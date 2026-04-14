Semmissé teszi a Harry Potter-filmeket a decemberben érkező sorozat

Hacsak nincs valakinek időnyerő talizmánja, sajnos még decemberig várnunk kell a Harry Potter-sorozat megjelenésére az HBO Maxon. A varázs amúgy már most, áprilisban kibontakozni látszik, miután már nemcsak képeken láthattuk az új Abszol utat és Roxfortot, hanem kijött egy előzetes is, amiből érezhető a készülő projekt hangulata. Sőt, a szkeptikusok számára egy külön dokumentumfilmet is kiadott az HBO, amiben a premier előtt még nagyobb rálátást kaphattunk az ambiciózus alkotásról.

A Harry Potter-sorozatban Dominic McLaughlin, Alastair Stout és Arabella Stanton játsszák az ikonikus triót (Fotó: YouTube)

A sorozat nem vesz át semmit a korábbi Harry Potter-filmekből a dokumentumfilm szerint

Lássuk be, a Finding Harry: The Craft Behind the Magic 26 perces játékidejével nem egy szokványos, mindent átszövő dokumentumfilm. Ez minden bizonnyal tudatos döntés volt az HBO részéről, hogy az igazi meglepetéseket a sorozatra hagyják, ez inkább az ősrajongóknak, az úgynevezett „Potterheadeknek” készült – amolyan élményfilm. De a nap végén nem hagy minket látnivalók nélkül. Az alkotás legfontosabb tanulsága Chris Colombus egyik korábbi kritikájára kíván válaszolni, mely szerint nem ad semmilyen újdonságot az ő filmjeihez képest.

A dokumentumfilm alatt egyszer sem említik, hogy a projekt bármilyen formában kötődne az eredeti filmszériához. Ez azt jelenti, hogy amit kapunk, az egy teljesen nulláról felépített alkotás, mellőzve bármi inspirációt a kétezres évekbeli filmekből.

Ennek az egyik legizgalmasabb aspektusa a design. Minden beütött szög és befúrt csavar az elejétől a végéig meg lett tervezve, avagy újra lett tervezve egy újfajta élményt elősegítve. Valamint a sorozat előreláthatóan szakít a modern trendekkel és csak akkor igyekszik számítógépes effekteket használni, amikor az elkerülhetetlen a történetmesélés szempontjából. Minden mást, az állatoknak és varázslatos lényeknek a jelentős részét elektromos bábukkal, úgynevezett animatronikokkal oldják meg. A különbség pedig jól látható, a lények mozgása teljesen organikus és valós hatást kelt. Mind az új lények és az új karakterek is szerepet kapnak majd, akik a filmekből teljesen kimaradtak.