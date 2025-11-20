Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ragyogó bőr fillérekből? A legegyszerűbb házi bőrradírok, amikért odáig leszel

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 16:45
Minden nő ellenállhatatlanul puha és mesésen ragyogó bőrről ábrándozik, miközben a legjobb termékek után kutat. Azonban nem kell méregdrága kencékre költened, ugyanis olyan egyszerű házi bőrradírokat hoztunk neked, amelyeket fillérekből, pillanatok alatt összedobhatsz!
Kelle Fanni
Ha szépségápolási rutinodba szívesen csempésznél egy kis csavart, akkor ez a cikk neked szól! Horrorisztikus összegeket is képes voltál kiadni annak érdekében, hogy ragyogó bőröd legyen? Akkor itt az ideje, hogy búcsút ints a csodákat ígérő kencéknek és fillérekből készíts magadnak rendkívül hatékony házi bőrradírt!

Házi bőrradírt készítő nő
Ezek a filléres, házi bőrradírok ragyogó bőrt varázsolnak! / Fotó: Shutterstock 

Olcsó házi bőrradírreceptek, amikhez csak 3 összetevőre lesz szükséged

A bőrgyógyászok többsége a bőrradírozás mellett érvel, mivel a hámlasztók hozzájárulnak az elhalt hámsejtek eltávolításához, így elősegítve a kollagén termelődését. Azonban a boltok polcain sorakozó termékek többsége nem természetes alapanyagokat tartalmaz, sőt még méregdrága is, ezért most bemutatunk 3 házi bőrradírreceptet, amikkel nyert ügyed lesz!

Nagyon figyelj arra, hogy test- vagy arcradírról van-e szó, mivel az előbbiek arcon való alkalmazása különböző kellemetlenségeket okozhat, köztük bőrpírt.

Tengeri sóból készül házi testradír

Számos szakértő a sóra esküszik, ugyanis számtalan ásványi anyagot tartalmaz, amelyek táplálják bőrünk védőrétegét.

Hozzávalók:

  • Durva tengeri só
  • Általad választott olaj (mandula, kókusz, babaolaj)
  • Általad választott illóolaj (levendula, citrus)

Elkészítés:

Vegyél elő egy edényt és önts bele a sóból egy nagyobb mennyiséget, majd adj hozzá annyi olajat, míg az egész homokszerűvé nem válik. Végezetül cseppents hozzá kedvenc illóolajodból, alaposan keverd össze, majd tedd bele egy jól zárható dobozba.

Barna cukorból készült házi testradír

A testradírokról általában a sót és a cukrot tartalmazó változat jut eszünkbe, így, ha inkább az utóbbit részesíted előnyben, ezt a receptet próbáld ki!

Hozzávalók:

  • Barna cukor
  • Általad választott olaj (mandula, kókusz)
  • Általad választott illóolaj (levendula, citrus)

Elkészítés:

Az előző recepthez hasonlóan önts egy bizonyos mennyiségű barna cukrot egy közepes méretű tálba, majd csorgass rá annyi olajat, míg homokszerűvé nem válik. A végén adj hozzá egy csipetnyi illatot és tedd el későbbre.

Házi bőrradír elkészítéséhez előpakolt kellékek
A kávé nemcsak fáradtság ellen kitűnő választás / Fotó: Shutterstock 

Kávéból készült házi testradír

A kávé nemcsak fáradtság ellen kitűnő választás, hanem akkor is, ha hámlasztásról van szó.

Hozzávalók:

  • Kávézacc
  • Olívaolaj
  • Vaníliakivonat (ízlés szerint)

Elkészítés:

Kanalazz nagy mennyiségű kávézaccot egy tálba, majd adj hozzá annyi olívaolajat, amíg homokállagúvá nem válik. Ezt követően ízlés szerint csöppents hozzá vaníliakivonatot, ami tökéletes aromát ad neki, végül pedig adagold bele egy zárható dobozba.

Az alábbi videóban egy újabb egyszerű és gyors receptet tekinthetsz meg:

