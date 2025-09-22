Boszorkányos szépségtipp: így védd meg magad egyszerre kívül és belül

Nem kell se seprűnyél, se pentagram a padlón ahhoz, hogy boszorkányos erőket hívj segítségül. Egy friss TikTok-trend szerint elég, ha a konyhádban keresgélsz, és máris varázslatos védelmet kapsz, méghozzá a szépségápolás leple alatt. A „self-care Sunday” unalomig ismert rutinja helyett jöhet a boszis trükk: szegfűszeges testápoló!
A TikTok boszorkány-szegmensének egyik legnépszerűbb figurája, @victoriakellly, aki egyszerre idézi Florence Welch éteri világát és a „Starbucks-boszi” hangulatot, videójában bemutatja a praktikát: néhány szem szegfűszeget kever a kedvenc testápolójába, majd ezzel keni be magát minden nap. Állítása szerint így nem csupán puha, illatos bőre lesz, hanem egyfajta energiavédelmi burkot is létrehoz.
Ez a krém lesz a pajzsod
- állítja a lány TikTok videójában.
De miért pont a szegfűszeg? Nemcsak a karácsonyi sütemények és a forralt bor elengedhetetlen kelléke, hanem évszázadok óta ismert védőnövény is. A néphit szerint képes:
A modern szépségipar is értékeli, mivel illóolaja antibakteriális, gyulladáscsökkentő és bőrfeszesítő tulajdonságokkal bír. Vagyis itt a boszorkányos mágia és a tudomány kéz a kézben jár.
Hogy valóban működik-e energiavédelmi pajzsként? Lehet, hogy pusztán placebo, de ha jobb kedvre derít, növeli az önbizalmad és közben a bőröd is szebb lesz tőle. Ráadásul az illata is különleges – egyszerre fűszeres, meleg és titokzatos, mint egy boszorkányos ölelés. - írja a life.hu.
Bővebb boszi szépségtrükkökért kattints az alábbi videóra!
