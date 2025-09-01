Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Ezek az őszi körömtrendek hódítanak a 40 felettiek körében idén

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 17:15
Ezek az idei szezon kedvenc dizájnjai. Az őszi körömtrendek idén karakteresek, de letisztultak. 
Ripszám Boglárka
Szeptember környékén automatikusan nyúlunk a mélyebb tónusokhoz. Az őszi körömtrendek alapárnyalatai mindig a krémes barnák, a füstös lilák vagy éppen az aranyló rozsdaárnyalatok. Mintha a természet ritmusára hangolódna a stílusunk is. Nemcsak a gardróbunk cserélődik le, de a körömlakkos fiók is új kedvencekért kiált.

kezek, őszi körömtrend, bordó, vörös, körömlakk
Ezek az őszi körömtrendek a legnépszerűbbek idén.
Fotó: Olena Rudo /  Shutterstock 

Az őszi körmök 2025-ben különösen izgalmasnak ígérkeznek. A divatvilág most visszafogott, de karakteres tónusokat preferál: természetközeli árnyalatokat, textúrában gazdag felületeket, és olyan formákat, amik kényelmesek, de határozottak. A dizájn középpontjában idén nem a díszítettség áll. Ami számít, az a hangulat, amit a szín és a forma közvetít. 

Minimalista körmök 

Színek, formák, textúrák egymásra hangolása teszi a manikűrt valóban különlegessé. Egy jól megválasztott szín – mondjuk egy selymes tejeskávé vagy egy lágy olívazöld – már önmagában is stílust teremt. Ehhez nem kell glitter, strassz vagy extra hosszúság. A titok az arányérzékben van. 

Ezek az őszi körömtrendek hódítanak a 40 felettiek körében

Ez az 5 őszi körömtrend fog hódítani az idén. Tipikusan olyan stílusok, amik egy bögre forró teával, egy bordó rúzzsal és egy kötött pulóverrel együtt lesznek csak igazán teljesek.

ősz, körömlakk, manikűr, körmök
ősz, körömlakk, manikűr, körmök
ősz, körömlakk, manikűr, körmök
ősz, körömlakk, manikűr, körmök
ősz, körömlakk, manikűr, körmök
Galéria: Őszi körmök 2025
Selymes borvörös mandula: mély elegancia. Nem a régi, klasszikus módon. 2025-ben krémesebb, lágyabb árnyalatok kerülnek előtérbe, amik inkább emlékeztetnek egy mély szilvalikőrre. Mandulaformán viselve különösen elegáns.

 

5 lépés a tökéletes körmökért és körömágybőrért!

További cikkek a témában:

 

