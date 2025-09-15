Teljes őrület az Emmy-díjátadón! Ezek a sorozatok mindent vittek: látnod kell őket, mielőtt...

Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 10:10
A The Studio és a Kamaszok tarolt, Colin Farrell hoppon maradt. Íme a 2025-ös Emmy-díjátadó legsikeresebb sorozatai!

Lezajlott az idén már 77. alkalommal megrendezésre kerülő Emmy-díjátadó, és az előzetes jóslatok beteljesültek. A legtöbb kategóriában díjazott sorozat a The Studio lett, szorosan mögötte a Kamaszok, ami rekordot is döntött minden idők legfiatalabb jelöltjével és díjazottjával, Owen Cooperrel, de a Vészhelyzet Pittsburghben és a Pingvin is rangos helyen végzett.  

Owen Cooper, a Kamaszok színésze az Emmy-díjátadó legfiatalabb győztese
Emmy 2025: a The Studio tarolt a díjátadón 

Az Apple Tv+ forgalmazásában készült szatíra hozta el a legtöbb elismerést az idei gálán, összesen 13 díjjal távozhattak az alkotók. A The Studio egy hollywoodi stúdió káoszos hétköznapjait, és a filmkészítés világának küzdelmeit mutatja be. A főszerepben a stúdió vezetője, Seth Rogen, aki A fiúk sorozatban is feltűnt és főként szinkronszínészként tevékenykedik. 

Az előző héten tartott Creative Arts Emmys gálán már 9 kategóriában zsebelt be díjat, köztük a legjobb vígjátéknak járó elismerést is. Seth Rogen többször állt a színpadon, ugyanis elhozta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat a vígjáték kategóriában, majd kollégájával, Evan Goldberggel a legjobb rendezés kategóriát is letarolták, és csatlakozva a forgatókönyv-író csapathoz a legjobb vígjáték-forgatókönyv kategóriából is győztesen került ki. A 13 győzelemmel a The Studio is rekorder lett, jelenleg ez az egy évben a legtöbb díjat elnyert vígjáték sorozat az Emmy történetében, Seth Rogen pedig az egy este alatt legtöbb Emmy-díjat nyert színészek közé került. 

Seth Rogen lett az Emmy-gála egyik nagyágyúja (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage)
Kamaszok: Owen Cooper a legfiatalabb rekorder 

A Kamaszok szorosan a The Studio mögött végzett, összesen 8 díjra volt érdemes a minisorozat. Az idei évben rekord is született, Owen Cooper alig 15 évesen a díj történetének legfiatalabb jelöltje majd díjazottja lett. A Kamaszok legjobb férfi mellékszereplőjének járó díjat hozta el a mini- vagy antológia sorozat kategóriában. A legjobb férfi főszereplő Stephen Graham, a legjobb női pedig Erin Doherty lett, így a Kamaszok is letarolta a saját kategóriáját, a színészek mellett a forgatókönyvért is ők hozhatták el a szobrot. Owen Cooper sokak arcára mosolyt csalt köszönőbeszédével, láthatóan zavarba jött és kereste a szavakat. Legközelebb a forró előzetessel jelentkező Üvöltő szelekben láthatjuk majd, ahol a Jacob Elordi által alakított Heathcliff fiatalabb verzióját játssza majd. Ki tudja, lehet, hogy ez is újabb díjat hoz a fiatal színésznek.

Pingvin: Colin Farrell hoppon maradt

A Pingvin a korábban lezajlott Creative Arts Emmys gálán már díjazásra került, a mostani estélyen pedig a legjobb női főszereplő egy mini- vagy antológia sorozatban kategóriából a sorozat főszereplője, Cristin Milioti került ki győztesen. Sokak meglepetésére partnere, a hollywoodi csillagként számontartott Colin Farrell viszont üres kézzel távozott, a Kamaszok férfi főszereplője, Stephen Graham vitte el az orra elől a díjat. A Pingvin ennek ellenére szép teljesítményt nyújtott, összesen 8 alkalommal állhatott a színpadon a díjazottak között. 

 

Vészhelyzet Pittsburghben: Noah Wyle diadalmenete 

A Vészhelyzet anno is hatalmas siker volt és a magyarok egyik kedvenc televíziós sorozata lett, így nem véletlen, hogy a majd’ 30 évvel később készült Vészhelyzet Pittsburghben is nagy népszerűségnek örvend. A sorozat elhozta a legjobb drámasorozatnak járó Emmy-díjat, a főszereplő Noah Wyle pedig élete első Emmy-díjával lett gazdagabb. Kolléganője, Katherine LaNasa a legjobb női mellékszereplő kategóriában került ki győztesen, a széria összesen 5 szobrot nyert a gálán. 

 

 

