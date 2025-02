Milyen színű a hajad? Ezt árulja el a személyiségedről

Ha azt hiszed a hajszíned lényegtelen, akkor nagyobbat nem is tévedhetnél. Többet árulhat el a személyiségedről és a jellemedről, mint gondolnád.

Hajszíned sok mindenről árulkodhat Fotó: Fotó: Pexels.com

Akár szőke, barna vagy vörös a hajunk, nyitott könyvként szolgál jellemünket tekintve, hiszen akaratlanul is megítélnek minket az emberek a külsőnk alapján és ebbe bizony a hajszínünk is beletartozik. Több felmérés is született a témában, hogy mit árul el a nőkről a hajszínük, mit jelent személyiségjegyeiket tekintve, ideje megismernünk nekünk is.

A frizura újítás valódi jelentése

A vízválasztó életesemények, például szakítás vagy gyász után gyakori jelenség, hogy a nők frizurát váltanak. játékos bob frizurára cserélik hosszú hajukat vagy esetleg konzervatívabb barna hajszínüket hirtelen élénk bordóra. Ilyen és ehhez hasonló mélyreható pszichés változások mennek végbe, az új hajkorona pedig a kontroll visszaszerzését és önmagunk újra felfedezését jelenti.

Miről árulkodik a nők hajszíne?

Ám nem kell drasztikus frizuraváltás, hogy hajviseletünk által személyiségjegyeink tetten érhetőek legyenek. Nézzük mit árul el rólunk a hajunk színe.

Szőke hajszín a legvonzóbb Fotó: Illusztráció: Pexels

Szőke haj, ártatlanság leheletnyi csintalansággal

Érdekes tény, hogy a természetes szőke hajjal megáldott nők rendelkeznek a legmagasabb ösztrogénszinttel. Ez máris megmagyarázza, hogy miért találják a férfiak módfelett vonzónak a szőke hajú nőket. Kutatások szerint az ellenkező nem sokkal jobban megközelíthetőbbnek találja a szőke hajú nőket, de egyfajta törékenységet és fiatalságot is felidéz.

Vörös hajszín a legritkább Fotó: Illusztráció - Pexels

Vörös haj, a különleges ritkaság

A vörös haj kétségkívül a legritkább hajszín a világon, bizonyos történelmi korokban még a boszorkányság jelképének is tekintették. a vörös haj különlegessége a MC1R nevű génben rejlik, és egy kutatás szerint a vörös hajú nők aktívabb szerelmi életet élnek. Ennek fényében furcsa, hogy a vörös hajú nőkön képesek a férfiak keresztül nézni a szőkék és barnák javára.