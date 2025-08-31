Horoszkóp körömtrendek: a csillagjegyed alapján ez a neked való stílus

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 10:15
A csillagjegyed többet elárul rólad, mint gondolnád. A horoszkóp most a körömtrendek világában is segít eligazodni.
Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a körmösünknél ülve hosszasan nézegetjük a színpalettát, és egyszerűen nem tudunk dönteni. Ezek a percek lehetnének a bőség zavarának definíciói. Pasztell vagy élénk? Rövid vagy hosszú? Ovális, kocka vagy hegyes forma? Pedig a választás nem is olyan véletlenszerű: a személyiségünk és a csillagjegyünk is sokat elárul arról, milyen stílus áll hozzánk igazán közel. A horoszkóp most segít eligazodni a körömtrendek világában, hogy ne csak szép, de hozzád illő manikűrrel távozz a szalonból.

horoszkóp, köröm, körmök, körömlakk, körömtrend, lakk, színek, körmös, körmök
A horoszkóp szerint ezek a körömtrendek állnak neked a legjobban
Fotó: Jose Porras Perez / Shutterstock

Horoszkóp: ez a körömstílus a tökéletes neked a csillagjegyed szerint

Kos: lendületesség 

Kos jegyűként szereted a kihívásokat és az energikus, figyelemfelkeltő stílust. A körmeid legyenek élénk pirosak korall árnyalatokban. Ha extráznál, válassz fémes hatású díszítést. A horoszkóp szerint ez a színvilág tükrözi az elszántságodat és az önbizalmadat.  A rövid, de markáns formákban a Kosok ragyognak a legjobban.

Bika: elegancia

A Bika jegyében születettek a klasszikus szépséget kedvelik. Krémes, pasztell árnyalatok, nude és világos rózsaszín a legjobb választás. A horoszkóp szerint ezek a lágy, de stílusos körmök tükrözik a Bika kiegyensúlyozott természetét. Formailag a lekerekített vagy ovális körmök harmonizálnak leginkább az energiáiddal. 

Ikrek: játékosság

horoszkóp, köröm, körömlakk, műköröm, pöttyös, körmök, körmös, dísz
Egy tökéletes körömtrend a Rák csillagjegy számára.
Fotó: Emvat Mosakovskis / Shutterstock

Ikrek jegyűként a változatosság a mindened. Az asztrológia azt sugallja, hogy bátran kombináld a színeket és a mintákat: ombre, pöttyök, kis absztrakt motívumok mind beleférnek. A rövid és hosszabb körmök váltogatása is izgalmas, a lényeg, hogy mindig legyen egy kis csavar, ami tükrözi a játékos személyiségedet.

Rák: romantika

A Rák csillagjegyűeknek a lágy, nőies árnyalatok állnak jól: pasztell kék, menta, világos lila. Ezek az árnyalatok segítenek kifejezni a Rák érzékeny és gondoskodó oldalát. Díszítésként finom gyöngyök, minimalista virágminták vagy egy extrán fényes fedés remek választás. 

Oroszlán: csillogás

Oroszlán jegyében születettként szereted a feltűnő, erőteljes stílust. A metál arany, bronz, vagy akár flitteres díszítések kiemelik a karizmádat. A hosszabb, mandula alakú körmök pedig teljesen illenek a szenvedélyes természetedhez. 

Szűz: precizitás

A Szűz jegyűek számára a tiszta, minimalista stílus a nyerő. A horoszkóp szerint a semleges színek, mint a bézs, világos szürke vagy halvány rózsaszín segítenek kiemelni az erősségeidet. A rövid, négyzet alakúra reszelt körmök a legpraktikusabbak, de közben elegáns hatást is keltenek. 

Mérleg: harmónia

Mérlegként szereted az esztétikát és az egyensúlyt. Nálad is jól mutatnak a föld színek és a finom csillámok. Ovális vagy enyhén mandula formák a legelőnyösebbek, hiszen ezek tükrözik a Mérleg kifinomult ízlését. 

Skorpió: titokzatosság

Skorpió jegyűként imádsz drámai hatást kelteni. A sötét bordó, fekete vagy mély lila árnyalatok illenek hozzád. Kísérletezhetsz matt felülettel vagy apró mintákkal is. Hosszabb, hegyes körmök erősítik a karaktered titokzatos oldalát. 

Nyilas: vidámság

A Nyilasok szeretik a szabadságot és a vidám színeket. A horoszkóp alapján bátran válassz élénk, vibráló árnyalatokat, például narancsot, türkizt vagy fuksziát. Kerekített vagy enyhén ovális formákban gondolkozz. 

Bak: klasszikus

Bak jegyűként a klasszikus, időtálló stílus áll hozzád a legközelebb. A horoszkóp szerint a mély barnák, bordók és zöldek ideális választások számodra, négyzetes vagy enyhén lekerekített formákkal, amik sosem veszítenek az eleganciájukból. 

Vízöntő: kreatív

Vízöntőként mindened az egyediséged: a különleges színek és minták állnak neked a legjobban: holografikus, neon, vagy geometrikus minták. Formailag bármilyen hosszúság és alak megfelel; a lényeg a mintában és a színek játékában van nálad.

Szuper körömötlet Vízöntőknek:

@thenaillologist the last of the zodiac series… aquarius ♒️🐬💙🪼✨ product details: • call me your highness 199, angel numbers 222, french tips 473, and top coat from @Dndgel.Europe (code thenailologist15 for 15% off) • mirror silver from @HONA • liner brush from @melodysusie • rings from @Luv Aj #nails #nailinspo #nailart #naildesign #nailarttutorial #aquarius #zodiacnails #starsignnails ♬ Originalton - PANE

Halak: álmodozó

A Halak jegyében születetteknek a horoszkóp szerint a lágy, vízhatású árnyalatok a legideálisabbak: kékes, ezüstes, világos lila tónusok. Körömdíszítésként a finom csillámok, és áttetsző minták jól tükrözik az érzékeny lelkedet. A legjobban egy visszafogott, ovális formával érzed magad.

