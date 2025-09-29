Tele vannak vegyi anyagokkal, mégis nap mint nap használod őket – Veszélyes összetevők nagyító alatt

Szinte észre sem vesszük, de a mindennapjainkat körülvevő termékek többsége tele van olyan veszélyes összetevőkkel, amelyek hosszú távon komoly kockázatot jelenthetnek. A szépségápolási szerek, tisztítószerek vagy éppen az élelmiszerek gyakran tartalmaznak veszélyes összetevőket, amelyek hatásairól keveset tudunk – vagy hajlamosak vagyunk szemet hunyni felettük. Most utánajárunk, melyek azok a veszélyes összetevők kozmetikumokban, amelyekre érdemes különösen odafigyelni, és hogyan óvhatod meg magad tőlük a hétköznapokban.

Veszélyes összetevők a kedvenc kozmetikumaidban ,melyek irritálhatják a bőrödet.

Fotó: Pixel-Shot

Veszélyes összetevők kozmetikumokban: illatanyagok, melyek elvarázsolnak

Rengeteg olyan anyag létezik, amelyek sajátos illatkaraktert kölcsönöznek a különféle kozmetikumoknak. Az illatanyagok például a leggyakoribb allergiakiváltó összetevők közé tartoznak: jelentkezhet hatásukra szárazság, viszketés, csípő és égető érzés. Mivel ezeknek az összetevőknek semmilyen ápoló hatásuk nincs, érzékeny bőr esetén jobb lemondani róluk, és parfümmentes készítményeket használni.

Emulgeálószer - Segíti az anyagok oldódását

Ezek a segédanyagok elősegítik az egymásban nem oldódó folyadékok (pl. víz és zsírok, olajok) elvegyülését, így egységes, homogén készítmény jön létre. Kritika: a mesterséges emulgeálószerek áteresztővé tehetik a bőrt, ami esetleg érzékenyebben reagálhat az izgató hatású anyagokra. Vékonyabb bőr vagy napallergia esetén figyelni kell tehát arra, hogy az adott krém mentes legyen ezektől. A természetes szerekbe általában növényi eredetű emulgeálószereket kevernek.

Alkoholok - Csökkentik a gyulladást

Sokféle okból kerülhet alkohol egy kozmetikumba. Például mert módosítja a készítmény állagát, könnyebbé teheti azt, gyorsabb száradást biztosít, segít megszabadulni a zsírtól, és baktériumölő tulajdonságú. Kritika: hozzájárulhat a bőr dehidratáltságához, a természetes védőrétegének megbontásához. Zsíros bőr esetén hasznosak lehetnek az ilyen termékek, ám túlzásba vitt alkalmazásuk még több faggyú termelésére késztetheti a bőrt. A természetes kozmetikumokba kizárólag növényi alkoholok kerülhetnek.