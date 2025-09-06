Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Így távolíthatod el biztonságosan a géllakot otthon

Így távolíthatod el biztonságosan a géllakot otthon

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 12:15
Szinte nincs már nő, aki manikűr nélkül éli a mindennapjait. Sokan szalonba járnak géllakkoztatni, mások megoldják otthon. A bökkenő nem is a manikűr elkészítésével, inkább az eltávolításával van. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Imádjuk a géllakkot, mert természetesen hat, mégis ezerszer tartósabb, mint egy egyszerű, klasszikus lakk, amely az első mosogatásnál elkezd felkopni a körömszéleken, 4-5 nap után pedig már a fele lepattog. Ezzel szemben egy géllak akár 3 hétig is tökéletesen kitart – tulajdonképpen attól függ, mennyire gyorsan nőnek a körmeid, és mekkora lenövést vagy hajlandó elnézegetni. Ha viszont már nagyon lenőtt, zavaró, esetleg megsérült a géllak, de nem tudsz vagy nem szeretnél körmöshöz menni, az eltávolítására otthoni megoldás is létezik. Mutatjuk a praktikát lépésről, lépésre!

Befóliázott géllakkos körmök
Géllakk eltávolítás házilag: így csináld! 
Fotó: Kabachki.photo /  Shutterstock 

Így távolíthatod el a géllakot házilag, bőr- és körömkímélő módon 

Mivel a géllak varázsa éppen abban rejlik, hogy szívós módon több hétig kitart, ezért az eltávolításához nem elég egy egyszerű acetonos körömlakklemosó. Amire szükséged lesz: 

  • körömreszelő 
  • kutikula toló 
  • vattakorongok 
  • alufólia (felvágva kis darabokra) 
  • tiszta aceton 
  • körömágy ápoló olaj 
  • kézkrém 
  • üvegtál 
  • körömvágó olló 

Kicsit soknak tűnik, de hidd el, erre mind szükséged lesz, ha gyorsan, egyszerűen, és biztonságosan szeretnéd eltávolítani a géllakkot.

1. lépés: kutikula rendbetétele 

Mivel acetonnal fogsz dolgozni, ami extrán szárít, először óvatosan tologasd vissza a kutikulát, hogy ne szárítsa ki teljesen a lemosó. Ha úgy látod, túl sok az elhalt bőr, akkor körömvágó ollóval vagy csipesszel gyengéden eltávolíthatod. Ha pedig nem tervezel azonnal új géllakkot kenni a körmeidre, akkor már ennél a lépésnél is használhatsz körömágy ápoló olajat a kutikula kezelése után. 

2. lépés: reszelés 

A legfontosabb, hogy először a fényt adó fedőlakkot kell fellazítani egy gyengéd reszelővel. Ne vidd túlzásba, csak addig reszeld, ameddig nem kapsz matt felületet.

3. lépés: áztatás 

  • Tálas megoldás: 
    Az acetont öntsd ki egy mélyebb üvegtálba, és áztasd ebbe a körmeidet 15–20 percen keresztül. 
  • Fóliás technika: 
    A vattakorongokat itasd át bőségesen acetonnal, és ezeket helyezd a körmeidre, majd tekerd körbe alufóliával.

Bármelyik megoldást is választod, egyiket sem szabad elkapkodnod. Ha túl korán abbahagyod az áztatást, a géllakk nem fog eléggé felpuhulni. 

4. lépés: géllak eltávolítása

Rózsaszín géllakk ecsettel
A szín eltávolításához inkább áztasd tovább a körmeid, ha elsőre nem jött le a festék
Fotó: Soho A Studio /  Shutterstock 

Ha az első 3 lépést jól csináltad, a géllakk elkezd felpöndörödni a köröm szélein, és szinte magától lehúzhatóvá válik. 

A kutikula tolóval óvatosan nyúlj be a gél alá, és told fel a maradék lakkot. Azokon a részeken, ahol nagyon letapadt, ne feszegesd! Inkább áztasd még pár percig a körmeidet, hogy a makacsabb részeken még jobban fellazuljon a lakk.

5. lépés: formázás, hidratálás, előkészítés 

Ha új manikűrt készítesz, akkor itt az ideje a körmeid reszelésének, formázásának. Ha viszont pihentetnéd a körmeid, akkor használj a körömágy ápoló olajat, illetve szükség szerint körömerősítő lakkot is. Ezt a lépést semmiképp se hagyd ki, mert az aceton erősen kiszárítja a bőrödet és a körmeidet. Érdemes mélyhidratáló kézkrémet is alkalmaznod a folyamatot követően és az elkövetkezendő napokban.

Géllak eltávolítása alufóliával, vattával és acetonnal:

