Mire van szüksége a hajadnak, hogy erős legyen? Ebből a 2 másodperces hajtesztből kiderül

Ha még nem próbáltad, ne halogasd! Ez a 2 másodperces hajteszt egy egyszerű, de nagyon hatékony módja annak, hogy végre megértsd, mire van szüksége a hajadnak, és kialakítsd a számodra leginkább megfelelő hajápolási rutint.

Hajápolás: vajon mire van szüksége a hajadnak, hogy erős legyen? Egy 2 másodperces hajtesztből kiderül.

Fotó: Parilov / Shutterstock

Hajápolás – Egy hajteszt, amely mindent megváltoztathat

Különösen 40 felett érdemes tudatosabbnak lenni a hajápolásban, hiszen a tested változik, és a hajad sem lesz már olyan, mint 20 évesen. Egy kis odafigyeléssel és okos ápolással azonban még sokáig szép és egészséges lehet a frizurád. Az alábbi 2 másodperces hajteszt segít elkerülni, hogy rossz irányba indulj, ha ugyanis nem megfelelően táplálod a hajad, hiába igyekszel, többet árthatsz a hajkoronád egészségének.

Hajteszt lépésről lépésre: így csináld otthon!

Fogj egyetlen hajszálat a fejed egyik oldalán, lehetőleg olyan helyről, ahol nem túl sűrű a haj. Nedvesítsd be alaposan egy kis vízzel, hogy a hajszál jól átázzon. Most finoman, lassan húzd meg a hajszálat a két kezed között – nem kell túl erősen, csak érezd, hogyan reagál. Figyeld meg, mi történik!

Eredmények

1: Ha a hajszál nyúlik, de nem ugrik vissza az eredeti hosszára, akkor a hajad proteinhiányos. Ez azt jelenti, hogy erősítésre, vagyis fehérjepótlásra van szüksége, mert a szerkezete gyengült, elvesztette a rugalmasságát.

2: Ha a hajszál könnyen elszakad, akkor a hajad kiszáradt, és több hidratálásra szorul. Ilyenkor fontos, hogy olyan termékeket válassz, amelyek mélyen táplálják a hajat, és visszaadják a hidratáltságát.

Egészséges és töredezett haj

Fotó: Parilov / Shutterstock

Hajápolás okosan – Nem mindegy, mit pakolsz rá!

A hajápolás nem játék, és ha nem tudod pontosan, hogy mire van szüksége a hajadnak, könnyen mellé nyúlhatsz. A túl sok fehérje vagy a túl sok hidratáló is árthat. Olyan ez, mint egy rosszul megválasztott diéta – ha nem passzol hozzád, csak rosszabb lesz a helyzet.

Hajápolás 40 felett

Különösen igaz ez 40 felett, amikor a hormonok – például az ösztrogén – és a kollagén termelése elkezd csökkenni. Ez a két anyag elengedhetetlen ahhoz, hogy a hajszálak erősek és rugalmasak maradjanak. Ha nem figyelsz oda, gyorsabban hullik, törik, és veszíthet a fényéből. A titok a mértékletességben és a tudatosságban van. Figyelj arra, mit mutat a hajteszt, és ennek megfelelően válassz samponokat, pakolásokat, hajkúrákat.

Bors tipp: ne feledd, az is számít, hogy mit eszel, mert a belső táplálás legalább annyira fontos, mint a külső. Vitaminok, kollagén, antioxidánsok – ezek segítenek megerősíteni a hajszálakat a gyökerüktől.

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki: