Tele vannak vegyi anyagokkal, mégis nap mint nap használod őket – Veszélyes összetevők nagyító alatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 11:30
A kozmetikumok arra hivatottak, hogy szebbé, fiatalosabbá varázsolják a bőrünket. De vajon milyen áron teszik ezt? Vajon igazak azok a kritikák, amelyek szerint vannak bizonyos veszélyes összetevők kozmetikumokban, vagy nincs mitől félnünk?
Szinte észre sem vesszük, de a mindennapjainkat körülvevő termékek többsége tele van olyan veszélyes összetevőkkel, amelyek hosszú távon komoly kockázatot jelenthetnek. A szépségápolási szerek, tisztítószerek vagy éppen az élelmiszerek gyakran tartalmaznak veszélyes összetevőket, amelyek hatásairól keveset tudunk – vagy hajlamosak vagyunk szemet hunyni felettük. Most utánajárunk, melyek azok a veszélyes összetevők kozmetikumokban, amelyekre érdemes különösen odafigyelni, és hogyan óvhatod meg magad tőlük a hétköznapokban.

egy kozmetikai terméket is alkothatnak veszélyes összetevők
Veszélyes összetevők a kedvenc kozmetikumaidban ,melyek irritálhatják a bőrödet.
Fotó: Pixel-Shot

Veszélyes összetevők kozmetikumokban: illatanyagok, melyek elvarázsolnak

Rengeteg olyan anyag létezik, amelyek sajátos illatkaraktert kölcsönöznek a különféle kozmetikumoknak. Az illatanyagok például a leggyakoribb allergiakiváltó összetevők közé tartoznak: jelentkezhet hatásukra szárazság, viszketés, csípő és égető érzés. Mivel ezeknek az összetevőknek semmilyen ápoló hatásuk nincs, érzékeny bőr esetén jobb lemondani róluk, és parfümmentes készítményeket használni.

  • Emulgeálószer - Segíti az anyagok oldódását

Ezek a segédanyagok elősegítik az egymásban nem oldódó folyadékok (pl. víz és zsírok, olajok) elvegyülését, így egységes, homogén készítmény jön létre. Kritika: a mesterséges emulgeálószerek áteresztővé tehetik a bőrt, ami esetleg érzékenyebben reagálhat az izgató hatású anyagokra. Vékonyabb bőr vagy napallergia esetén figyelni kell tehát arra, hogy az adott krém mentes legyen ezektől. A természetes szerekbe általában növényi eredetű emulgeálószereket kevernek.

  • Alkoholok - Csökkentik a gyulladást

Sokféle okból kerülhet alkohol egy kozmetikumba. Például mert módosítja a készítmény állagát, könnyebbé teheti azt, gyorsabb száradást biztosít, segít megszabadulni a zsírtól, és baktériumölő tulajdonságú. Kritika: hozzájárulhat a bőr dehidratáltságához, a természetes védőrétegének megbontásához. Zsíros bőr esetén hasznosak lehetnek az ilyen termékek, ám túlzásba vitt alkalmazásuk még több faggyú termelésére késztetheti a bőrt. A természetes kozmetikumokba kizárólag növényi alkoholok kerülhetnek.

a veszélyes összetevőkről mit sem sejtünk...
A veszélyes anyagokat tartalmazó kozmetikai szerek okozhatnak allergiát vagy súlyosabb esetben genetikai károsodást is.
Fotó: Prostock-studio
  • Szulfátok - Tisztítanak

A szintetikus tenzidek (pl. nátrium-lauril-szulfát, SLS és nátrium-laureth-szulfát, SLES) erős tisztító hatásukról ismertek. Feloldják a zsír- és piszokrészecskéket, és jól habzanak. Főleg a fogkrémekben, arctisztítókban, tusfürdőkben, samponokban találkozhatunk velük. Kritika: Ugyan a legtöbb embernél nem jelentkezik irritáció a hatásukra, ám a száraz bőr bizony érzékenyen reagálhat rájuk: a bőr még jobban kiszáradhat, ami kivörösödéshez, viszketéshez vezethet. Ilyenkor inkább kíméletesen tisztító, például babaápoló kozmetikumokat érdemes alkalmazni.

  • Szilikon - Kisimít

A szilikonos krémek vékony filmréteget vonnak az arcbőrre, így azonnal puhának érezhetjük azt, és a finom ráncok is kisimulnak. Ahogy a hajápoló készítmények közül is sok tartalmazza, mert simább, selymesebb lesz tőle a haj. Kritika: Egyrészt ez a filmréteg alig engedi felszívódni az ápoló táp anyagokat. Másrészt a veríték és a faggyú feltorlódik alatta, és emiatt pattanások jelenhetnek meg. Bár igen látványos eredmény érhető el vele, sajnos hosszú távon megakadályozza a kellő nedvességmennyiség és a tápanyagok bejutását a hajszálakba, és csak hónapok alatt távolítható el a fejbőrről, a hajról.

  • Parabének- Tartósítanak

Talán ezeket az összetevőket (pl. metil-, etil-, butil-parabén) éri a legtöbb támadás, holott ezek a kémiailag előállított tartósítószerek teszik a kozmetikumokat hosszabb ideig felhasználhatóvá, mivel megakadályozzák, hogy baktériumok, gombák szennyezzék meg a készítményt. Kritika: Kutatások alapján kijelenthető, hogy a parabének felszívódnak a bőrön át, és fenn áll a gyanúja, hogy allergiát okozhatnak. Rákkeltő hatásukat viszont eddig nem támasztották alá. A kozmetikai termékekben alkalmazott kis mennyiségük biztonságosnak mondható. Ha mégis szeretné elkerülni ezeket a mesterséges vegyületeket, választhat olyan termékeket, amelyekben természetes tartósítószerek (pl. illóolajok) vannak. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
