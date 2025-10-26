BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Élvezzük ki az évszak előnyeit – A legjobb szépségápolási termékek őszre, amiért hálás lesz a bőröd

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 18:45
Az ősz a megújulás évszaka – 40 felett pedig különösen fontos, hogy kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyek támogatják bőrünk ragyogását és természetes szépségét. A természet ebben a szezonban különösen bővelkedik olyan szépségápolási termékekkel, amelyek a jó hatással vannak a külsőnkre, vagy éppen karakteres illatukkal elcsábítanak.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Szépségápolási termékek őszre, amire a bőrödnek valóban szüksége van. Ahogy beköszönt a hűvösebb időjárás és a hőmérő higanyszála egyre lejjebb kúszik, a reggeli köd, a hideg szél és az eső nemcsak a ruhatárunkat, hanem a szépség rutinunkat is átszervezésre készteti – különösen 40 felett érdemes odafigyelni arra, hogy milyen krémeket, samponokat, napvédőket és hidratálókat használunk. A bőr ilyenkor hajlamosabb a szárazságra, kipirosodásra, könnyebben irritálódik, allergizálódik, ezért fontos olyan termékeket válasszunk, amelyek táplálnak, regenerálnak és védelmet nyújtanak.

Szépségápolási termékek őszre egy sütőtök körül
Szépségápolási termékek őszre: körképünkben gyönyörű és illatos termékeket gyűjtöttünk össze árakkal, amelyek ragyogó megjelenést kölcsönöznek.
Fotó: Natalya Izraitel /  Shutterstock 

Szépségápolási termékek őszre: ezeknek te sem fogsz tudni ellenállni

Az évszak ajándékai, mint a gazdag olajok, őszi gyümölcsökből származó vitamindús összetevők és a  kényeztető, meleg, karakteres illatok mind mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ősszel is üdék, nőiesek és magabiztosak maradjunk. Az alábbiakban elhoztuk a legjobb szépségápolási termékeket, amelyekkel nem csak pusztán túléljük, hanem élvezzük is az őszi időszakot.

Szépségápolási termékek őszre a megújulás jegyében:

  • Pumpkin Spice Latte tusfürdő sütőtökös latte illattal, Lush
Szépségápolási termékek: Pumpkin Spice Latte tusfürdő sütőtökös latte illattal, Ára: 3.890 Ft
Pumpkin Spice Latte tusfürdő sütőtökös latte illattal, Ára: 3.890 Ft
Forrás:  Lush
  • Spiced plum testápoló szilvakompót és narancs illattal, Avon
Szépségápolási termékek: Spiced plum testápoló szilvakompót és narancs illattal, Ára: 1.399 Ft
Spiced plum testápoló szilvakompót és narancs illattal, Ára: 1.399 Ft
Forrás Avon
  • Tusfürdő frissítő fügével, Apivita
Szépségápolási termékek: Tusfürdő frissítő fügével, Ára: 4.010 Ft
Tusfürdő frissítő fügével, Ára: 4.010 Ft
Forrás: Apivita
  • Sugar Pumpkin sütőtökös testvaj, The Body Shop
Szépségápolási termékek: Sugar Pumpkin sütőtökös testvaj, Ára: 7.690 Ft
Sugar Pumpkin sütőtökös testvaj, Ára: 7.690 Ft
Forrás: The Body Shop
  • Fügés-körtés szappan, Zador
Szépségápolási termékek: Fügés-körtés szappan, Ára: 3.990 Ft
Fügés-körtés szappan, Ára: 3.990 Ft
Forrás: Zador
  • Csipkebogyó arckrém erdei mályva és narancsvirág kivonattal, Greens of Daisy
Szépségápolási termékek: Csipkebogyó arckrém erdei mályva és narancsvirág kivonattal, Ára: 14.980 Ft
Csipkebogyó arckrém erdei mályva és narancsvirág kivonattal, Ára: 14.980 Ft
Forrás: Greens of Daisy
  • Dióolajos selyem szappan, Benke Erika szappanműhely
Szépségápolási termékek: Dióolajos selyem szappan, Ára: 1.650 Ft
Dióolajos selyem szappan, Ára: 1.650 Ft
Forrás: Benke Erika szappanműhely
  • Vadgesztenye krém vörösszőlő levél kivonattal, UW Classic
Szépségápolási termékek: Vadgesztenye krém vörösszőlő levél kivonattal UW Classic, Ára: 1.550 Ft
Vadgesztenye krém vörösszőlő levél kivonattal UW Classic, Ára: 1.550 Ft
Forrás: kremmester.hu
  • Csipkebogyó olaj, Soaphoria
Szépségápolási termékek: Csipkebogyó olaj Soaphoria, Ára: 4.160 Ft
Csipkebogyó olaj Soaphoria, Ára: 4.160 Ft
Forrás: notino.hu
  • Vadgesztenyés nappali arckrém rozáceás bőrre, Helia-D
Szépségápolási termékek: Vadgesztenyés nappali arckrém rozáceás bőrre, Ára: 10.090 Ft
Vadgesztenyés nappali arckrém rozáceás bőrre, Ára:10.090 Ft
Forrás:  Helia-D
  • Radírozó tusfürdő bio szilvamag olajjal, Magister natúrkozmetikum
Szépségápolási termékek: Radírozó tusfürdő bio szilvamag olajjal, Ára: 399 Ft
Radírozó tusfürdő bio szilvamag olajjal, Ára: 3990 Ft
Forrás: Magister natúrkozmetikum
  • Kézkrém homoktövissel, Weleda
Szépségápolási termékek: Kézkrém homoktövissel, Ára: 2.699 Ft
Kézkrém homoktövissel, Ára: 2.699 Ft
Forrás: Weleda
  • Diós arcradír, Himalaya
Szépségápolási termékek: Radírozó tusfürdő bio szilvamag olajjal Magister natúrkozmetikum, 3990 Ft
Diós arcradír, Ára: 1.990 Ft
Fotó: Himalaya

További őszi szépségápolási tippekért nézd meg az alábbi videót:

