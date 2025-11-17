14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

10 étel a fiatalos bőrért: mert nem csak a krémeken múlik

bőrápolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 11:45
bőrfiatalosétrend
Hiába költesz méregdrága krémekre és kezelésekre, ha az étkezésedre nem figyelsz oda, kidobott pénz az egész. Most eláruljuk a fiatalos bőr titkát, olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Hiába a drága szérum, ha közben belülről a bőr nem kapja meg amire vágyik: vizet, vitaminokat és egy kis törődést. Mutatjuk, hogy milyen ételek segítenek a fiatalos bőr elérésében.  

Nő kanállal a kezében épp arról fantáziál mit fog enni hogy fiatalos bőrét megtartsa
Ezt a 10 étel fogyaszd a fiatalos bőrért, hiszen nem csak a krémeken múlik.
Fotó: Roman Samborskyi / 123RF

A fiatalos bőr titka – ezeket az ételeket építsd be az étkezésedbe

Az vagy amit megeszel

A bőr a test legnagyobb szerve, és folyamatosan reagál arra, amit megeszünk. Mindig tartsd szem előtt, hogy a bőrápolás a tányérodnál kezdődik. A túlzott cukorfogyasztás, a zsíros ételek és a stressz mind hatással vannak az arcbőrünkre. Ha baj van, jelez, apró kiütések és pattanások, esetleg fakó tónus formájában. Néhány tudatos választás segíthet az arcbőröd egészségén, hogy ne kelljen alapozóval takargatnod magad.  

Ételek a hibátlan arcbőrért

Halak, avokádó, dió – zsírsavak, amikre a bőrödnek szüksége van

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az Omega-3 zsírsav elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez. Nem csak a szívet óvja, hanem a bőrt is feszesen és hidratáltan tartja. Fogyassz lehetőség szerint minél több halat, és naponta pár szem diót, hogy a bőr természetes védőrétege erős maradjon, és kevésbé száradjon és pirosodjon ki.  

Az avokádóban található „jó zsírok” remek belső hidratálóként működnek, nem véletlen, hogy a szépségiparban is sztár alapanyagnak számít.  

Színes gyümölcsök – a ragyogó bőr titka

A színes gyümölcsökben rengeteg antioxidáns és C-vitamin található, ami elengedhetetlen a kollagéntermeléshez. Fogyassz rendszeresen bogyós gyümölcsöket, narancsot, kivit, a bőrödön kívül az immunrendszered is hálás lesz érte.

Zöldségek gyümölcsök és halak az asztalon amik hozzájárulnak a fiatalos bőr megtartásához
Fogyassz minél több halat, zöldséget és gyümölcsöt a fiatalos bőrért. 
Fotó: monticello / Shutterstock 

Édesburgonya, sárgarépa és spenót – igazi fényvédő bombák

A béta-karotin főleg a narancssárga és zöld zöldségekben található meg. Miért jó a béta-karotin a bőrünknek? Ha hiszed, ha nem, természetes napfényvédőként funkcionálnak, így segítik a bőr védekezését a napfénnyel szemben. Persze egy répasaláta nem fogja helyettesíteni a naptejet, de segít a bőrnek, hogy ne égjen le olyan könnyen és kevésbé ráncosodjon.

Zöld tea és víz  

A vízfogyasztás fontosságáról már sok szó esett, viszont ha unod a vizet, igyál zöld teát, mert a benne lévő antioxidánsok segítik megnyugtatni a gyulladásra hajlamos bőrt.

Étcsokoládé – hasznos élvezet

Ha indokot kerestél a csokievésre, akkor most hoztunk egyet! Az étcsokoládéban található flavonoidok javítják a vérkeringést, így a bőr több oxigénhez jut és rugalmasabb marad. De csak mértékkel, elég napi 1 kocka. 

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu