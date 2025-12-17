2025 legnagyobb durranása? A gyilkos bohóc kivéreztette a nézőket: véget ért az AZ sorozat

Talán a Stranger Things 5. évada körüli óriási felhajtás kissé elterelte a figyelmet arról, hogy mi is a helyzet a Netflix túlpartján. A konkurencia ugyanis Stephen King Az-könyveit alapul véve az elmúlt évek egyik legjobb miniszériáját tette le az asztalra. Az HBO Max-sorozatok táborát erősítő Welcome to Derry októberi premiere óta hétről hétre kápráztatta el a tévénézőket. Az emberek hol a fejüket fogták, hol a mosdóba siettek a látottaktól. A héten a széria első évada viszont a végéhez ért, és ahogy arra számítani lehetett, az alkotók ezúttal sem aprózták el a dolgokat. Cikkünk további része SPOILER-veszélyes!

A Welcome to Derry-ben is Bill Skarsgard rémiszt mindenkit halálra Pennywise-ként (Fotó: Brooke Palmer)

A Stranger Things sztárja is cameózott a Welcome to Derry-ben

Derry 1962-es eseményeinek feltárása véget ért, Pennywise ismét álomba szenderül. A táncoló rémbohóc viszont nem üres hassal hajtja álomra a fejét, hiszen alaposan ráhozta a frászt mindenkire. A félelemből táplálkozó, nem e világi entitás ráadásul mindent bevet, hogy sikolyt és rettegést váltson ki áldozataiból. A Welcome to Derry 8. része pedig Az egy eddig ismeretlen képességét is felfedte: még a jövőt is látja.

Látnoki képességét pedig a fináléban is bevetette, mikor a korábban már alaposan megkínzott Marge Trumanre egy, az Az-filmekből ismerős plakáttal rémisztette meg. A papíron nem más szerepelt, mint a Stranger Things Mike-ja, Finn Wolfhard, aki a később felnőtt nővé érő Marge fiát, Richie-t alakítja az 1989-ben játszódó filmekben.

De mindenki kapaszkodjon a székébe, mert nem ez volt az egyetlen eget rengető utalás a 2017-ben és 2019-ben bemutatott horrormozikra. A Welcome to Derry befejezése ugyanis tartogatott egy másik vendégszereplőt is. Az epizód legvégén még feltűnt a Vesztesek Klubjának másik tagja, Beverly is, méghozzá ismét Sophia Lillis megformálásában. Az igazán szemfülesek pedig még a Stephen King-regények egy másik jeles képviselőjére, A ragyogásra is kiszúrhattak egy finom utalást a sorozat záróakkordjában.

Egyelőre rejtély, mennyit kell várni a Welcome to Derry 2. évadának érkezésére (Fotó: Monica Schipper / Getty Images)

Mikor jön a folytatás? Nem az alkotókon múlik

Cameo és easter egg-cunami ide vagy oda, a rajongók türelmét még egy ilyen grandiózus lezárással sem lehet sokáig kiváltani. Már mindenki azon töpreng, mégis meddig kell várni a Welcome to Derry 2. évadáig.