10 étel a fiatalos bőrért: mert nem csak a krémeken múlik

Hiába a drága szérum, ha közben belülről a bőr nem kapja meg amire vágyik: vizet, vitaminokat és egy kis törődést. Mutatjuk, hogy milyen ételek segítenek a fiatalos bőr elérésében.

Ezt a 10 étel fogyaszd a fiatalos bőrért, hiszen nem csak a krémeken múlik.

Fotó: Roman Samborskyi / 123RF

A fiatalos bőr titka – ezeket az ételeket építsd be az étkezésedbe

Az vagy amit megeszel

A bőr a test legnagyobb szerve, és folyamatosan reagál arra, amit megeszünk. Mindig tartsd szem előtt, hogy a bőrápolás a tányérodnál kezdődik. A túlzott cukorfogyasztás, a zsíros ételek és a stressz mind hatással vannak az arcbőrünkre. Ha baj van, jelez, apró kiütések és pattanások, esetleg fakó tónus formájában. Néhány tudatos választás segíthet az arcbőröd egészségén, hogy ne kelljen alapozóval takargatnod magad.

Ételek a hibátlan arcbőrért

Halak, avokádó, dió – zsírsavak, amikre a bőrödnek szüksége van

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az Omega-3 zsírsav elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez. Nem csak a szívet óvja, hanem a bőrt is feszesen és hidratáltan tartja. Fogyassz lehetőség szerint minél több halat, és naponta pár szem diót, hogy a bőr természetes védőrétege erős maradjon, és kevésbé száradjon és pirosodjon ki.

Az avokádóban található „jó zsírok” remek belső hidratálóként működnek, nem véletlen, hogy a szépségiparban is sztár alapanyagnak számít.

Színes gyümölcsök – a ragyogó bőr titka

A színes gyümölcsökben rengeteg antioxidáns és C-vitamin található, ami elengedhetetlen a kollagéntermeléshez. Fogyassz rendszeresen bogyós gyümölcsöket, narancsot, kivit, a bőrödön kívül az immunrendszered is hálás lesz érte.

Fogyassz minél több halat, zöldséget és gyümölcsöt a fiatalos bőrért.

Fotó: monticello / Shutterstock

Édesburgonya, sárgarépa és spenót – igazi fényvédő bombák

A béta-karotin főleg a narancssárga és zöld zöldségekben található meg. Miért jó a béta-karotin a bőrünknek? Ha hiszed, ha nem, természetes napfényvédőként funkcionálnak, így segítik a bőr védekezését a napfénnyel szemben. Persze egy répasaláta nem fogja helyettesíteni a naptejet, de segít a bőrnek, hogy ne égjen le olyan könnyen és kevésbé ráncosodjon.

Zöld tea és víz

A vízfogyasztás fontosságáról már sok szó esett, viszont ha unod a vizet, igyál zöld teát, mert a benne lévő antioxidánsok segítik megnyugtatni a gyulladásra hajlamos bőrt.