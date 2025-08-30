Ez lesz az ősz legdivatosabb hajszíne – 5 hajtrend, amit imádni fogsz

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 14:45
Ahogy beköszönt az ősz, nemcsak a ruhatárunk újulhat meg, de a frizuránk is igazodhat a szezon hangulatához. A hajszínek melegebbé, mélyebbé válnak, a fazonok praktikusabbak, mégis nőiesek maradnak. A 2025-ös őszi hajtrendek a természetes szépséget, a jól kezelhető, mégis karakteres stílusokat helyezik előtérbe. Ha friss megjelenésre vágysz, mutatjuk, melyek a legmenőbb irányzatok!
Cikkünkben sorra vesszük, melyek lesznek 2025 legmenőbb őszi hajtrendjei. Fókuszban az időtlenség, a klasszikus, örökzöld formák, és a régebbi trendek újjáéledése. Lássuk, mi hódít majd ősszel!

ősz, hajtrend, fiatal nő, hullámos barna haj, zöld szem, park, természet
Néhány lenyűgöző fazonnak sikerült kiállnia az idő próbáját, és népszerűbb, mint valaha - mutatjuk, melyek lesznek a 2025-ös őszi hajtrendek.
Fotó: MillaF /  Shutterstock 

5 őszi hajtrend, amit imádni fogsz

1. Fahéjvörös és gesztenyebarna – a meleg árnyalatok reneszánsza

Az ősz mindig is a vöröses, barna tónusok évszaka volt, de idén ezek a színek mélyebb, fűszeresebb változatban térnek vissza. A fahéjvörös, a gesztenye és a csokoládébarna nemcsak divatosak, de a legtöbb bőrtónushoz is szépen passzolnak. Aki bátrabb, választhat füstös mahagóni vagy vöröses-rózsaarany árnyalatokat is.

2. Természetes textúrák – nincs több túlfésült frizura

A hajformázásnál az egyik legnagyobb trend a „mintha nem is formáztad volna” hatás. Ez a természetes hullámokat, laza göndörséget, kuszább textúrákat ünnepli. A cél, hogy ne tűnjön mesterkéltnek. Egy kis hajhabbal, diffúzoros vagy levegőn való szárítással könnyen elérhető ez a természetes hatás.

3. Függönyfrufru és arcba simuló rétegek

A retró inspirációk újra hódítanak. A '70-es éveket idéző, középen elválasztott függönyfrufru még mindig a legnépszerűbb, különösen, ha puha rétegezéssel kombinálod, ami kiemeli az arcvonásokat. Jó választás lehet, ha frissítenél a frizurádon, de nem vágynál radikális változásra. 

Sötétszőke, függönyfrufrus modell
A függönyfrufru ismét hódít.
Fotó: Axelle/Bauer-Griffin /  Getty Images

4. Sötétszőke és butter blonde – a szőke újra meleg tónusban tér vissza

A nyár végi platinaszőkét felváltja a melegebb, természetesebb hatású szőke: a vajszőke, mézszőke és sötétszőke árnyalatok idén ősszel mindent visznek. A tövek árnyékolása vagy a balayage továbbra is menő, főleg ha mélyebb színekkel kombinálod.

5. Bob újratöltve – nem megy ki a divatból, csak változik

A bob frizura továbbra is az egyik legkeresettebb fazon, de 2025 őszén lazább, mozgékonyabb formában tér vissza. A hosszabb „French bob”, az áll alá érő texturált verzió, vagy a shag bob mind kényelmes, stílusos, és kevés „karbantartást” igényel.

Őszi extra: hajápolás  

Az őszi szezon hajápolási fronton is változást hoz. A hajszínezés utáni regenerálás, a fejbőr hidratálása és a hővédelem kerül fókuszba. Az új évszakban nemcsak a haj színe és fazonja számít, hanem az is, hogyan tartod egészségesen, hiszen a legszebb haj az ápolt haj.

 

@andris.kemon.hair Szofisztikált Long Bob frizura készítése @Antonio Candido alkotásában @Francesca Cavalera modellen 😊🫶👌 #longbob #haircut #haircuttutorial #hajvagas #frizura #longbobhair #kemon #kemøn #kemonhair #kemønhair ♬ Ladida (My Heart Goes Boom) - CRISPIE & ILIRA

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
