Ez lesz az ősz legdivatosabb hajszíne – 5 hajtrend, amit imádni fogsz

Cikkünkben sorra vesszük, melyek lesznek 2025 legmenőbb őszi hajtrendjei. Fókuszban az időtlenség, a klasszikus, örökzöld formák, és a régebbi trendek újjáéledése. Lássuk, mi hódít majd ősszel!

Néhány lenyűgöző fazonnak sikerült kiállnia az idő próbáját, és népszerűbb, mint valaha - mutatjuk, melyek lesznek a 2025-ös őszi hajtrendek.

Fotó: MillaF / Shutterstock

5 őszi hajtrend, amit imádni fogsz

1. Fahéjvörös és gesztenyebarna – a meleg árnyalatok reneszánsza

Az ősz mindig is a vöröses, barna tónusok évszaka volt, de idén ezek a színek mélyebb, fűszeresebb változatban térnek vissza. A fahéjvörös, a gesztenye és a csokoládébarna nemcsak divatosak, de a legtöbb bőrtónushoz is szépen passzolnak. Aki bátrabb, választhat füstös mahagóni vagy vöröses-rózsaarany árnyalatokat is.

2. Természetes textúrák – nincs több túlfésült frizura

A hajformázásnál az egyik legnagyobb trend a „mintha nem is formáztad volna” hatás. Ez a természetes hullámokat, laza göndörséget, kuszább textúrákat ünnepli. A cél, hogy ne tűnjön mesterkéltnek. Egy kis hajhabbal, diffúzoros vagy levegőn való szárítással könnyen elérhető ez a természetes hatás.

3. Függönyfrufru és arcba simuló rétegek

A retró inspirációk újra hódítanak. A '70-es éveket idéző, középen elválasztott függönyfrufru még mindig a legnépszerűbb, különösen, ha puha rétegezéssel kombinálod, ami kiemeli az arcvonásokat. Jó választás lehet, ha frissítenél a frizurádon, de nem vágynál radikális változásra.

A függönyfrufru ismét hódít.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

4. Sötétszőke és butter blonde – a szőke újra meleg tónusban tér vissza

A nyár végi platinaszőkét felváltja a melegebb, természetesebb hatású szőke: a vajszőke, mézszőke és sötétszőke árnyalatok idén ősszel mindent visznek. A tövek árnyékolása vagy a balayage továbbra is menő, főleg ha mélyebb színekkel kombinálod.

5. Bob újratöltve – nem megy ki a divatból, csak változik

A bob frizura továbbra is az egyik legkeresettebb fazon, de 2025 őszén lazább, mozgékonyabb formában tér vissza. A hosszabb „French bob”, az áll alá érő texturált verzió, vagy a shag bob mind kényelmes, stílusos, és kevés „karbantartást” igényel.

Őszi extra: hajápolás

Az őszi szezon hajápolási fronton is változást hoz. A hajszínezés utáni regenerálás, a fejbőr hidratálása és a hővédelem kerül fókuszba. Az új évszakban nemcsak a haj színe és fazonja számít, hanem az is, hogyan tartod egészségesen, hiszen a legszebb haj az ápolt haj.

