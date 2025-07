Hulk Hogan a ring után Hollywoodot is meghódította: ilyen volt az élete képekben

Hulk Hogan karrierje az 1980-as évek elején kezdődött, amikor berobbant a pankráció világába, és örökre megváltoztatta azt. A világhírű harcos a WWF (ma már WWE) igazi hőse volt, és a szervezet szerint legfőképp neki köszönhető, hogy ez a sportág világszerte népszerű lett. Így nem kétséges, hogy halálával sokat vesztett a szakma. Össze is gyűjtöttük mi mindent érdemes tudni róla.

Az egész világot sokkolta a hír, hogy Hulk Hogan meghalt, felesége pár napja még azt nyilatkozta, hogy minden rendben az egészségével (Fotó: PHOTOlink / MediaPunch / Norhfoto)

Hulk Hogan halála mindenkit váratlanul ért, bár jó ideje lehetett tudni, hogy a 71 éves sztár nincs a legjobb formában. Amellett, hogy jó ideje súlyos szívproblémákkal küzdött, már arról is felröppent egy-egy elrugaszkodott pletyka, hogy utolsó napjaiban a legenda kómában feküdt. Ezeket a híreszteléseket Hulk Hogan felesége Sky Hogan néhány napja cáfolta, ki is borult a rosszindulatú kijelentések miatt. Most azonban úgy tűnik mégsem volt minden rendben, mint ahogyan azt a színészként is ismert sztár harmadik neje állította. A hivatalos információk szerint Hulk Hogan halálának oka szívleállás volt, ami hirtelen, minden előjel nélkül következett be, és bár a kiérkező mentősök próbálták újraéleszteni, nem jártak sikerrel.

Hulk Hogan családja körében töltötte utolsó napjait

A világsztár első felesége Linda Calridge volt, akivel 1983-ban házasodtak össze, és 26 éven át, 2009-es válásukig éltek együtt. Hulk Hogan gyermekei, Brooke és Nick Hogan is ebből a kapcsolatból születtek, és bár édesapjuk a válás után kétszer is újranősült, egyik frigy sem hozott újabb gyermekáldást. A második Mrs. Hogant, Jennifer McDanielt 2010-ben vette feleségül, de a szerelmüknek 12 év után vége szakadt, 2022-ben bejelentették, külön folytatják. A profi sportoló azonban ismét nem bánkódott sokáig, 2023-ban elvette Sky Dailyt, akivel sajnos csak két év adatott nekik, de fitneszlady elmondása szerint férje utolsó napjait együtt töltötték szeretetben és nyugalomban.

Hulk Hogan és Sky Daily Hogan együtt töltötték a világsztár utolsó napjait (Fotó: PHOTOlink / MediaPunch / Norhfoto)

Hulk Hogan filmszerepei is emlékezetesre sikerültek

Hogan nem csak a profi pankráció világát, hanem a filmvásznat is meghódította. Első szerepét, a Rocky III Mennydörgésének karakterét 1982-ben kapta meg, ami után sorra jöttek a megkeresések. Igaz volt jó néhány alkalom, amikor önmagaként jelent meg egy-egy produkcióban, de akadtak szép számmal "valódi szerepek" is, mint például az Óvóbácsiban, ami a rajongók nagy kedvence lett. Emellett tévésorozatokban is szerepelt, sőt családjával még egy saját valóságshowt is kaptak Hogan jobban tudja (Hogan Knows Best) címmel. A reality 4 évadot élt meg, és első válása előtt 2 évvel, 2007-ben ért véget. Hulk életét persze nehéz volna röviden összefoglalni, de a galériánkra kattintva megnézhetsz még néhány fontos pillanatot!