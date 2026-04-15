Erre befizetünk: Margot Robbie alakítja George Clooney anyját a készülő Ocean's 11 előzményfilmben!

Micsoda sztori volt ez anno, ugye? Danny Ocean (George Clooney) fogta szuperbűnöző barátait (Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle, Bernie Mac, Matt Damon) és a legnagyobb vegasi rablásokat vitték végre több filmen keresztül. Aztán jött egy spinoff az Ocean’s 11 filmszéria női főszereplőivel, de utána évekig csend. Ezt az állóvizet törte meg a napokban Margot Robbie, aki a CinemaConon fontos bejelentést tett a franchise jövőjével kapcsolatban.

Az Ocean's 11 előzménysztorijában Margot Robbie lesz George Clooney anyja (Fotó: COADIC GUIREC/BESTIMAGE)

Margot Robbie és Bradley Cooper főszereplésével jön az Ocean’s 11 előzménysztorija

A CinemaCon eseményeiről alig győzünk beszámolni a napokban: hivatalossá tették A Gyűrűk Ura előzményfilm szereplőgárdáját, mutattak ízelítőt az új Dűne filmből és Jenna Ortega készülő, nem túl szépreményű alkotásából egyaránt. A Warner Bros. pódiumánál a Barbie, Üvöltő szelek és az Öngyilkos osztag filmek gyönyörű színésznője, Margot Robbie is szerepet kapott. A világsztár megerősítette, hogy készül egy előzményfilm, amiben — bármilyen viccesen is hangzik — George Clooney anyukáját fogja alakítani, nyilván fiatalkorában.

Mielőtt Danny Ocean betette a lábát Vegasba, volt két zseni, akik megtanítottak neki mindent, amit tudnak: a szülei. Az új filmünkben a fénykorukban láthatjátok majd őket, ahol egy nagy rablást visznek véghez az 1962-es monacói nagydíjon.

A készülő film tehát ezúttal kilép a vegasi miliőből, de a nem kevésbé pazar, múlt századbéli Monacóba ugrik át, hogy Margot Robbie és Bradley Cooper a Forma-1 -es futam közben csapjanak le. A korábbi filmek rendezője, Steven Soderbergh maga nem vesz részt a projektben, a rendezői széket szintén Bradley Cooper foglalja el — ez ugyebár nem áll tőle messze a Bradley Cooper-filmektől, egyebek közt a Lady Gagával készült Oscar-díjas Csillag születiket is így vitte végig.

Készül folytatás is?

A múltból ugorjunk vissza a jelenbe, ugyanis a rajongók már jól tudják, hogy a hivatalos folytatás is készül, minden bizonnyal Ocean’s 14 címmel — legalábbis a korábbi címek után ez lenne a logikus. George Clooney legutoljára októberben beszélt a készülő projektről, ami azóta már biztosan sokat haladt előre.

A Warner Bros. elfogadta a költségvetést és most kezdjük felépíteni a dolgot. Innentől minden csak időbeosztás kérdése, vagyis belőni, hogy mikor is kezdjük el. Nagyjából kilenc vagy tíz hónapon belül elkezdünk forgatni. (…) Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle és Julia Roberts... Pont tegnap este vacsoráztam Juliával. Nagyon jó barátaim és így az újabb közös munka velük jó szórakozás lesz.