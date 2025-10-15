Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Mel Gibson megtalálta Jézust: a balhés rendező meglepő húzásra szánta el magát

A passió
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 21:15
Megkezdődtek A Passió című film folytatásnak munkálatai. A 69 éves Mel Gibson 2004-es filmjének főszerepeire új színészeket kellett találni. A balhés sztár a minap jelentett be, kik alakítják Jézust és Mária Magdolnát a 2027-ben debütáló duplafilmben.
Bors
Hosszú évek tervezése után megindultak A passió című film folytatásának munkálatai. A Passió: Feltámadás munkacímen készülő alkotást ismét Mel Gibson jegyzi rendezőként és íróként, sőt, már be is jelentette kik alakítják a 2027-ben debütáló duplafilmben Jézust és Mária Magdolnát

Mel Gibson, Braveheart 30th anniversary
Mel Gibson már dolgozik A passió folytatásain (Fotó: PA)

Mel Gibson passiója

A színész több, mint 20 éve szerette volna már folytatni Jézus történetét, ugyanis a Megváltó szenvedéstörténetének megdöbbentően naturálisan tálalt történetét 3 Oscarra-jelölték és 610 millió dollárt keresett világszerte. Akkor Jim Caviezel és Monica Bellucci alakították Jézust és Mária Magdolnát. 

'The Passion of the Christ' by Mel Gibson, USA, 2004.
Jim Caviezel már túl öreg Jézusnak (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Két évtized után Gibson - számos botrány és mellőzöttség után - bejelentette, megkezdődtek az előkészületi munkálatai a filmnek, a napokban pedig a forgatás is. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy Gibson újra felkéri-e Caviezelt és a szépséges olasz színésznőt a régi szerepeikre. A két sztár már az ötvenes-hatvanas éveiket tapossa, így elestek a szerepeiktől, mivel A rettenthetetlen direktora nem szerette volna digitálisan visszafiatalítani őket. 

Túl drága, és nem is valósághű

- summázta röviden Gibson. 

Finn szépfiú alakítja Jézust (Fotó: imdb.com)

A 69 éves sztár végül két, ismeretlen színészre bízta a sztárok szerepeit. Jézust a finn Jaakko Ohtonen alakítja, míg Mária Magdolnát az egzotikus szépségű Mariela Garriga kelti életre. A színésznő a nagyközönség számára Tom Cruise mellől lehet ismerős, ugyanis ő alakította Marie-t a Mission: Impossible: Leszámolás - Első rész című filmbe, továbbá az HBO MAX-on látható, Amikor senki sem lát minket című krimi sorozat főszerepében tűnt fel. A két színész mellett Rupert Everett, Riccardo Scamarcio, Pier Luigi Pasino és Kasia Smutniak tűnik fel, utóbbi Máriát, Jézus anyját alakítja. 

Marateale 2025 XVII Edition
Monica Bellucci helyett egy másik egzotikus szépség kelti életre Mária Magdolnát (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Passió: Feltámadás a keresztre feszítést követő három napot mutatja be egy két részes filmben. A bibliai történet 2027-ben debütál a mozikban a mozikban: az első fele március 26-án Húsvétkor, míg a második 40 nappal később, Pünkösdkor, május 6-án érkezik. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
