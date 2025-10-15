Mel Gibson megtalálta Jézust: a balhés rendező meglepő húzásra szánta el magát

Hosszú évek tervezése után megindultak A passió című film folytatásának munkálatai. A Passió: Feltámadás munkacímen készülő alkotást ismét Mel Gibson jegyzi rendezőként és íróként, sőt, már be is jelentette kik alakítják a 2027-ben debütáló duplafilmben Jézust és Mária Magdolnát.
A színész több, mint 20 éve szerette volna már folytatni Jézus történetét, ugyanis a Megváltó szenvedéstörténetének megdöbbentően naturálisan tálalt történetét 3 Oscarra-jelölték és 610 millió dollárt keresett világszerte. Akkor Jim Caviezel és Monica Bellucci alakították Jézust és Mária Magdolnát.
Két évtized után Gibson - számos botrány és mellőzöttség után - bejelentette, megkezdődtek az előkészületi munkálatai a filmnek, a napokban pedig a forgatás is. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy Gibson újra felkéri-e Caviezelt és a szépséges olasz színésznőt a régi szerepeikre. A két sztár már az ötvenes-hatvanas éveiket tapossa, így elestek a szerepeiktől, mivel A rettenthetetlen direktora nem szerette volna digitálisan visszafiatalítani őket.
Túl drága, és nem is valósághű
- summázta röviden Gibson.
A 69 éves sztár végül két, ismeretlen színészre bízta a sztárok szerepeit. Jézust a finn Jaakko Ohtonen alakítja, míg Mária Magdolnát az egzotikus szépségű Mariela Garriga kelti életre. A színésznő a nagyközönség számára Tom Cruise mellől lehet ismerős, ugyanis ő alakította Marie-t a Mission: Impossible: Leszámolás - Első rész című filmbe, továbbá az HBO MAX-on látható, Amikor senki sem lát minket című krimi sorozat főszerepében tűnt fel. A két színész mellett Rupert Everett, Riccardo Scamarcio, Pier Luigi Pasino és Kasia Smutniak tűnik fel, utóbbi Máriát, Jézus anyját alakítja.
A Passió: Feltámadás a keresztre feszítést követő három napot mutatja be egy két részes filmben. A bibliai történet 2027-ben debütál a mozikban a mozikban: az első fele március 26-án Húsvétkor, míg a második 40 nappal később, Pünkösdkor, május 6-án érkezik.
