Mikulás csomagba? Ajándék ötletek a legnagyobb beauty-rajongóknak

A Mikulás csomagba persze kerülhetnek olyan klasszikus ajándékok, mint a csokoládé Mikulás, édes bonbonválogatás, de választhatunk egészségesebb alternatívákat is, például almát, narancsot, különféle aszalt gyümölcsöket, ízletes magvakat. Emellett apró tárgyi ajándékokat is elrejthetünk a csizmába, zokniba, mint például játékok, könyvek és kozmetikumok.

Mikulás csomag a legnagyobb szépségrajongóknak: mutatjuk mi mehet a csizmába!

Fotó: OLGA SPIRANDY / Shutterstock

A hagyományos csokoládé, mogyoró és narancs mellé a kozmetikumok is elférnek a csizmában.

A gyümölcs is remek ajándék, de a beauty-rajongók valami egészen másra vágynak.

A Mikulás csomagba rejthetünk illatos testápolókat, kézkrémeket vagy arcmaszkokat is.

Mikulás csomag felnőtteknek: a legjobb ajándékötletek beauty-rajongóknak

A Mikulás érkezése a gyerekek számára igazán varázslatos élmény, de valljuk be, felnőttként is nagy örömmel tölt el minket, ha nem marad üresen a csizmánk, és azért ott lapul valamilyen apró meglepetés a jó öreg fehér szakállútól. A Mikulás csomag összeállítása eleve remek lehetőség, hogy egy kis örömet csempésszünk az ünnepekbe. Bár az olyan klasszikusok, mint a csokoládé, mandarin, mogyoró, cukorka, elengedhetetlen részei a Mikulásnak, és megannyi alternatív megoldás közül is válogathatunk, az igazi beauty-rajongókat talán valami más hozza lázba. Szerencsére a szépségvilág lenyűgöző kínálata lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk a hozzájuk legjobban illő ajándékot. Az alábbi összeállításban ehhez hoztunk egy kis segítséget.

Szépségápolási termékek és kozmetikumok a Mikulás csomagba:

Secret Santa ajándékcsomag, Lush

Secret Santa ajándékcsomag, Ára: 4.790 Ft

Forrás: Lush

Forraltbor illatú testápoló, Avon

Forraltbor illatú testápoló, Ára: 1.299 Ft

Forrás: Avon

Caramel Cuddle testvaj, The Body Shop

Caramel Cuddle testvaj, Ára: 7.990 Ft

Forrás: The Body Shop

Folyékony pumpás szappan, dm.hu

Folyékony pumpás szappan, Ára: 1.135 Ft

Fotó: dm.hu

Winnie The Pooh festive fürdősó, Mad Beauty

Winnie The Pooh festive fürdősó Mad Beauty, Ára: 2.040 Ft

Forrás: notino.hu

Téli gyümölcsvarázs haj- és testpermet, Yves Rocher

Téli gyümölcsvarázs haj- és testpermet, Ára: 5.799 Ft

Forrás: Yves Rocher

Winter wonder kézkrém, Douglas Seasonal

Winter wonder kézkrém Douglas Seasonal, Ára: 890 Ft

Forrás: Douglas

Mézeskalácsos szappan, Florinda

Mézeskalácsos szappan, Ára: 1.046 Ft

Fotó: Florinda

Elf arcmaszk, 7th Heaven

Elf arcmaszk, Ára: 1.499 Ft

Forrás: 7th Heaven

Ha kreatívan szeretnéd becsomagolni a Mikulás csomagba szánt ajándékokat, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:

