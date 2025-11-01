Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Horoszkóp smink – Halak sminkrutin, hogy magabiztosnak érezd magad

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 10:45
Halak csillagjegyszépség
Ha Halak vagy, biztosan nem kell hosszasan magyarázni, mit jelent az, hogy valaki érzékeny, intuitív és egy kicsit mindig máshol jár gondolatban. Ez a sminkrutin pontosan úgy lett összerakva, hogy illeszkedjen a te finom, álmodozó világodhoz. Jöjjön a horoszkóp szerinti sminkrutin következő cikke!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Kedves Halak csillagjegyű nő, most rajtad a sor. Itt nem lesz túlgondolt kontúr vagy harsány rúzs – csak könnyedség, természetes ragyogás, és az a bizonyos különleges kisugárzás, amit te már alapból hozol, a horoszkópod szerint.

Egy nő sminkel a horoszkópja szerint.
Horoszkóp smink – Halak sminkrutin, hogy magabiztosnak érezd magad
Fotó: taras.chaban /  Shutterstock 

Horoszkóp smink: a Halak-nő nem harsány, mégis megjegyezhető

Van, aki belép egy terembe, és szinte kiabál a stílusával. A Halak nem ilyen. Ő az, aki mellett először csak elhaladsz, aztán visszafordulsz, mert van benne valami megfoghatatlan.

Lehet, hogy egy illat, egy pillantás, vagy az, ahogy kicsit mindig máshol jár az esze. Az asztrológia szerint a Halak nő nem akar többnek látszani – csak önmagát adja, de az valahogy mindig egy kicsit varázslatosabb, mint a megszokott.

Épp ezért nem is illik hozzá a túl sok smink. Inkább egy olyan rutin, ami finoman emeli ki a legszebb vonásait.

Szemsmink: a könnyed, mégis emlékezetes pillantás

Az egész smink itt kezdődik. A Halak szeme sokszor álmodozó, kissé távolba révedő – pont ezt érdemes hangsúlyozni.

Egy világos, fényes bézs vagy rózsaszínes alap máris életet visz a tekintetbe. A külső szemzugba mehet egy kis szilva, vagy ha bátrabb vagy, levendula – csak finoman elsatírozva. Ne akard tökéletesre, a kissé elmosott, fátyolos hatás sokkal természetesebb.

A krémes, enyhén fénylő szemhéjpúderek szépen működnek ezen a karakteren. Olyan hatást adnak, mintha nem is sminkelnél igazán – mégis valahogy sokkal ragyogóbb lesz a tekinteted.

Szempillaspirál? Nélküle nem lenne teljes az összhatás. Egy dúsító vagy hosszabbító spirál pont azt adja meg, amitől a pillantás nemcsak szép, hanem, de hatásos is lesz.

Bőralap, kontúr, ragyogás – mindenből csak annyi, amennyi kell

Itt nem kell vastag alapozóréteg vagy durva kontúrvonal. Egy könnyű BB-krém vagy hidratáló alapozó bőven elég – a cél nem a tökéletesség, hanem az, hogy a bőröd egészségesen, frissen hasson.

Ha van egy kis bőrfényed, ne nyomd el púderrel – inkább csak ott mattíts, ahol tényleg szükséges.

A kontúrnál is maradj a puha árnyalatoknál. Egy lágy, matt bronzosítóval árnyald az arccsontot, egy picit az orr két oldalát, az állvonalat. Ne vidd túlzásba – ez itt inkább árnyjáték, nem arcformázás.

A pirosítód legyen barackos, mályvás vagy rózsás – a lényeg, hogy frissítsen. Mintha csak egy kellemes sétáról jöttél volna vissza.

Egy leheletnyi highlighter az arccsont tetejére meg az orrnyeregre – épp csak annyi, hogy a fény megakadjon rajta.

Rúzs: finom csábítás, nem hivalkodás

A Halak nő nem a tűzpiros rúzsról híres – nála a varázslat máshol kezdődik.

Egy krémes nude, egy visszafogott mályva vagy akár egy fényes, halvány rózsaszín épp elég. Olyan árnyalatok, amik nem kiabálnak, de ha valaki rád néz, észre fogja venni.

A fényes finissek különösen jól állnak – szatén vagy enyhe szájfény hatás, amitől élettelibb lesz az egész arc.

Ha egy esti programra készülsz, emelhetsz kicsit az intenzitáson, de akkor se menj el a túl sötét irányba. A lényeg, hogy természetes maradjon, csak egy fokkal „több”, mint a nappali verzió.

A képen sminkpalettál darabjai láthatók amik passzolnak a Halak sminkhez.
Horoszkóp smink –Te nem vagy hivalkodó, de ebben rejlik a nőisességed
Fotó: triocean /  Shutterstock 

Bors tipp: így lesz igazán te a sminked

Ne próbáld lemásolni mások stílusát. A Halak nőnek saját hangulata van – épp ezért jól is áll neki, ha kicsit játékosan áll hozzá a sminkhez.

Használj puha ecseteket, satírozz könnyed mozdulatokkal. Ne az legyen a cél, hogy minden vonal tökéletes legyen, hanem az, hogy a végeredmény laza, friss, természetes hatást keltsen.

Ne ragaszkodj túl szigorúan a lépésekhez – ha épp kihagynál valamit, hagyd ki. Egy Halak sminkje sosem szabályos, inkább érzésből készül.

Ez a smink nem átalakít, hanem csak segít egy picit megmutatni, ami benned már most is ott van. Finomság, báj, álmodozás, játék. Nem kell több, csak egy kis szín, némi fény – meg egy csipet intuíció.

Az alábbi videót se hagyd ki:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

