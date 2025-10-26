Élvezzük ki az évszak előnyeit – A legjobb szépségápolási termékek őszre, amiért hálás lesz a bőröd

Szépségápolási termékek őszre, amire a bőrödnek valóban szüksége van. Ahogy beköszönt a hűvösebb időjárás és a hőmérő higanyszála egyre lejjebb kúszik, a reggeli köd, a hideg szél és az eső nemcsak a ruhatárunkat, hanem a szépség rutinunkat is átszervezésre készteti – különösen 40 felett érdemes odafigyelni arra, hogy milyen krémeket, samponokat, napvédőket és hidratálókat használunk. A bőr ilyenkor hajlamosabb a szárazságra, kipirosodásra, könnyebben irritálódik, allergizálódik, ezért fontos olyan termékeket válasszunk, amelyek táplálnak, regenerálnak és védelmet nyújtanak.

Szépségápolási termékek őszre: körképünkben gyönyörű és illatos termékeket gyűjtöttünk össze árakkal, amelyek ragyogó megjelenést kölcsönöznek.

Fotó: Natalya Izraitel / Shutterstock

Szépségápolási termékek őszre: ezeknek te sem fogsz tudni ellenállni

Az évszak ajándékai, mint a gazdag olajok, őszi gyümölcsökből származó vitamindús összetevők és a kényeztető, meleg, karakteres illatok mind mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ősszel is üdék, nőiesek és magabiztosak maradjunk. Az alábbiakban elhoztuk a legjobb szépségápolási termékeket, amelyekkel nem csak pusztán túléljük, hanem élvezzük is az őszi időszakot.

Szépségápolási termékek őszre a megújulás jegyében:

Pumpkin Spice Latte tusfürdő sütőtökös latte illattal, Lush

Pumpkin Spice Latte tusfürdő sütőtökös latte illattal, Ára: 3.890 Ft

Forrás: Lush

Spiced plum testápoló szilvakompót és narancs illattal, Avon

Spiced plum testápoló szilvakompót és narancs illattal, Ára: 1.399 Ft

Forrás Avon

Tusfürdő frissítő fügével, Apivita

Tusfürdő frissítő fügével, Ára: 4.010 Ft

Forrás: Apivita

Sugar Pumpkin sütőtökös testvaj, The Body Shop

Sugar Pumpkin sütőtökös testvaj, Ára: 7.690 Ft

Forrás: The Body Shop

Fügés-körtés szappan, Zador

Fügés-körtés szappan, Ára: 3.990 Ft

Forrás: Zador

Csipkebogyó arckrém erdei mályva és narancsvirág kivonattal, Greens of Daisy

Csipkebogyó arckrém erdei mályva és narancsvirág kivonattal, Ára: 14.980 Ft

Forrás: Greens of Daisy

Dióolajos selyem szappan, Benke Erika szappanműhely

Dióolajos selyem szappan, Ára: 1.650 Ft

Forrás: Benke Erika szappanműhely

Vadgesztenye krém vörösszőlő levél kivonattal, UW Classic

Vadgesztenye krém vörösszőlő levél kivonattal UW Classic, Ára: 1.550 Ft

Forrás: kremmester.hu

Csipkebogyó olaj, Soaphoria

Csipkebogyó olaj Soaphoria, Ára: 4.160 Ft

Forrás: notino.hu

Vadgesztenyés nappali arckrém rozáceás bőrre, Helia-D

Vadgesztenyés nappali arckrém rozáceás bőrre, Ára:10.090 Ft

Forrás: Helia-D

Radírozó tusfürdő bio szilvamag olajjal, Magister natúrkozmetikum

Radírozó tusfürdő bio szilvamag olajjal, Ára: 3990 Ft

Forrás: Magister natúrkozmetikum

Kézkrém homoktövissel, Weleda

Kézkrém homoktövissel, Ára: 2.699 Ft

Forrás: Weleda

Diós arcradír, Himalaya

Diós arcradír, Ára: 1.990 Ft

Fotó: Himalaya

További őszi szépségápolási tippekért nézd meg az alábbi videót:

