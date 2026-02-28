Te is várod a harmadik évadot? A Wednesday egy tökéletes sorozat nem csak fiataloknak

A Wednesday Netflix sikere 2022 novemberében indult útnak, de a sorozatot övező hype már évekkel előtte elkezdődött. Ebben pedig semmi meglepő nincs: Tim Burton neve már évtizedek óta garancia a sötéten szellemes történetekre és mitagadás, a Harry Potter és a Twilight lecsengése után szükség volt egy újabb ifjúsági sztorira, amire a fiatal és lélekben fiatal nézők egyaránt rápöröghetnek. Jenna Ortega pedig tökéletes választásnak bizonyul a főszerepre, világi hírnevét ennek a sorozatnak köszönheti. A Wednesday eddigi két évada elérhető a Netflix kínálatában, a harmadik évadra pedig már nem tudunk ennél jobban várni.
A történet szerint Wednesday Addams (Jenna Ortega) új iskolába kerül szülei, Morticia (Catherine-Zeta Jones) és Gomez (Luis Guzmán) hatására. A Nevermore Akadémia azonban más, mint a legtöbb oktatási intézmény, ugyanis itt szinte mindenki furcsa. Vérfarkasok, szirének, pszichikus képességekkel megáldott (avagy megátkozott) emberi lények, a teljesség igénye nélkül. A különösen antiszociális Wednesday eleinte ódzkodik ettől a helytől is, de viszonylag hamar rájön, hogy a véres rejtélyek és morbid események pont elég vonzóak számára, hogy ne akarjon megszökni.
A Wednesday szereposztása is fergeteges! Catherine-Zeta Jones nagyon jól hozza Wednesday melankóliával átitatott, de törődő édesanyját, a legjobb barinőt alakító Emma Myers pedig tökéletes kontrasztot állít fel Enid szerepében. Ebben a sorozatban a múlt és a jelen is találkozott, hisz az első és a második évadban is feltűnt — és fontos szerepet játszott — Christina Ricci, aki a kilencvenes években alakította a szadista kislány szerepét.
Így évekkel a megjelenése után elmondható, hogy a sorozat túlteljesítette a felé fűzött elvárásokat. Azt mindenki sejtette, hogy nagyot fog robbantani, de igazán komoly eredményként könyvelhető el, hogy a Netflix legnézettebb sorozatainak top 10-es listájában töretlenül az elsők között szerepel. Ez pedig annak az iszonyú hype-nak az eredménye, ami már a Wednesday puszta említésétől is megindul az emberekben. A fiatalok öltözködésében megjelent az úgynevezett burtoncore stílus. Tim Burton keserédes világát száz ember stílusából is felismernénk és kifejezetten sokan rezonálnak vele — ezt a sötét vonzalmat pedig többen beépítették saját ruhatárukba is. Ez az esztétikai irányzat némileg a goth stílushoz hasonlít, Tim Burton gyermeki és kissé rajzfilmes elemekkel vegyítve.
Nem lehet elmenni a TikTok őrületektől sem. Már az első évad megjelenésekor elhíresült az úgynevezett Wednesday tánc Lady Gaga — Bloody Mary című dalára. Végeláthatatlanul sokan eljárták ezt a táncot és töltötték fel a preferált közösségi felületeikre. A második évad szintén elindított két hasonló tánckoreográfiát, egyiket Lady Gaga személyesen kezdeményezte — aki egyébként szintén megjelenik a sorozatban egy röpke cameo erejére.
A cikket olvasva bőven érthető, hogy a harmadik évadnak jönnie kell. A korábbi évadok sztárjaihoz ezúttal Eva Green és Winona Ryder csatlakozik — akiktől szintén nem áll távol a vizionárius rendező, Tim Burton világa.
