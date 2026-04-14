Állatszemmel a világ: ez a 7 mozifilm megmutatja nekünk a legfontosabb dolgokat

Emberek kísérőiként, animációs mesefilmek antropomorfizált szereplőiként, trükkökkel megteremtett főgonoszként számos filmben szerepelnek állatok. De milyen az, amikor tényleg igazi állatok szemszögével azonosulhatunk? Az alábbi filmekből kiderül.

Az állat filmek csúcsa? Lassie története 1943 óta kápráztatja el a világot (Fotó: ZUMA Press)

Állatos filmek, amik megmutatják a világot:

Lassie hazatér (1943)

Eric Knight angol író nevezetes alkotása, a Lassie hazatér az állatos zsáner alapműve könyvben, és azzá vált mozgóképen is. A család szegénysége miatt kényszerből eladott, legendásan gyönyörű és hűséges skótjuhász akadályokat nem ismerő visszaszökése a kis gazdájához generációk sorát hódította már meg az olvasók és nézők között egyaránt. Mozis vonalon a klasszikus verziónak az 1943-as film számít, Lassie pedig azóta is örök, amit jól mutatnak a néhány évente érkező újabb és újabb mozgóképes kalandjai moziban és tévében-sorozatban.

Bogáncs (1959)

A hazai „állatirodalom” legismertebb és legjelesebb képviselője minden bizonnyal Fekete István, akinek a regényéből készült ez a bájos kutyamese. A Bogáncs az ötvenes évek végén felvonultatott egy komplett magyar színészválogatottat Makláry Zoltántól és Kibédi Ervintől Garas Dezsőn át Kállai Ferencig és Tordy Gézáig, de az igazi főszereplője így is az a gombszemű kis puli, aki pusztai terelőkutyából válik cirkuszi mutatvánnyá, és aki után a mai napig neveznek el házikedvenceket.

Sivatagi show (1974)

Nem csak a fikciós műfajokban lehet közönségsikert aratva mesélni állatokról. A Namib-sivatag élővilágát bemutató, rendkívül szórakoztató és hazánkban is kultikus státuszba jutó dokumentumfilmből még azt is megtudhatjuk, hogy a részegség és a másnaposság ugyanúgy ismerős fogalom az állatvilágban is, mint nálunk. Nem is beszélve rengeteg más ismerős gesztusról és tulajdonságról, melyek révén közel érezhetjük magunkat akár a tőlünk oly távol élő állatbarátainkhoz is.

A medve (1988)

Igazi sztárrendező, a francia Jean-Jacques Annaud (A rózsa neve, Hét év Tibetben) készítette el ezt a maga idejében forradalmi újdonságnak számító filmet. A természetfilmek és a fikciós mozifilmek hatásait értő kézzel vegyítve, és bravúros állatidomári teljesítménnyel két medve barátságáról mesélt el egy történetet, akik közben az emberekkel is konfrontálódnak, szívszorító pillanatok közepette.