A retinol természetes alternatívája: mit tud a bakuchiol, és megéri-e váltani?

A szépségipar folyamatosan fejlődik, új hatóanyagok bukkannak fel, régiek tűnnek el. A retinol azonban évek óta stabil szereplője az anti-aging termékeknek, köszönhetően bizonyított hatékonyságának. Ugyanakkor nem mindenkinek válik be: sokan számolnak be bőrpírról, hámlásról vagy fokozott fényérzékenységről. Ez hívta életre a keresletet egy kíméletesebb, mégis hatékony alternatíva iránt, és itt jön képbe a bakuchiol.
A bakuchiol a Psoralea corylifolia nevű növényből származik, és a hagyományos kínai orvoslásban már évszázadok óta használják. A modern kozmetikai ipar csak nemrég fedezte fel, hogy bőrfiatalító tulajdonságai nagyon hasonlóak a retinoléhoz, mellékhatások nélkül.
Több tanulmány is kimutatta, hogy a bakuchiol rendszeres használatával kisimulnak a ráncok, egyenletesebbé válik a bőrtónus, és javul a bőr rugalmassága. Bár a hatása nem annyira drámai, mint a magas koncentrációjú retinolé, hosszú távon igenis látványos eredményeket mutat.
A bakuchiol ma már megtalálható szérumokban, arckrémekben és olajokban is. Érdemes olyan formulát választani, amely legalább 0,5–1% bakuchiolt tartalmaz, hogy tényleges hatást érj el.
Attól függ, hogy a bőröd jól reagál-e a retinolra, mert ha igen, akkor nincs feltétlenül okod váltani. Ugyanakkor ha eddig kerülni kényszerültél a retinoidokat, vagy csak szívesebben nyúlsz természetes összetevőkhöz, a bakuchiol kiváló választás lehet. Nem csodaszer, de nagyon közel jár hozzá.
A bakuchiol nem fogja egyik napról a másikra letaszítani a retinolt a trónról, de komoly kihívóvá vált, mert egy természetes, kíméletes alternatíva, amely új lehetőségeket nyit meg azok számára is, akik eddig nem élvezhették a retinol előnyeit. Egy próbát biztosan megér!
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.