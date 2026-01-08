A sikersorozat folytatódik: Jön az Emily Párizsban hatodik évada!

A nézők egyenesen el vannak kényeztetve mostanság a Netflix-sorozatok által. A Stranger Things lezárását követve előkelő másodikként végzett a karácsonyi szezon versenyében Lily Collins romantikus komédiája, az Emily Párizsban. Jókat nevethettünk, ahogy az ügyetlen, de bájos főszereplő ismét nekiindult szerelmet keresni — ezúttal a francia fővárosból kilépve, Rómában szerencsét próbálva. A Netflix látja, hogy sok van még ebben a történetszálban, ezért jó hírrel szolgált a rajongók számára.

Az Emily Párizsbant folytatni kell, nincs mese! (Fotó: Netflix)

Vajon hol folytatódik az Emily Párizsban?

A sorozat ötödik évadának sikere egyértelművé tette, hogy ezt folytatni kell. Az Emily Párizsban szereposztása a megszokott, továbbra is a divat, szerelem, barátság és karrier kérdéseire épít, miközben a különös főhősnő életének újabb fejezetét követi. Ahogy azt várhattuk, Emily élete nem lett egyszerűbb: olaszországi kitérője alatt újra bejön a képbe egykori szerelme, Gabriel (Lucas Bravo), mely emlékeztette őket arra, hogy egymáshoz fűződő érzéseik továbbra is igen élénkek. A magánéleti problémák nehézségét pedig a munkahelyi aggályok teszik még abszurdabbá, miután egy új kolléga teljesen felborítja a környezet egyensúlyát. Szóval, nincs nyugalma senkinek, de pont emiatt lesz izgalmas.

Ezt követve érkezik az Emily Párizsban hatodik évada, melyet a Netflix és Lily Collins közösen jelentett be egy Instagram videóban, a sorozatra jellemző szellemes, influenszeres körítéssel.

A legutóbbi évad tehát tett egy kitérőt az olasz miliőben és okkal vetülhet fel a kérdés, hogy mi lesz ezután. Azt tudjuk, hogy az alkotó Darren Star korábban úgy fogalmazott, hogy szívesen kirándultatná Emilyt más városokban, de teljesen soha nem hagyná el Párizst. Ennek adhat alapot az is, hogy a beharangozó rövid videóban felcsendül a tipikus, francia harmónika dallam, háttérben az Eiffel-toronnyal és a leírásban is azt írják, hogy „Otthon, édes otthon”.

Ez viszont mégsem ennyire egyszerű, hisz az ötödik évad vége — anélkül, hogy túl sokat lőnénk le — pont egy olyan cliffhangerrel végződik, mely nyitottan hagyja a kérdést, hogy vajon Párizsba megy vissza vagy Görögországba.