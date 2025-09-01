Ezek az őszi körömtrendek hódítanak a 40 felettiek körében idén

Szeptember környékén automatikusan nyúlunk a mélyebb tónusokhoz. Az őszi körömtrendek alapárnyalatai mindig a krémes barnák, a füstös lilák vagy éppen az aranyló rozsdaárnyalatok. Mintha a természet ritmusára hangolódna a stílusunk is. Nemcsak a gardróbunk cserélődik le, de a körömlakkos fiók is új kedvencekért kiált.

Ezek az őszi körömtrendek a legnépszerűbbek idén.

Fotó: Olena Rudo / Shutterstock

Az őszi körmök 2025-ben különösen izgalmasnak ígérkeznek. A divatvilág most visszafogott, de karakteres tónusokat preferál: természetközeli árnyalatokat, textúrában gazdag felületeket, és olyan formákat, amik kényelmesek, de határozottak. A dizájn középpontjában idén nem a díszítettség áll. Ami számít, az a hangulat, amit a szín és a forma közvetít.

Minimalista körmök

Színek, formák, textúrák egymásra hangolása teszi a manikűrt valóban különlegessé. Egy jól megválasztott szín – mondjuk egy selymes tejeskávé vagy egy lágy olívazöld – már önmagában is stílust teremt. Ehhez nem kell glitter, strassz vagy extra hosszúság. A titok az arányérzékben van.

Ez az 5 őszi körömtrend fog hódítani az idén. Tipikusan olyan stílusok, amik egy bögre forró teával, egy bordó rúzzsal és egy kötött pulóverrel együtt lesznek csak igazán teljesek.