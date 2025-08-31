Horoszkóp körömtrendek: a csillagjegyed alapján ez a neked való stílus

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a körmösünknél ülve hosszasan nézegetjük a színpalettát, és egyszerűen nem tudunk dönteni. Ezek a percek lehetnének a bőség zavarának definíciói. Pasztell vagy élénk? Rövid vagy hosszú? Ovális, kocka vagy hegyes forma? Pedig a választás nem is olyan véletlenszerű: a személyiségünk és a csillagjegyünk is sokat elárul arról, milyen stílus áll hozzánk igazán közel. A horoszkóp most segít eligazodni a körömtrendek világában, hogy ne csak szép, de hozzád illő manikűrrel távozz a szalonból.

A horoszkóp szerint ezek a körömtrendek állnak neked a legjobban

Fotó: Jose Porras Perez / Shutterstock

Horoszkóp: ez a körömstílus a tökéletes neked a csillagjegyed szerint

Kos: lendületesség

Kos jegyűként szereted a kihívásokat és az energikus, figyelemfelkeltő stílust. A körmeid legyenek élénk pirosak korall árnyalatokban. Ha extráznál, válassz fémes hatású díszítést. A horoszkóp szerint ez a színvilág tükrözi az elszántságodat és az önbizalmadat. A rövid, de markáns formákban a Kosok ragyognak a legjobban.

Bika: elegancia

A Bika jegyében születettek a klasszikus szépséget kedvelik. Krémes, pasztell árnyalatok, nude és világos rózsaszín a legjobb választás. A horoszkóp szerint ezek a lágy, de stílusos körmök tükrözik a Bika kiegyensúlyozott természetét. Formailag a lekerekített vagy ovális körmök harmonizálnak leginkább az energiáiddal.

Ikrek: játékosság

Egy tökéletes körömtrend a Rák csillagjegy számára.

Fotó: Emvat Mosakovskis / Shutterstock

Ikrek jegyűként a változatosság a mindened. Az asztrológia azt sugallja, hogy bátran kombináld a színeket és a mintákat: ombre, pöttyök, kis absztrakt motívumok mind beleférnek. A rövid és hosszabb körmök váltogatása is izgalmas, a lényeg, hogy mindig legyen egy kis csavar, ami tükrözi a játékos személyiségedet.

Rák: romantika

A Rák csillagjegyűeknek a lágy, nőies árnyalatok állnak jól: pasztell kék, menta, világos lila. Ezek az árnyalatok segítenek kifejezni a Rák érzékeny és gondoskodó oldalát. Díszítésként finom gyöngyök, minimalista virágminták vagy egy extrán fényes fedés remek választás.

Oroszlán: csillogás

Oroszlán jegyében születettként szereted a feltűnő, erőteljes stílust. A metál arany, bronz, vagy akár flitteres díszítések kiemelik a karizmádat. A hosszabb, mandula alakú körmök pedig teljesen illenek a szenvedélyes természetedhez.