Római vakációval érkezik decemberben az Emily Párizsban

Az Emily Párizsban legújabb, 5. évada Olaszországban folytatódik. A Netflix végre kihirdette, hogy a várva várt első epizód december 18-án debütál a streaming-szolgáltató műsorán. Az 5. évad Rómában és a festői Velencében játszódik majd.

Az Emily Párizsban sztárja, Lily Collins a velencei kanálison hajókázik az 5. évadban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Emily Párizsban, de mégsem Párizsban

A 4. évad végén Emily elhagyja a francia fővárost és Olaszországban folytatja kalandjait. Sőt, viszi magával a munkahelyét is, ugyanis főnöke, Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) kezébe veszi az irányítást és megalapítja saját cégét, aminek külön irodát rendez be Olaszországban. Emily-re így szakmai kalandok is várnak. Emellett szerelmi életének alakulását is kíváncsian várják a rajongók, az előző évad befejező részeiben ugyanis új férfi jelenik meg az ambiciózus amerikai lány életében. Az olasz csődör Marcello, akit Eugenio Franchecini alakít, egy hét lakat alatt őrzött olasz kasmírgyár tulajdonosának fia és Emily új lovagja. Ám a dolce vita idillt megzavarni látszik Gabriel, a séf, (Lucas Bravo), aki szintén elhagyja Párizst, hogy Emily után menjen és visszaszerezze őt. Az alkotók korábban már megsúgták, hogy az évad egy része Rómában és Velencében játszódik majd, de visszatérünk Párizsba is.

Az Emily Párizsban furábbnál furább ruhakölteményeiből az 5. évadban sem lesz hiány (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mire számíthatunk az új évadban?

Az új epizódokról egyelőre annyit tudunk, hogy Emily, akit Phil Collins lánya, Lily Collins alakít, elfoglalja az igazgatói széket az Agence Grateau római irodájában és igyekszik fenntartani a munka-magánélet egyensúlyt, miközben keresi a helyét a számára idegen új városban. Épphogy kezdene magára találni, amikor egy munkával kapcsolatos ötlete rosszul sül el, ami hatással lesz a karrierjére és a szerelmi életére is. A kudarc hatására párizsi életében keresne vigaszt, ám felfedez egy olyan titkot, aminek köze lesz egy hozzá közel álló személyhez ,és ha kiderül, igazi lavinát indít el. Emily őrlődik a helyes döntés és mások érzéseinek megóvása között, közben új kapcsolatokat épít és egy nem várt lehetőség is az útjába kerülhet. A korábbi ismerős arcok közül felbukkan Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Emily legjobb barátnője, Mindy (Ashley Park), kollégái Luc (Bruno Gouery) és Julien (Samuel Arnold) is. Az Emily szerepét játszó Lily Collins az 5. évadtól nemcsak színészként, hanem producerként is kiveszi a részét a munkából.