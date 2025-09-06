Így távolíthatod el biztonságosan a géllakot otthon

Imádjuk a géllakkot, mert természetesen hat, mégis ezerszer tartósabb, mint egy egyszerű, klasszikus lakk, amely az első mosogatásnál elkezd felkopni a körömszéleken, 4-5 nap után pedig már a fele lepattog. Ezzel szemben egy géllak akár 3 hétig is tökéletesen kitart – tulajdonképpen attól függ, mennyire gyorsan nőnek a körmeid, és mekkora lenövést vagy hajlandó elnézegetni. Ha viszont már nagyon lenőtt, zavaró, esetleg megsérült a géllak, de nem tudsz vagy nem szeretnél körmöshöz menni, az eltávolítására otthoni megoldás is létezik. Mutatjuk a praktikát lépésről, lépésre!

Géllakk eltávolítás házilag: így csináld!

Fotó: Kabachki.photo / Shutterstock

Így távolíthatod el a géllakot házilag, bőr- és körömkímélő módon

Mivel a géllak varázsa éppen abban rejlik, hogy szívós módon több hétig kitart, ezért az eltávolításához nem elég egy egyszerű acetonos körömlakklemosó. Amire szükséged lesz:

körömreszelő

kutikula toló

vattakorongok

alufólia (felvágva kis darabokra)

tiszta aceton

körömágy ápoló olaj

kézkrém

üvegtál

körömvágó olló

Kicsit soknak tűnik, de hidd el, erre mind szükséged lesz, ha gyorsan, egyszerűen, és biztonságosan szeretnéd eltávolítani a géllakkot.

1. lépés: kutikula rendbetétele

Mivel acetonnal fogsz dolgozni, ami extrán szárít, először óvatosan tologasd vissza a kutikulát, hogy ne szárítsa ki teljesen a lemosó. Ha úgy látod, túl sok az elhalt bőr, akkor körömvágó ollóval vagy csipesszel gyengéden eltávolíthatod. Ha pedig nem tervezel azonnal új géllakkot kenni a körmeidre, akkor már ennél a lépésnél is használhatsz körömágy ápoló olajat a kutikula kezelése után.

2. lépés: reszelés

A legfontosabb, hogy először a fényt adó fedőlakkot kell fellazítani egy gyengéd reszelővel. Ne vidd túlzásba, csak addig reszeld, ameddig nem kapsz matt felületet.

3. lépés: áztatás

Tálas megoldás:

Az acetont öntsd ki egy mélyebb üvegtálba, és áztasd ebbe a körmeidet 15–20 percen keresztül.

Fóliás technika:

A vattakorongokat itasd át bőségesen acetonnal, és ezeket helyezd a körmeidre, majd tekerd körbe alufóliával.

Bármelyik megoldást is választod, egyiket sem szabad elkapkodnod. Ha túl korán abbahagyod az áztatást, a géllakk nem fog eléggé felpuhulni.