A retinol természetes alternatívája: mit tud a bakuchiol, és megéri-e váltani?

A szépségipar folyamatosan fejlődik, új hatóanyagok bukkannak fel, régiek tűnnek el. A retinol azonban évek óta stabil szereplője az anti-aging termékeknek, köszönhetően bizonyított hatékonyságának. Ugyanakkor nem mindenkinek válik be: sokan számolnak be bőrpírról, hámlásról vagy fokozott fényérzékenységről. Ez hívta életre a keresletet egy kíméletesebb, mégis hatékony alternatíva iránt, és itt jön képbe a bakuchiol.

A bakuchiol egy növényi eredetű hatóanyag, melyet gyakran a retinol növényi alternatívájaként emlegetnek.

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

A bakuchiol − természetes és látványos hatás

A bakuchiol a Psoralea corylifolia nevű növényből származik, és a hagyományos kínai orvoslásban már évszázadok óta használják. A modern kozmetikai ipar csak nemrég fedezte fel, hogy bőrfiatalító tulajdonságai nagyon hasonlóak a retinoléhoz, mellékhatások nélkül.

Retinol vs. Bakuchiol – miben különböznek?

Hatásmechanizmus: míg a retinol közvetlenül hat a sejtmegújulásra és a kollagéntermelésre, a bakuchiol hasonló eredményt hoz létre, de más biológiai úton.

Irritáció: a bakuchiol gyengédebb a bőrhöz, nem okoz hámlást, pirosságot vagy érzékenységet.

Fényérzékenység: a retinollal ellentétben a bakuchiolt nyáron is bátran lehet használni, mivel nem teszi érzékenyebbé a bőrt a napfényre.

Alkalmazhatóság: érzékeny bőrűek, kismamák vagy szoptató anyák is bátran használhatják.

Mit mondanak a kutatások?

Több tanulmány is kimutatta, hogy a bakuchiol rendszeres használatával kisimulnak a ráncok, egyenletesebbé válik a bőrtónus, és javul a bőr rugalmassága. Bár a hatása nem annyira drámai, mint a magas koncentrációjú retinolé, hosszú távon igenis látványos eredményeket mutat.

Milyen termékekben találod meg a bakuchiolt?

A bakuchiol ma már megtalálható szérumokban, arckrémekben és olajokban is. Érdemes olyan formulát választani, amely legalább 0,5–1% bakuchiolt tartalmaz, hogy tényleges hatást érj el.

Kinek ajánlott?

Érzékeny bőrűeknek: ha a retinol túl erős, a bakuchiol jó alternatíva lehet.

Természetes kozmetikumokat kedvelőknek: mivel növényi eredetű, a természetes arcápolási rutinokba is illeszkedik.

Prevencióra vágyóknak: már a húszas évektől használható, így segíthet megelőzni a korai öregedés jeleit.

Megéri váltani?

Attól függ, hogy a bőröd jól reagál-e a retinolra, mert ha igen, akkor nincs feltétlenül okod váltani. Ugyanakkor ha eddig kerülni kényszerültél a retinoidokat, vagy csak szívesebben nyúlsz természetes összetevőkhöz, a bakuchiol kiváló választás lehet. Nem csodaszer, de nagyon közel jár hozzá.