Mire van szüksége a hajadnak, hogy erős legyen? Ebből a 2 másodperces hajtesztből kiderül

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 11:45
Száraz, töredezett, esetleg hullik? Úgy érzed, hogy a hajad már nem az igazi? Nem vagy egyedül! Főleg 40 felett kezdünk észrevenni olyan változásokat, amelyekkel nem könnyű mit kezdeni. Van azonban egy szuper egyszerű, otthoni módszer, amellyel pár másodperc alatt kiderítheted, milyen típusú hajápolásra van szükséged.
Ha még nem próbáltad, ne halogasd! Ez a 2 másodperces hajteszt egy egyszerű, de nagyon hatékony módja annak, hogy végre megértsd, mire van szüksége a hajadnak, és kialakítsd a számodra leginkább megfelelő hajápolási rutint.

Hajápolás: vajon mire van szüksége a hajadnak, hogy erős legyen? Egy 2 másodperces hajtesztből kiderül.
Fotó: Parilov /  Shutterstock 

Hajápolás – Egy hajteszt, amely mindent megváltoztathat

Különösen 40 felett érdemes tudatosabbnak lenni a hajápolásban, hiszen a tested változik, és a hajad sem lesz már olyan, mint 20 évesen. Egy kis odafigyeléssel és okos ápolással azonban még sokáig szép és egészséges lehet a frizurád. Az alábbi 2 másodperces hajteszt segít elkerülni, hogy rossz irányba indulj, ha ugyanis nem megfelelően táplálod a hajad, hiába igyekszel, többet árthatsz a hajkoronád egészségének.

Hajteszt lépésről lépésre: így csináld otthon!

  1. Fogj egyetlen hajszálat a fejed egyik oldalán, lehetőleg olyan helyről, ahol nem túl sűrű a haj.
  2. Nedvesítsd be alaposan egy kis vízzel, hogy a hajszál jól átázzon.
  3. Most finoman, lassan húzd meg a hajszálat a két kezed között – nem kell túl erősen, csak érezd, hogyan reagál.
  4. Figyeld meg, mi történik!

Eredmények

1: Ha a hajszál nyúlik, de nem ugrik vissza az eredeti hosszára, akkor a hajad proteinhiányos. Ez azt jelenti, hogy erősítésre, vagyis fehérjepótlásra van szüksége, mert a szerkezete gyengült, elvesztette a rugalmasságát.

2: Ha a hajszál könnyen elszakad, akkor a hajad kiszáradt, és több hidratálásra szorul. Ilyenkor fontos, hogy olyan termékeket válassz, amelyek mélyen táplálják a hajat, és visszaadják a hidratáltságát.

Egészséges és töredezett haj
Fotó: Parilov /  Shutterstock 

Hajápolás okosan – Nem mindegy, mit pakolsz rá!

A hajápolás nem játék, és ha nem tudod pontosan, hogy mire van szüksége a hajadnak, könnyen mellé nyúlhatsz. A túl sok fehérje vagy a túl sok hidratáló is árthat. Olyan ez, mint egy rosszul megválasztott diéta – ha nem passzol hozzád, csak rosszabb lesz a helyzet.

Hajápolás 40 felett

Különösen igaz ez 40 felett, amikor a hormonok – például az ösztrogén – és a kollagén termelése elkezd csökkenni. Ez a két anyag elengedhetetlen ahhoz, hogy a hajszálak erősek és rugalmasak maradjanak. Ha nem figyelsz oda, gyorsabban hullik, törik, és veszíthet a fényéből.  A titok a mértékletességben és a tudatosságban van. Figyelj arra, mit mutat a hajteszt, és ennek megfelelően válassz samponokat, pakolásokat, hajkúrákat.

Bors tipp: ne feledd, az is számít, hogy mit eszel, mert a belső táplálás legalább annyira fontos, mint a külső. Vitaminok, kollagén, antioxidánsok – ezek segítenek megerősíteni a hajszálakat a gyökerüktől. 

Nézd meg az alábbi videót:

@hairhelpwithtrina Ever wonder if your hair needs protein or moisture? 🧪 This quick test could save your strands from breakage OR frizz 👀✨” #HairCareTips #ProteinVsMoisture #HealthyHairJourney #HairCareForWomen #MidlifeHair ♬ original sound - Trina || Hair growth expert

