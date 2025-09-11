Kiderült: Egész életében rosszul mosta a haját, ezért most szégyelli magát a fiatal nő

Egy harmincas éveiben járó nő döbbenten vallotta be a Redditen, hogy eddig teljesen helytelenül mosta a haját. Gyerekkora óta küzdött a gyorsan zsírosodó tincsekkel, kipróbált rengeteg sampont és balzsamot, de egyik sem hozott tartós megoldást. Csak nemrég, egy TikTok-videó megnézése után jött rá, mi lehetett a probléma forrása.

A fiatal nő állítása szerint egész életében rosszul mosta a haját addig, amíg meg nem látott egy TikTok videót, ami felvilágosította / Fotó: TORWAISTUDIO / Shutterstock

A nő teljesen elszégyellte magát, miután kiderült

A nő elmondása szerint mindig úgy érezte, hogy hajmosás után legfeljebb egy napig marad tiszta a haja, utána újra fénylően zsíros lett. Próbálkozott tisztító samponnal is, ami átmenetileg segített, de 24 óra múlva ismét rendezetlennek tűnt a frizurája.

A fordulat akkor jött, amikor egy videóban azt hallotta, hogy sokan azért szenvednek zsíros hajtól, mert nem öblítik ki rendesen a sampont és a balzsamot, vagy egyszerűen túl sok terméket használnak. Úgy döntött, kipróbálja a módszert. Hajmosás közben részekre bontotta a haját, alaposan kiöblítette a sampont, majd a balzsamból a szokásos mennyiség töredékét használta. Az egész folyamat 15 percig tartott, de az eredmény lenyűgözte.

A hajam fantasztikusan néz ki, és most már akár két napig is kibírom mosás nélkül. Ugyanakkor keserűséggel tölti el, hogy több mint három évtized kellett ahhoz, hogy rájöjjön erre az egyszerű titokra. Visszagondolva rengeteg frizuráról és göndörítésről mondott le, mert mindig azt hitte, a haja túl zsíros vagy kezelhetetlen

- idézi a nő szavait a The Mirror.

Más felhasználók is hozzászóltak a történetéhez. Egy nyugdíjas fodrász például figyelmeztette, hogy a sampont csak a fejbőrre és a hajtövekre kell kenni, míg a balzsam kizárólag a haj hosszára és a végekre való. Egy másik hozzászóló szerint sok kliensnél ugyanaz volt a gond: a hajuk még mindig habzott, amikor megmosta, mert nem öblítették ki rendesen a terméket.