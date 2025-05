Botrányos fellépéseiről híres popsztárral erősít a Mamma Mia! 3.

Repül az idő! Jövőre már nagykorú lesz a világhírű ABBA-slágerek köré épített Mamma Mia! című musical. A Meryl Streepet, Pierce Brosnant vagy Colin Firth-t is dalra fakasztó film egy mediterrán esküvő körítésében meséli el az apját megismerni szándékozó menyasszony történetét. Az órási sikereket elérő klasszikus tíz évvel később folytatást is kapott Sose hagyjuk abba alcímmel, mely egyszerre volt előzményfilm és folytatás is, és egyben könnyes búcsú is a csodálatos Meryl Streeptől. Bár a második felvonás kritikailag nem volt olyan meggyőző, mint elődje, a rajongók évek óta trilógiáért kiáltanak, és úgy néz ki, ezt meg is kapják, ráadásul nem is kell újabb évtizedet várniuk a következő epizódra. A Mamma Mia! 3. sztorija már évek óta formálódik, a munkálatok tavaly vettek igazán nagy lendületet. A franchise Sophie-ját alakító Amanda Seyfried pedig erősen kampányol is a projekt mellett, ráadásul most úgy tűnik, hogy a producerek megfogadták a színésznő tavalyi tanácsát, és castingolták napjaink egyik legnagyobb popikonját, Sabrina Carpentert.

A Mamma Mia! első része 2008-ban óriási siker volt, Meryl Streep és Amanda Seyfried zseniális anya-lánya párost alkottak (Fotó: Photo Credit: Peter Mountain)

Mit keres a botrányos popdíva a Mamma Mia! 3-ban?

Noha a forgatási munkálatoktól még messze járunk, hiszen még kész forgatókönyv sincs terítéken, az a hír járja, hogy az első két rész szereplői szívesen visszabújnának karaktereik bőrébe, még az örök hűséget fogadó Meryl Streep is hajlik rá, hogy (akár szellemként) ismét felbukkanjon, Amanda Seyfried pedig igazi zászlóvivője a trilógia záróakkordjának. Arra kérdésre, hogy hol találhatnának helyet a folytatás sztorijában az erotikától túlfűtött fellépéseket tartó énekesnőnek, a gálákon rendre extravagáns hacukáival a figyelmet magára hárító Sabrina Carpenternek, így felelt:

Ha Sabrina Carpenter például a lányomat szeretné játszani, én összehozom!

– szólalt meg a téma kapcsán Seyfried az ABC-nek.

Sabrina Carpenter koncertjein több alkalommal is csendültek már fel ABBA-nóták, az énekesnő talán emiatt került képbe a Mamma Mia! 3. alkotóinál (Fotó: Daniel DeSlover)

A Mamma Mia! 3. cselekményét mindezidáig tehát enyhe homály fedi, de minden esély megvan rá, hogy az idősnek maszkírozott Amanda Seyfried átveszi az örökifjú anyakaraktert Meryl Streeptől, és az ikonikus popdívát láthatjuk majd az ő lányaként a vásznon.