Félmeztelen fotók szivárogtak ki Cillian Murphy-ről: ilyen teste van a Peaky Blinders gengszterfőnökének

Damien Chazelle új filmjének forgatásáról szaftos fotók szivárogtak ki. Az ex James Bond Daniel Craig nyakig begombolkozva, míg Cillian Murphy szálkás felsőtestet villantva került lencsevégre egy homokos tengerparton.

(Fotó: Fabian Sommer)

Még tavaly májusban ott tartottunk, hogy csak suttogtak egy esetleges Daniel Craig és Cillian Murphy főszereplésével készülő filmről. Az már akkor is biztos volt, hogy a rendezői széket az a Damien Chazelle foglalja el, aki olyan filmeket jegyez, mint a Whiplash vagy a Ryan Gosling és Emma Stone zsneiális párosát táncra perdítő Kaliforniai álom. A suttogás azóta nagyon is valóságossá vált, és a kiszivárgott képek alapján a forgatás már javában zajlik.

(Fotó: Instagram)

A homokos tengerparti helyszínen Daniel Craiget láthatjuk, aki az eddigi információk alapján egy börtönőrt alakít. Craig ingben, mellényben és fémkeretes szemüvegben bukkant fel a fotókon, míg Cillian Murphy-t teljes félmeztelen valójában csodálhatjuk. A fotók Görögország partjainál készültek, itt forog a jelenleg Sacrifice munkacímen futó projekt, bár elképzelhető, hogy a végleges címe is ez marad Chazelle új filmjének.

Nem véletlen, hogy Cillian Murphy ilyen szálkás, a rajongók által földbe tiport Peaky Blinders: A halhatatlan férfi című filmben is voltak ruhamentes jelenetei, de az ír színész eddig sem arról volt ismeretes, hogy bármikor is elhanyagolta volna az edzést.

(Fotó: PA)

Mit tudunk eddig Damien Chazelle rendezéséről?

Damien Chazelle Sacrifice című filmjéről egyelőre keveset tudunk. Amit viszont igen, hogy a legutóbbi James Bond és kedvenc Tommy Shelbynk egészen biztosan főszereplői lesznek a projektnek. Állítólag egy igazi klasszikus börtönfilmnek lehetünk szemtanúi, mely az 1940-es években játszódik. Cillian Murphy egy fegyencet alakít, Daniel Craig pedig egy börtönőrt. A stáblistán még szerepel Michelle Williams és Mia Threapleton neve is.

Chazelle legutóbb hatalmas mozipénztáras bukást volt kénytelen lenyelni a Babylon című filmjével 2022-ben, melyben Margot Robbie, Brad Pitt és Diego Calva alakították a főszerepeket. A több mint 3 óra hosszú óda a filmművészethez 80 milliós költségvetéséhez képest 63 milliós bevételt generált világszerte, azaz még a belekerülés költségeit sem hozta vissza első körben. Azóta a rendező csak parfüm és ékszerreklámokon dolgozott, így kíváncsian várjuk legújabb filmjét.