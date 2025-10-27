Tényleg vissza lehet fordítani az öregedést? Ezzel a módszerrel igen

Valahol harminc fölött jön az a húsba vágó felismerés, hogy az öregedés már nem egy távoli dolog. Megjelennek az apró ráncok, kevésbé lesz rugalmas a bőrünk, karikásabbá válik a szemünk és már nem elég egy jó krém. Ilyenkor érdemes észben tartani, hogy nemcsak kívülről próbálhatjuk meg fiatalítani magunkat, hanem belülről is tehetünk a bőrünk szépségéért. A tudomány szerint van egy folyamat a testünkben, amely nap mint nap gyorsítja az öregedést, de tudunk ellene tenni – méghozzá egyszerűen.

A cukor nemcsak hizlal, de az öregedést is felgyorsítja.

Fotó: Gala AP / Shutterstock

Mi az a glikáció és mit tesz a bőröddel?

A glikáció egy olyan biológiai folyamat, amely során a vérben keringő cukor kapcsolatba lép bizonyos fehérjékkel – köztük a kollagénnel és az elasztinnal, amelyek a bőr rugalmasságát és feszességét biztosítják. Ennek következménye, hogy ezek a fehérjék rugalmatlanná, törékennyé válnak, és többé már nem tudják betölteni eredeti szerepüket. A bőr ettől lassabban regenerálódik, veszít a tónusából, és gyorsabban megjelennek rajta az öregedés jelei: ráncok, megereszkedés, fakóbb arcszín. Tehát ezek a vegyületek gyorsítják a szövetek öregedését, és a bőrön is jól látható nyomot hagynak.

A túl sok cukor felgyorsítja az öregedést

A mai étrendben a legnagyobb gond a rejtett cukor. hiszen az nemcsak az édességekben található meg, hanem a feldolgozott élelmiszerekben is: a joghurtban, a felvágottakban, a müzliszeletekben és még az egészségesnek kikiáltott ételekben is. Ezek fogyasztása fokozza a glikációt, és ezzel együtt a bőr öregedését. A bőrgyógyászok szerint nem véletlen, hogy az arcbőr sokkal pontosabban tükrözi az étrendünket, mint a mérleg. Akik csökkentik a cukorfogyasztást, gyakran tapasztalják, hogy az arcbőrük simább, ragyogóbb, egyenletesebb tónusú lesz, és kevesebb a gyulladásos tünet.

Az öregedés üteme étrendváltoztatással befolyásolható

Több kutatás is megerősítette, hogy azok, akik hosszabb távon mérséklik az egyszerű cukrok bevitelét, nemcsak jobban érzik magukat, de fiatalosabbnak is látszanak. A bőr feszesebb marad és ritkábban jelennek meg rajta újabb ráncok.