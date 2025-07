Így moss hajat nyáron – eddig te is biztos rosszul csináltad

A hajmosás elsőre nem tűnik bonyolult műveletnek, ugye? Bevizezed, samponozod, öblíted. Mégis, nyáron egészen másként kéne hozzáállnunk, mint az év többi részében. A meleg, a klóros víz, a szennyezett levegő és a fokozott izzadás miatt a hajszálakat és a fejbőrt is több káros hatás éri.

A hajmosás nyáron nagyobb körültekintést igényel

Fotó: TORWAISTUDIO / Shutterstock

A hajmosás nyáron nem ugyanaz, mint télen

Amíg télen elég lehet heti két hajmosás, nyáron más a helyzet. A kánikulában a fejbőrünk is fokozottan izzad, a hajra több por, szennyeződés, sőt naptej is kerülhet. Ha ehhez párosul a klóros víz vagy a sós tengervíz, a hajmosás kihagyása már komolyabb irritációt és fejbőrviszketést eredményezhet. Ha strandolsz, sportolsz, vagy sok időt töltesz a szabadban, akár minden másnap is indokolt lehet a hajmosás.

A túl forró víz többet árt, mint használ

A hajmosás egyik gyakori hibája, ha forró vízzel öblíted le a sampont, ami nyáron különösen problémás lehet. A túl meleg víz eltávolítja a fejbőr természetes olajait, kiszáríthatja a hajszálakat, és hosszú távon még gyorsabb zsírosodást okozhat. Használj inkább langyos vizet, ez segít tisztítani, de közben nem szárít. A hajmosás utolsó öblítését akár hűvösebb vízzel is végezheted, mert ettől a hajad fényesebb lesz, a fejbőröd pedig felfrissül. A nyári nagy melegben pedig jól is esik a hűvösebb víz.

A hajmosás nem elég

Sokan úgy gondolják, a hajmosás ott ér véget, hogy leöblítik a sampont. Pedig ez csak az első lépés. Nyáron a hajunk fokozottan igényli a hidratálást, hiszen a napfény önmagában is szárít és roncsolja hajunk szerkezetét. Ezért fontos a balzsam, pakolás, vagy hajban maradó ápoló használata. Ha elmarad a nedvesség pótlása, a hajszálak könnyen szálkásak, szárazak lesznek. Főleg festett vagy göndör haj esetén különösen fontos, hogy minden mosás után kapjon egy kis extra táplálást a hajad.

A hullámos vagy göndör haj még több ápolást igényel

Fotó: progressman / Shutterstock

Hajmosás után: szárítás és védelem

A hajszárító nyáron sokszor elkerülhető, de ha mégis használnod kell, ne a legmagasabb fokozaton tedd. A hőkárosodás a napsütéssel együtt gyorsabban okoz töredezést és fénytelenséget. Hajmosás után, amíg a haj nedves, használj hővédőt vagy UV-szűrős ápolót, hogy védd a hajszálakat a kiszáradástól. A vizes haj különösen sérülékeny, ezért ne fésüld durván, inkább használj ritkafogú fésűt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: