Mi kerüljön a Mikulás csomagba? Ajándék ötletek a legnagyobb beauty-rajongóknak

A Mikulás csomagba persze kerülhetnek olyan klasszikus ajándékok, mint a csokoládé Mikulás, édes bonbonválogatás, de választhatunk egészségesebb alternatívákat is, például almát, narancsot, különféle aszalt gyümölcsöket, ízletes magvakat. Emellett apró tárgyi ajándékokat is elrejthetünk a csizmába, zokniba, mint például játékok, könyvek és kozmetikumok.
A Mikulás érkezése a gyerekek számára igazán varázslatos élmény, de valljuk be, felnőttként is nagy örömmel tölt el minket, ha nem marad üresen a csizmánk, és azért ott lapul valamilyen apró meglepetés a jó öreg fehér szakállútól. A Mikulás csomag összeállítása eleve remek lehetőség, hogy egy kis örömet csempésszünk az ünnepekbe. Bár az olyan klasszikusok, mint a csokoládé, mandarin, mogyoró, cukorka, elengedhetetlen részei a Mikulásnak, és megannyi alternatív megoldás közül is válogathatunk, az igazi beauty-rajongókat talán valami más hozza lázba. Szerencsére a szépségvilág lenyűgöző kínálata lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk a hozzájuk legjobban illő ajándékot. Az alábbi összeállításban ehhez hoztunk egy kis segítséget.
Ha kreatívan szeretnéd becsomagolni a Mikulás csomagba szánt ajándékokat, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:
