Semmissé teszi a Harry Potter-filmeket a decemberben érkező sorozat

Hacsak nincs valakinek időnyerő talizmánja, sajnos még decemberig várnunk kell a Harry Potter-sorozat megjelenésére az HBO Maxon. A varázs amúgy már most, áprilisban kibontakozni látszik, miután már nemcsak képeken láthattuk az új Abszol utat és Roxfortot, hanem kijött egy előzetes is, amiből érezhető a készülő projekt hangulata. Sőt, a szkeptikusok számára egy külön dokumentumfilmet is kiadott az HBO, amiben a premier előtt még nagyobb rálátást kaphattunk az ambiciózus alkotásról.
Lássuk be, a Finding Harry: The Craft Behind the Magic 26 perces játékidejével nem egy szokványos, mindent átszövő dokumentumfilm. Ez minden bizonnyal tudatos döntés volt az HBO részéről, hogy az igazi meglepetéseket a sorozatra hagyják, ez inkább az ősrajongóknak, az úgynevezett „Potterheadeknek” készült – amolyan élményfilm. De a nap végén nem hagy minket látnivalók nélkül. Az alkotás legfontosabb tanulsága Chris Colombus egyik korábbi kritikájára kíván válaszolni, mely szerint nem ad semmilyen újdonságot az ő filmjeihez képest.
A dokumentumfilm alatt egyszer sem említik, hogy a projekt bármilyen formában kötődne az eredeti filmszériához. Ez azt jelenti, hogy amit kapunk, az egy teljesen nulláról felépített alkotás, mellőzve bármi inspirációt a kétezres évekbeli filmekből.
Ennek az egyik legizgalmasabb aspektusa a design. Minden beütött szög és befúrt csavar az elejétől a végéig meg lett tervezve, avagy újra lett tervezve egy újfajta élményt elősegítve. Valamint a sorozat előreláthatóan szakít a modern trendekkel és csak akkor igyekszik számítógépes effekteket használni, amikor az elkerülhetetlen a történetmesélés szempontjából. Minden mást, az állatoknak és varázslatos lényeknek a jelentős részét elektromos bábukkal, úgynevezett animatronikokkal oldják meg. A különbség pedig jól látható, a lények mozgása teljesen organikus és valós hatást kelt. Mind az új lények és az új karakterek is szerepet kapnak majd, akik a filmekből teljesen kimaradtak.
A dokumentumfilmben megszólaltak a professzorok is, történetesen Albus Dumbledore, (John Lithgow) Minerva McGalagony, (Janet McTeer) Rubeus Hagrid (Nick Frost) és Paapa Essiedu (Perselus Piton). Ahogy arra számítani lehetett, elkerülték azt a kérdéskört, hogy Piton sápadt karakterét ezúttal egy ghánai származású színész játssza, valamennyien inkább arról beszéltek, hogy a gyerekek fiatalos energiája milyen jó hatással volt rájuk, inspirálóan hatott számukra a munkájuk során.
A tapasztalt varázslót alakító John Lithgow viccesen úgy fogalmazott, hogy miközben ő láthatja, ahogy felnőnek ezek a gyerekek, addig ők láthatják, ahogy ő megöregszik.
Ebben a viccben annyi igazság van, hogy nyolc évre szerződött le erre a sorozatra és így az összes regény feldolgozását követően ő maga már 88 éves lesz. Korábban úgy fogalmazott, hogy ez számára egy stabil munkahelyet is jelent, és ő maga szívesebben vonatkoztatna el a Harry Potter-könyvek írója körüli botrányoktól.
A dokumentumfilm inkább a látványelemek érzékeltetésében volt erős, amit viszont a cikkünkben sajnos nem tudunk megmutatni. Az biztos, hogy a Potter-fanoknak kötelező ez a 26 perces technikai mustra, amit az HBO Max műsorkínálatában akár ma meg lehet nézni!
