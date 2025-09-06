Így távolíthatod el biztonságosan a géllakot otthon

Imádjuk a géllakkot, mert természetesen hat, mégis ezerszer tartósabb, mint egy egyszerű, klasszikus lakk, amely az első mosogatásnál elkezd felkopni a körömszéleken, 4-5 nap után pedig már a fele lepattog. Ezzel szemben egy géllak akár 3 hétig is tökéletesen kitart – tulajdonképpen attól függ, mennyire gyorsan nőnek a körmeid, és mekkora lenövést vagy hajlandó elnézegetni. Ha viszont már nagyon lenőtt, zavaró, esetleg megsérült a géllak, de nem tudsz vagy nem szeretnél körmöshöz menni, az eltávolítására otthoni megoldás is létezik. Mutatjuk a praktikát lépésről, lépésre!
Mivel a géllak varázsa éppen abban rejlik, hogy szívós módon több hétig kitart, ezért az eltávolításához nem elég egy egyszerű acetonos körömlakklemosó. Amire szükséged lesz:
Kicsit soknak tűnik, de hidd el, erre mind szükséged lesz, ha gyorsan, egyszerűen, és biztonságosan szeretnéd eltávolítani a géllakkot.
Mivel acetonnal fogsz dolgozni, ami extrán szárít, először óvatosan tologasd vissza a kutikulát, hogy ne szárítsa ki teljesen a lemosó. Ha úgy látod, túl sok az elhalt bőr, akkor körömvágó ollóval vagy csipesszel gyengéden eltávolíthatod. Ha pedig nem tervezel azonnal új géllakkot kenni a körmeidre, akkor már ennél a lépésnél is használhatsz körömágy ápoló olajat a kutikula kezelése után.
A legfontosabb, hogy először a fényt adó fedőlakkot kell fellazítani egy gyengéd reszelővel. Ne vidd túlzásba, csak addig reszeld, ameddig nem kapsz matt felületet.
Bármelyik megoldást is választod, egyiket sem szabad elkapkodnod. Ha túl korán abbahagyod az áztatást, a géllakk nem fog eléggé felpuhulni.
Ha az első 3 lépést jól csináltad, a géllakk elkezd felpöndörödni a köröm szélein, és szinte magától lehúzhatóvá válik.
A kutikula tolóval óvatosan nyúlj be a gél alá, és told fel a maradék lakkot. Azokon a részeken, ahol nagyon letapadt, ne feszegesd! Inkább áztasd még pár percig a körmeidet, hogy a makacsabb részeken még jobban fellazuljon a lakk.
Ha új manikűrt készítesz, akkor itt az ideje a körmeid reszelésének, formázásának. Ha viszont pihentetnéd a körmeid, akkor használj a körömágy ápoló olajat, illetve szükség szerint körömerősítő lakkot is. Ezt a lépést semmiképp se hagyd ki, mert az aceton erősen kiszárítja a bőrödet és a körmeidet. Érdemes mélyhidratáló kézkrémet is alkalmaznod a folyamatot követően és az elkövetkezendő napokban.
Géllak eltávolítása alufóliával, vattával és acetonnal:
